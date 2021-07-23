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Утро в Туле
23 июля: самый быстрый поезд в мире и онлайн-музей ЖЭК-арта

23 июля: самый быстрый поезд в мире и онлайн-музей ЖЭК-арта

Доброе утро! Вот и наступила долгожданная пятница. Запасаемся хорошим настроением на предстоящие выходные и не забываем читать только хорошие новости.

А еще поделитесь в комментариях планами на предстоящий уик-энд.

 

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +24 градусов. В субботу и воскресенье сохранится такая же погода. По вечерам столбики термометров будут опускаться до +13 градусов.

 

Поезд выехал на производственную линию в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, пишет информагентство Xinhua.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд стал последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта. Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип изготовили в Циндао, а испытания проводили в Шанхае в июне 2020 года.

По данным ведущего инженера проекта Дин Саньсаня, поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров. Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займёт нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.

Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.

Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.

Как отмечает издание Xinhua, Китай — мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий.

 

После эффектного взлета на волне бедрум-попа Клэр Коттрилл неожиданно уходит на втором альбоме в сторону кристально чистой, практически позднебитловской поп-музыки. Сегодня слушаем Clairo «Wade».

 

На главной странице сайта ЖЭК-арта — 360-градусная панорама обычного российского двора. Там есть несколько разделов. В «Бестиарии» можно найти описания 15 самых типичных фигур ЖЭК-арта, например, шинолебедя, свинки из пятилитровой бутылки, робота из тетрапаков.

В разделе «Сделай сам» находится виртуальный конструктор дворовых объектов. Объекты можно разместить на любом фоне, для этого надо загрузить фото или выбрать один из шаблонов.

В разделе «Люди» опубликованы интервью с ЖЭК-мастерицами из Москвы, Рязанской области и Выборга. Они рассказывают о себе и своих творениях. Авторы проекта рассказали об истории и особенностях ЖЭК-арта. Они ответили, уникально ли это явление, законно ли строить конструкции из шин и не вредит ли это природе.

 

Природные обитатели тысячелетиями развивали свои навыки умелой маскировки и, кажется, должны были передать это мастерство и своим домашним потомкам. Но в суровых условиях квартиры наши любимые питомцы не всегда могут успешно найти укрытие, и часто их попытки спрятаться оказываются невероятно забавными. Котики и собаки пытаются замаскироваться шторами, подушками и мониторами, но не так-то это и просто! Зато хозяева с радостью присоединяются к этим весёлым пряткам и, конечно, не забывают сделать пару кадров.

Хорошего дня и открытого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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