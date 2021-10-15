15 октября: метеорит вместо будильника и енот Тёма, который любит путешествия и плавать в бассейне

Доброе утро! А вот и пятница. Радуемся завершению рабочей недели и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +8 градусов. В субботу пасмурно и до +12, а в воскресенье синоптики снова обещают небольшой дождь и до +9 градусов.

Жительница Канады Рут Гамильтон проснулась среди ночи от грохота и полетевших в лицо обломков с пылью. Вскочив с кровати и включив свет, женщина обнаружила в потолке спальни небольшой пролом. Во время разговора с оператором службы спасения она машинально отодвинула подушку и увидела камень размером с небольшую дыню или кулак крупного мужчины, сообщает CBC News.

На место прибыл сотрудник Королевской канадской конной полиции и после осмотра спальни предположил, что камень прилетел со строительной площадки неподалеку от дома женщины — там строили шоссе с использованием взрывных работ. Но рабочие сообщили, что никаких взрывов той ночью они не проводили, зато видели яркую вспышку в небе и что-то вроде падающей звезды.

Рут Гамильтон обратилась к специалистам Университета Западного Онтарио — они подтвердили, что в ее спальню упал метеорит. Сейчас ученые готовятся изучить его химический состав, чтобы определить происхождение. Вероятнее всего, камень прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как и остальные 99,8% метеоритов, упавших на Землю. После завершения исследований ученые вернут камень женщине.

Сегодня слушаем BadBadNotGood – Love Proceeding.

В тиктоке набирает большую популярность (1,4 млн подписчиков!) аккаунт енота Тёмы. Пользователи умиляются упитанности животного и его привычкам.

Внимание на тикток Тёмы обратил MediaLeaks. Хозяева енота выкладывают ролики о том, как он моется в душе и купается в бассейне, путешествует по России на поездах, прибирается в комнате, ходит на прогулку и просто ползает по дому.

Недавно Тёма достиг веса 20 кг, из-за чего его решили посадить на диету. Может, животному и уменьшили порцию, вот только на одном из последних видео видно, что енот не слишком-то жаждет заниматься спортом.

Кафе и рестораны привлекают посетителей не только вкусом и качеством своих блюд – важна атмосфера и подача. И вот тут некоторые ищут какие-то особенные фишечки, которые должны запомниться и зацепить. Встречаются довольно странные и спорные варианты подачи блюд: и на лопате, и прямо на руку посетителя, и даже в унитазе. Мы собрали для вас несколько таких примеров.

Хорошего дня и вкусного настроения!