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Утро в Туле
1 августа: искусственные яйца, автомобиль Mudmaro и экопослание Дорна

1 августа: искусственные яйца, автомобиль Mudmaro и экопослание Дорна

Доброе утро! До конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть. Можно сказать один рывок, как у кошки из видео.

Это несомненно радует.

 

А вот погода, как всегда, подкачала.  За окном сегодня снова прохладно.

 

Многие любят на завтрак яичницу. А вот в канадской сети кофеен подают скрамбл из искусственных яиц. Некоторые сои блюда они готовят с искусственными яйцами марки Just. По словам производителя, на внешний вид и вкус продукт абсолютно не отличается от обычных яиц. Три столовые ложки концентрата эквивалентны одному яйцу.

 

Житель США собрал автомобиль из Camaro и Hummer. Вот что получилось. На сборку вездехода у мужчины ушло 30 дней. Он назвал своё творение Mudmaro. Такой автомобиль обошелся ему в $10000.

 

На дне Средиземного моря ученые нашли древний храм и золотые монеты. Находка была обнаружена глубине 45 метров на месте древнего затопленного города Гераклиона. Водолазы археологи увидели там остатки древнего храма, золотые украшения и части корабля. Находки относятся к разным периодам истории от III века до нашей эры до IV века нашей эры.

Город был назван в честь Геракла и основан приблизительно в VIII веке до нашей эры. Под воду он ушел 1500 лет назад.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Ивана Дорн, посвященный экологии и бережному отношению к окружающей среде. В связи с последними событиями это будет как нельзя кстати.

 

В галерее сегодня – креативные идеи для селфи из профиля @ mirrorsme.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +4
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