1 августа: искусственные яйца, автомобиль Mudmaro и экопослание Дорна

Доброе утро! До конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть. Можно сказать один рывок, как у кошки из видео.

Это несомненно радует.

А вот погода, как всегда, подкачала. За окном сегодня снова прохладно.

Многие любят на завтрак яичницу. А вот в канадской сети кофеен подают скрамбл из искусственных яиц. Некоторые сои блюда они готовят с искусственными яйцами марки Just. По словам производителя, на внешний вид и вкус продукт абсолютно не отличается от обычных яиц. Три столовые ложки концентрата эквивалентны одному яйцу.

Житель США собрал автомобиль из Camaro и Hummer. Вот что получилось. На сборку вездехода у мужчины ушло 30 дней. Он назвал своё творение Mudmaro. Такой автомобиль обошелся ему в $10000.

На дне Средиземного моря ученые нашли древний храм и золотые монеты. Находка была обнаружена глубине 45 метров на месте древнего затопленного города Гераклиона. Водолазы археологи увидели там остатки древнего храма, золотые украшения и части корабля. Находки относятся к разным периодам истории от III века до нашей эры до IV века нашей эры.

Город был назван в честь Геракла и основан приблизительно в VIII веке до нашей эры. Под воду он ушел 1500 лет назад.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Ивана Дорн, посвященный экологии и бережному отношению к окружающей среде. В связи с последними событиями это будет как нельзя кстати.

В галерее сегодня – креативные идеи для селфи из профиля @ mirrorsme.