20 февраля: Время рекордов, бессмысленных и беспощадных

Доброе утро понедельника! Оно сегодня особенно прекрасное - извещает о начале очень короткой рабочей недели. Работаем всего три дня, а потом с удовольствием отдыхаем. И, конечно, едим блинчики - Масленица, ммм!

Погода шепчет: весна близко!

Милота на всю рабочую неделю. Приют для животных из Рейкьявика поселил четырех котят в большой кукольный домик и ведет оттуда прямые трансляции. Таким образом приют надеется найти для них новых хозяев. Прямо мечта детства - домик и котятки:

Чтобы увидеть по-настоящему прямую трансляцию, заходите на специальный сайт "шоу". Называется "Keeping Up With the Kattarshians" - по аналогии со знаменитым шоу про семейство Кардашьян. Только без фальши.

Ролик к завтраку. Немецкая сеть супермаркетов EDEKA представила рекламный ролик под названием «Eatkarus». Про толстого мальчика и его заветную мечту:

Не обращайте внимание на посыл. Кушайте блинчики с удовольствием, потом как-нибудь похудеем)

А теперь рекорды. Много рекордов, каждый из которых просто поражает своей бесполезностью. Все как мы любим:

На Урале прошёл конкурс на самый громкий хруст огурца, организованный в честь первого урожая. Участвовали школьники из города Верхняя Пышма в Свердловской области, среди которых лучшей оказалась пятиклассница Нина. Девочка смогла хрустнуть огурцом со звуком в 76 Дб, что на четыре пункта больше, чем у пожарной сигнализации, работающей на минимальной громкости. При этом издать хруст громче всех удалось овощеводу Оксане Уткиной — она сумела издать звук в 81 Дб. Жалко, что видео нет(

Индийский скульптор построил самый высокий в мире замок из песка - почти 15 метров! Замок строили вручную больше 40 человек (скульптор не обошелся без помощников) на протяжении трех дней. А потом бац - злой мальчик наступил, прилив пришел и все - нет рекорда...

В прямом эфире японского телевизионного шоу был установлен рекорд по щелканью пальцами. За минуту этот молодой человек из видео ниже умудрился щелкнуть пальцами 296 раз! Между прочим, восемь лет никто не мог побить рекорд шведа - тот щелкнул пальцами 278 раз.

Ладно, щелкать пальцами хоть относительно безопасное занятие. Тут вот американец Джон Ферраро забивал гвозди собственным лбом. 38 штук за 2 минуты! Не волнуйтесь, с ним все в порядке - у него черепушка крепче, чем у обычных людей.

И последний удивительный рекорд на сегодня: этот 13-летний палестинский юноша, известный как "Спайдербой", сумел обежать вокруг самого себя 38 раз за одну минуту. Не поняли, о чем мы здесь? Смотрим видео:

В галерее - восхитительное цветение сакуры в японском поселении Кавадзу.

Обычно деревья начинают цвести в конце марта — начале апреля, но здесь они расцветают раньше.