2 июля: первый летающий автомобиль и приложение для сканирования кубиков Lego

Доброе утро! А вот и пятница. Нет времени объяснять, читаем только хорошие новости и радуемся завершающейся рабочей неделе!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +24 градусов. В субботу ожидаются небольшие дожди, а воздух прогреется до +22 градусов. В воскресенье тоже стоит ожидать дождей, но температура в этот день поднимется до +24 градусов.

Прототип летающего автомобиля AirCar совершил 35-минутный полет из аэропорта словацкого города Нитра в Братиславу. За рулем сидел его создатель — профессор Стефан Кляйн.

AirCar за 2 минуты 15 секунд трансформируется из автомобиля в самолет. По словам Кляйна, его изобретение может преодолеть около тысячи километров в воздухе. При этом AirCar развивает скорость около 170 километров в час и рассчитан на полеты на высоте до двух с половиной километров.

Совершить вертикальный взлет не получится — машине, как и самолетам, нужен разгон. Есть и другой нюанс: общий вес пассажиров, по заявлению Кляйна, не должен превышать 200 килограммов. Профессор и его команда потратили на работу над летающим автомобилем около двух лет и двух миллионов евро.

Проект лидера Blur и Gorillaz предполагался как сборник симфонических оркестровок. А пережив первые волны пандемии, альбом вобрал в себя лучшие душеспасительные колыбельные для непростых времен. Сегодня слушаем Дэймон Албарн – The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

В конце июня пользователи сети обратили внимание на приложение BrickIt — оно позволяет находить инструкции небольших Lego-проектов, исходя из имеющихся у пользователя кирпичиков. Приложение использует технологию дополненной реальности и может анализировать коллекцию с помощью камеры смартфона.

BrickIt появился в AppStore ещё в конце 2019 года, основная функция была такой же: пользователь вносил информацию о своей коллекции и мог собрать из доступных деталей новую фигурку по любительским схемам. Детали вносили вручную, отмечая купленные наборы или сканируя штрихкоды.

В конце 2020 года разработчики выпустили крупное обновление Scan and Build («Сканируй и строй»), с которым добавлять детали стало в разы быстрее. Достаточно рассыпать кучу кирпичиков в один слой и отсканировать их камерой — приложение за несколько секунд определит каждую деталь и предложит подходящие инструкции. Во время сборки приложение заодно покажет, где именно в куче находится нужная деталь.

Летом 2021 года приложение резко набрало популярность. 20 июня один из авторов проекта Леонид Александров рассказал о попадании BrickIt в топ-5 раздела «Развлечения» AppStore. 1 июля приложением поделились на платформе ProductHunt, где оно вошло в топ продуктов за день.

Пользователи соцсетей тоже обратили внимание на функцию сканирования и стали выкладывать примеры работы BrickIt и делиться впечатлениями. В твиттере отметили, что приложение не всегда работает должным образом: некоторые детали не распознаются, а программа может вылетать при выборе инструкций. Многие всё равно отозвались положительно и назвали технологию впечатляющей.

Lego активно внедряет технологии в конструкторы и сотрудничает с компаниями уровня Apple: их продукты демонстрируются на выставке WWDC, а игры становятся эксклюзивом Apple Arcade. В 2019 году компания выкупила любительский проект BrickLink для продажи и обмена отдельными деталями.

Большие собаки часто кажутся нам более суровыми, чем миниатюрные, — их размеры и грозный вид сразу говорят, что перед нами настоящие защитники. Но, конечно же, несмотря на внушительные габариты, часто эти псы очень чувствительные и милые. Как и любым питомцам, им иногда хочется забраться на ручки или спрятаться под столом, они замечательно ладят с детьми и котами, а еще смотрят на хозяина крайне влюбленным взглядом. Логично — ведь у больших собак большое сердце! И вот как это проявляется.

Хорошего дня и огромного настроения!