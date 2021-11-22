22 ноября: «горячая линия» для самых раздраженных и белка, которая отлично пародирует Винни-Пуха

Доброе утро! Бодро влетаем в новую рабочую неделю и заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

А вот и снежок. Сегодня в Туле небольшой снег, а столбики термометров будут в районе 0 градусов.

Сервис доставки здоровой еды Grow Food предлагает токсичным россиянам поддержку в виде «горячей линии» — не профессиональную консультацию психолога, а эмоциональный саппорт. Линия токсичности бесплатна для всех и доступна с 22 ноября с 10:00 до 22:00.

На нее может позвонить любой желающий, выплеснуть накопившиеся эмоции и высказать все, что его раздражает. При большом желании также можно получить помощь специалиста, а еще советы по правильному питанию: вдруг захочется разрядить накалившуюся обстановку.

Важная пометочка: звонить нужно только в том случае, если ваша цель — не жаловаться на свою жизнь, а перемывать косточки другим. Например, вас раздражает чужой успех или выводит из себя чья-либо «идеальная» внешность, карьера или личная жизнь, а может, просто чье-то существование нарушает ваше равновесие и никак не дает почувствовать себя в моменте, ресурсе и потоке.

Если есть такие проблемы — звоните 8 800 5555 424. Кстати, для «Линии токсичности» Grow Food даже запустил сайт toxicline.online — там все подробности, почему выплескивать свою токсичность важно.

Grow Food собрал команду колл-центра из стрессоустойчивых сотрудников, подготовкой которых занимались профессиональные психологи и специалисты по питанию. Так что будьте уверены: эти бойцы выдержат любой натиск и уровень истерики.

Сегодня слушаем Beyonce - «Be Alive».

Житель Уэльса расставил по своему участку кормушки для птиц, чтобы помочь им сделать запасы на зиму. Однако его доброе начинание едва не обернулось трагедией для местной белки, которую соблазнил доступный корм. Она взлезла в клетку и набила брюшко орехами, после чего уже не смогла протиснуться обратно. Хозяину участка пришлось вызывать спасателей из природоохранной организации.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что маленький грызун, подобно узнику, смиренно сидит в клетке, высунув голову наружу и держась за прутья лапками. Так же спокойно белка дождалась, пока спасатель аккуратно разрежет металлическую конструкцию, после чего убежала в лес настолько быстро, насколько могла.

Производители птичьих кормушек периодически пытаются сделать свои изделия более безопасными для грызунов, меняя конструкцию и уменьшая зазоры между прутьями. Но их усилия, как видно, приносят мало пользы. Защитники животных советуют помещать кормушки для птиц в таких местах, где их будет трудно достать белкам и прочим расхитителям еды.

Пока одни хозяева устают от игривости и неугомонности своих домашних питомцев, другие не знают, что и придумать, чтобы хоть как-то растормошить своих сонных любимцев. А всё потому, что некоторые котики и собачки так обленились, что обзавелись уморительной привычкой передвигаться только с помощью своего владельца. Эти хитрецы совсем не хотят гулять на своих четырёх и придумывают различные уловки, чтобы их любимые хозяева буквально носили их на руках! И эти пушистики знают, что отказать им практически невозможно.

Хорошего дня и настроенного настроения!