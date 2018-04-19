19 апреля: Нашествие перекати-поле и глиттера

Доброе утро!

Пока Тулу заливает дождем, калифорнийский городок Викторвилл завалило перекати-полем (смотрите видео ниже). Местные жители уверяют, что такого раньше никогда не было:

Уж лучше понятный дождик, чем ТАКОЕ.

Сгладим впечатление от предыдущей части. Немного милоты!

В сиднейском зоопарке Таронга появился детеныш кенгуру Гудфеллоу. Он родился в сентябре, но впервые сотрудники зоопарка увидели его в апреле, когда он вылез из маминой сумки. Имя крошке-кенгуру пока не выбрано:

Новости!

На днях в сети появилось видео первого в истории сальто вперёд на монстер-траке! Трюк удался спортсмену Ли О'Доннелл по кличке Mad Scientist еще в конце марта 2017 года во время чемпионата по фристайлу Monster Jam, буквально на последних секундах заезда. Полное качественное видео заезда Monster Jam опубликовали только в апреле 2018 года. Кстати, этот заезд Mad Scientist выиграл, набрав 9,355 очка.

Новое косметическое безумие: в Майами придумали солнцезащитные средства из глиттера. Глиттер (не будьте как Киркоров из видео ниже) - это блестки! Компания Sunshine & Glitter выпустила целую линейку подобных продуктов: за банальным блестящим бальзамом для губ идет блестящий солнцезащитный крем (с разными степенями защиты), сияющий лосьон для тела, гель для волос и даже репеллент. Стоит косметика от 10 до 20 долларов:

И немного грустная новость: итальянец по имени Луиджи получил в наследство от деда сейф с тремя миллиардами итальянских лир (по последнему курсу это примерно 1,5 миллиона евро)! Увы, обменять эти деньги на евро уже нельзя -лиры окончательно вышли из оборота еще в 2012 году. С тех пор этой валютой нельзя нигде расплатиться, а также обменять её на какую-либо другую. Гражданам дали на обмен оставшихся купюр десять лет: процесс замены валюты на евро начался в 2002 году. Луиджи нанял адвокатов и теперь хочет найти лазейку в законодательстве, которая позволит обменять вышедшие из оборота деньги на евро. Впрочем, этот сейф - не единственное наследство от деда. Луиджи также достались несколько квартир, портфель акций и счета с крупными суммами денег (настоящих денег). Но еще 1,5 миллиона евро никогда не будут лишними!

Маленькая "музыкальная" пауза.

Эминем устроил для фанатов зрелищное шоу в дополненной реальности на фестивале Coachella. Рэпер увеличил себя в несколько десятков раз, попытался разрушить небоскребы, а после напугал зрителей огромной бензопилой и запуском ракет. Визуальные эффекты зрители могли увидеть через смартфоны:

Чтобы попасть в дополненную реальность и увидеть, как рэпер разрушает город, нужно было скачать специальное приложение, запущенное накануне Coachella. Кроме спецэффектов, подготовленных для феста, в нем также можно было найти эпичный тизер грядущего музыкального тура Эминема:

Новость для киноманов:

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Мир Юрского периода 2» с Крисом Праттом в главной роли. В новой части кинофраншизы проснувшийся вулкан уничтожает остров Нублар, на котором располагался парк развлечений. Часть динозавров удается спасти, но на этом их проблемы не заканчиваются.

В российский прокат фильм выйдет 7 июня, за две недели до американского релиза:

В галерее - работы художника из Мичигана Ноя Деледда. Он создает необычные произведения искусства из совершенно обычных вещей — пустых алюминиевых банок.

Для создания скульптур Деледда использует наждачную бумагу и полировочный аппарат, который убирает клей от этикеток и выравнивает поверхность банки. Узор он формирует с помощью большого пальца.

Работы художника выставляли по всему миру: в США, Италии, Китае, Канаде. Произведения искусства можно купить, правда, цены на них кусаются. Например, работа под названием Traephexa стоит 2300 долларов, а Prospaere — 2600 долларов.

Все работы художника с ценами (!) и видеообзорами доступны на его сайте. Не реклама, конечно, просто интересно ведь!)