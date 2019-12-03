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Утро в Туле
3 декабря: «живая» одежда и нейросети-гаишники

3 декабря: «живая» одежда и нейросети-гаишники

Доброе утро! Сегодня мир отмечает День компьютерной графики. Сколько зрелищных фильмов и видеоигр подарило нам это изобретение человечества.

 

За окном сегодня снег и легкий морозец. Типичная декабрьская погода в общем.

 

Немного утренней физики. Вот так красиво испаряются капли насыщенного раствора соли. Ролик, снятый учеными Массачусетского технологического института, на днях получил престижную премию в области физики.

 

Дизайнер канадско-иранского происхождения придумала «живую» одежду, которая подобно растению выделяет кислород и поглощает углекислый газ.  Внешне и по ощущениям модели напоминают льняные рубашки.

Ткань изготовлена на основе хламидомонады и нанополимеров. Стирать такую одежду нельзя, достаточно будет раз в неделю опрыскивать ее водой.

 

В Австралии нейросеть следит за водителями, которые используют за рулем смартфоны. Система автоматически оценивает кадры и отправляет полицейским фотографии с вероятными нарушениями.

Но есть для них и хорошая новость – первые три месяца система работает в пилотном режиме, и вместо штрафов водители будут получать только предупреждения.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Светланы Лободы.

 

В галерее сегодня необычные рисунки художницы под ником @creativity_to_inspire.

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Автор: Администрация Myslo
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