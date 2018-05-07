7 мая: Котики-енотики и бутерброды для инстаграма

Доброе утро, Тула! Даем старт двухдневному рабочему рывку!

Вот такую погоду синоптики обещают нам на ближайшие два дня: все не так уж и плохо! Местами даже очень хорошо:

Милота дня.

В одной из ветеринарных клиник Ростова-на-Дону появился новый сотрудник — енот Яша. Его миссия - успокаивать и отвлекать разволновавшихся пациентов. Яша молодец, работу свою знает:

Кое-что специально к завтраку.

Канал Brick Wall сконструировал LEGO-машину для приготовления завтрака! Зацените: аппетитная яишенка с беконом. Ммм!

Новости!

Продолжаем тему завтрака. Американский бренд Pearl Butter пропагандирует ЗОЖ цветными кокосовыми маслами с адаптогенами — веществами, повышающими способность организма противостоять стрессу, как физическому, так и душевному. Масла очень нежных цветов с перламутром - идеальная "инстаграм-еда"! Голубое со спирулиной и гинкго, нежно-сиреневое с жемчужной пудрой, патайей и хвощом, черное с углем и расторопшей, желтенькое с ашвагандой, куркумой и черным перцем - вариантов очень много! Небольшая баночка такого масла обойдется в 24 доллара. Смотрите, какая красота с ними получается:

Тот момент, когда еще больше завидуешь котикам. В Италии Чечилия Анна завещала состояние в размере 1,5 млн евро на уход за своим котом по кличке Пилу. Женщина умерла в возрасте 88 лет. У нее не было наследников, поэтому она приняла решение завещать состояние коту. Деньгами будут распоряжаться представители Фонда вкладчиков, которые должны обеспечить Пилу комфортным жильем, ветеринарной помощью и всем необходимым. Сейчас кот находится в резиденции для домашних животных в Милане, но ему уже ищут новых хозяев. После смерти Пилу оставшиеся деньги будут переданы в одну из зоозащитных организаций.

В Детройте на площади около Научного центра Мичигана установят статую Робокопа — вымышленного героя из одноимённого фильма. На фигуру, которая будет выше трёх метров, местные жители и фанаты трилогии собрали около 70 тысяч долларов. Модель Робокопа создали с помощью 3D-сканирования на основе его внешности из первого фильма. Изначально авторы хотели сделать двухметровый бюст, но когда смогли собрать больше заявленных 50 тысяч долларов, решили сделать полноценную статую выше трёх метров. В апреле скульптор из компании Venus Bronze Works Inc изготовил монумент из бронзы и опубликовал его первые фотографии. Дату установки фигуры до сих пор не выбрали, однако по плану это должно произойти до конца мая.

Музыкальная пауза.

Селин Дион выпустила клип на саундтрек для второго «Дэдпула». С участием супергероя-хулигана:

В конце клипа Дэдпул благодарит Селин Дион за ее пение, но отмечает, что оно слишком хорошее для его фильма: «Это „Дэдпул 2“, не „Титаник“». Когда певица гневно отвергает предложение спеть похуже и обзывает супергероя человеком-пауком, он сокрушается и говорит, что надо было позвать вместо Дион группу NSYNC.

«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат уже совсем скоро - 17 мая!

Капелька красоты.

Дайвер снял на видео (в замедлении), как соединяются два кольца из воздуха под водой. Еще то залипалово:

В галерее будем гладить котиков. Это очень успокаивает: