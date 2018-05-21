21 мая: Поднимите руки вверх!

Доброе утро!

О погоде на неделю: хорошая!

Гораздо лучше, чем в Новосибирске на прошедших выходных:

Начинаем неделю с мультика!

45 художников и аниматоров нарисовали «Незнайку на Луне» в разных стилях:

Поработаем над бодростью тела и духа.

В конце апреля в Москве прошел первый в России турнира по пощечинам. Это не фигня какая-то, а настоящие соревнования в рамках спортивного фестиваля Sarychev Power Expo.

Как таковых правил в состязании пощечин нет. Бой продолжается до тех пор, пока один из противников не устанет. На кону — 50 тысяч рублей. Главное не повторяйте:

Новости!

В Швейцарии сделали "отель" , состоящий всего из одного "номера". В кавычках - потому что это не отель и не номер, которые мы можем себе представить. У этой гостиницы, расположенной в Альпах, нет ни единой стены: просто небольшая покрытая плиткой площадка, на которой установлена двуспальная кровать и две прикроватные тумбочки с ночниками. Слоган отеля утверждает, что «единственная звезда» в нём — это гость, которого обслуживают местные жители. Для того, чтобы провести ночь внутри инсталляции, нужно записаться в список ожидания. Одна ночёвка обойдётся в 295 швейцарских франков (около 18 тысяч рублей).

Думаете, снег только в Новосибирске? Как бы не так. Недавно к северу от американского города Веллингтон (штат Колорадо) прошел сильный град. Пилот Джейн Карпентер пролетела на самолете над местом природного катаклизма и сделала пару фото. Град в Колорадо создал «остров» изо льда, а вокруг - зеленеющая трава и +28! Потом это место также засняли с дрона:

Ариана Андерсон, нейропсихолог, мама четверых детей и доктор наук из Университета Калифорнии, разработала систему алгоритмов, помогающую распознавать детский плач и помогать родителям узнавать его причину. Грубо говоря, "шазам" для детского плача! Программа называется ChatterBaby, а ее принцип работы заключается в том, чтобы сопоставлять крик вашего младенца с двумя тысячами образцов плача, хранящихся в базе данных. По имеющейся информации, приложение с точностью до 90 процентов определяет плач, вызванный болевыми ощущениями (что немаловажно для молодых, и потому тревожных родителей). Также ChatterBaby умеет распознавать голодный плач, капризы и недовольство чем-либо. База данных была составлена при участии «матерей-ветеранов» (то есть женщин, которые вырастили не одного младенца): они слушали записи разных образцов плача и определяли возможную причину его появления. В «коллекцию» попали только те виды криков, которые все мамы четко и единодушно определили.

Музыкальная пауза!

Любимица российской публики с лохматых времен "Дикого ангела" Наталия Орейро выпустила песню к Чемпионату мира по футболу-2018. И в ней она даже поет на русском!

Невозможно упомянуть Наталию Орейро и не послушать вот этот хит, извините:

Для фанатов сериалов - еще один "привет из прошлого".

Помните сериал "Зачарованные" про трех сестер-ведьм? Был хитом в начале 2000-х (сериал выходил с 1998 по 2006 год).

Спустя 12 лет «Зачарованные» возвращаются! Обновленные, но все те же по концепции: три сестры внезапно узнают, что владеют магическими силами и начинают борьбу со злом. Только вместо Фиби, Пайпер и Прю будут Мейси, Мэл и Мэгги. Главные роли в сериале сыграли латиноамериканские актрисы Мадлен Манток (Мейси — владеет телекинезом), Мелони Диас (Мэл — останавливает время) и Сара Джеффри (Мэгги Вера — читает мысли).

Вот и первый трейлер будущего сериала:

Точная дата выхода новых «Зачарованных» пока не объявлена, но премьера состоится осенью 2018 года.

Познакомьтесь с Бейгл. У этой кошечки редкая особенность: она родилась без век Поэтому она должна носить специальные очки, которые защищают ее чувствительные глаза. Необычный аксессуар сделал Бейгл настоящей звездой соцсетей!