16 мая: высшая школа Макдональдса, конфуз Rammstein и шезлонг для собаки

Доброе утро! Крепитесь, завтра погода будет лучше и завтра пятница! А пока начинаем день с веселых новостей.

Новость для любителей гамбургеров.

В Москве открылся Университет гамбурологии «Макдональдса». Студенты будут обучаться по нескольким направлениям: лидер смены, директор ресторана и другие. После окончания университета можно будет работать в любой точке мира. Диплом будет признаваться в ресторанах McDonald's в 120 странах.

В Абакане появилась необычная игровая зона для детей. В одном из местных детских центров открылось новое развлечение - одиночная тюремная камера. По планам создателей на этой площадке дети смогут играть в полицию. Столь необычная идея была привезена из Таиланда.

Вот так эта развлекательная площадка выглядит.

А в самом Таиланде можно встретить отель, стилизованный под тюрьму. В маленькой комнатке с решетками и двухъярусной кроватью может остановиться любой желающий. После бронирования гости получают фотографию заключенного, черно-белую пижаму и необходимость соблюдать комендантский час.

Музыкальный конфуз. Новый альбом Rammstein разошелся по сети за два дня до официального выхода. Перед официальным релизом, который был запланирован на 17мая, группа успела выпустить два клипа. Фанаты пообещали дождаться новый альбом несмотря ни на что. А мы пока смотрим клип Deutschland.

Сегодня в прокат выходит мультфильм про Пикачу в роли детектива. Уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. А пока посмотрим трейлер.

И новости из мира технологий.

Компания Xiaomi создала многофункциональный пауэрбанк. Устройство совмещает три функции: портативный аккумулятор, фонарик и ручка для пакетов. Новый гаджет имеет емкость аккумулятора 3000 мАч, фонарик, освещающий путь на расстоянии одного метра, а ручка выдерживает пакет до 10 кг.

В британском интернет-магазине B & M можно приобрести внимание - шезлонг для собаки.

Купить такой шезлонг можно за 1300 р. Кушетка для питомца достаточно большая 129 см х 80 см, такой размер подойдет для большинства пород и выпускается в двух цветах: зеленом и сером.

В галерее сегодня стеклянные платья от дизайнера Zac Posen.

