8 июля: медведи катаются с горок на детской площадке и такса, косящая под далматинца

Доброе утро! Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Обнимите своих родных и близких. А мы пока поделимся хорошими новостями. Поехали!

Наконец-то жара немного спадет. Сегодня небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +27 днем, и до +19 вечером. Так что не забудьте захватить с собой зонтик.

Жители американского города Эшвилл (штат Северная Каролина) сняли на видео семейство медведей — самку и пятерых медвежат, которые хозяйничали у них на заднем дворе. Медвежата, как самые обыкновенные дети, сразу же бросились испытывать детские качели и горку.

На видео животные самостоятельно поднимаются по лестнице и скатываются с горки, а также пытаются залезть на качали, пока их мать наблюдает за ними, лежа на траве.

Для Эшвилла такое явление не редкость. В этом районе довольно большая популяция черных медведей (барибалов), которые частенько любят вторгаться на территорию людей в поисках пищи (обычно в мусорных контейнерах). Но, в отличие от бурых медведей, барибалы довольно робкие и редко нападают на людей, даже будучи ранеными. И, как правило, их легко спугнуть, это может сделать даже маленькая собака своим лаем.

К слову, медведи, которые ведут себя как дети, попали на камеру не в первый раз. Вот несколько примеров подобного поведения косолапых.

Свою первую за пять лет песню гитарист Pink Floyd написал на стихи жены Полли Сэмсон для ее же аудиокниги «Театр мечтателей». Подпевает и подыгрывает на арфе дочь Романи Гилмор. Идеальный семейный подряд. Сегодня слушаем David Gilmour - «Yes, I Have Ghosts».

Жительница Майами (штат Флорида, США) рассказала о щенке таксы, который родился с необычным пестрым окрасом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело семимесячной таксы по кличке Му покрывает белая шерсть с многочисленными пятнами, которые придают ей сходство с коровой. На голове пятен нет: она черная с кремовыми подпалинами, как у обыкновенной таксы.

«Кажется, что тело и голова не подходят друг другу, — говорит его хозяйка Виктория Хоффман (Victoria Hoffman). — Многие поначалу думают, что на нем плащ или пижама, и очень удивляются, когда обнаруживают, что это его натуральная шерстка».

По словам Хоффман, на прогулках с Му к ней часто подходят незнакомые люди и начинают спрашивать о необычной таксе или фотографируются с ней.

«Он любит складывать все игрушки в одном месте, обожает арбузы и миндаль и часто спит на спине под своей лежанкой», — рассказала хозяйка Му.

В 2019 году сообщалось, что жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с 24 пальцами. Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье.

Если ваш день не задался, то есть простое лекарство — достаточно просто хранить у себя в телефоне подборку миленьких фотографий собак. Одного взгляда на этих хвостатых товарищей достаточно, чтобы без следа прогнать любую хворь и тоску. А теперь представьте, какое счастье выпало тем, у кого дома есть одна, две или даже больше собак! Если вы в список таких счастливчиков не попали, то вот вам снимки, которые хоть ненадолго вас приободрят!

Хорошего дня и позитивного настроения!