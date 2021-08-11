11 августа: чемпионат мира по обниманию деревьев и самая старая книга про шахматы

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Так много воды. Сегодня в Туле пройдет дождь, а воздух прогреется до +24 градусов.

В Финляндии в августе пройдет чемпионат мира по обниманию деревьев. В нем примут участие в том числе представители России, сообщается на сайте конкурса.

Чемпионат организуют уже второй год подряд. Первый этап будет очным, но из-за коронавирусных ограничений участвовать в нем смогут только местные жители. Им за восемь минут нужно будет обнять как можно больше деревьев, но каждое необходимо обнимать не меньше пяти секунд. Жюри также оценит, насколько креативно конкурсанты подошли к обниманию деревьев.

Тем, кто приехать не сможет, предлагается сделать фото или видео с обнятыми деревьями. Материалы нужно до 28 августа отправить организаторам или опубликовать в инстаграме с хештегами #TreeHugging2021 и #HaliPuu. Участник офлайн-этапа должен указать координаты дерева и рассказать, почему он выбрал именно его.

Победителя офлайн-чемпионата пригласят в Финляндию для участия в очных соревнованиях в 2022 году. В этом году в конкурсе участвуют представители Испании, России, США, Швейцарии, Украины и других стран.

В прошлом году в онлайн-соревнованиях победила Ирина из Москвы, выиграв недельную поездку в Финляндию. Победителем очного чемпионата стала Стефания из Италии.

Слегка дежурный камбэк R&B-короля в очередном новом образе. Сегодня слушаем The Weeknd - «Take My Breath».

Самое старое руководство по игре в шахматы, изданное Антонио де Бьянки в Турине в 1597 году, оцифровали и опубликовали на сайте Byterfly. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Оригинальная версия «Книги, в которой говорится о манере игры в шахматы» хранится в туринской Исторической библиотеке. Данное издание — одна из 200 книг XVI века, хранящихся в Турине, — было составлено итальянским шахматистом и военачальником Орацио Джануцио делла Мантия.

Книга состоит из 128 страниц, на которых помимо текста есть детализированные изображения шахматных фигур и варианты ходов. Руководство состоит из введения и трех глав, в первой из которых автор пишет об успокаивающем воздействии шахмат.

Считается, что шахматы появились более 1,5 тысячи лет назад. Известные сейчас правила действуют с XV века. Первого чемпиона мира по шахматам определили в 1886 году.

Домашние питомцы очень привязаны к своим хозяевам, и потому делить их с кем-то другим бывает непосильной задачей для четырёхлапых товарищей. Особенно когда твоим соперником в борьбе за внимание любимого человека оказывается не менее очаровательный хвостатый. Именно тогда-то люди, в чьих домах живут сразу несколько питомцев, становятся свидетелями весьма непростых отношений между своими любимцами, наблюдать за которыми бывает очень и очень забавно!

Хорошего дня и дружелюбного настроения!