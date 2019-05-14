14 мая:«Караоке»с Басковым, телепорт к Сальвадору Дали и что нашли на дне океана

Доброе утро! Желаем всем весеннего настроения и легкого трудового дня.

И начнем сегодняшний день с новостей из мира искусства.

В музее Сальвадора Дали, который расположен в штате Флорида, можно увидеть не только его работы, но и пообщаться с «ожившим» художником.

С помощью современных технологий работникам удалось воссоздать интерактивную фигуру художника. Созданная с помощью искусственного интеллекта реалистичная фигура Дали через специальный экран может общаться с гостями, делиться историями из своей жизни, рассказывать о погоде и многое другое.

Для создания «ожившего» образа художника работники изучили более 6000 кадров с Сальвадором Дали, по которым воссоздали его телосложение и манеры и потратили бесчисленные часы на изучение его цитат.

А тем временем в мире установлен новый рекорд по погружению в Марианскую впадину.

Американский исследователь Виктор Весково погрузился на глубину 11 км Марианской впадины. Благодаря сверхпрочному батискафу, способному выдержать высокое давление воды, ученый смог провести там четыре часа, исследуя дно впадины.

Ему удалось увидеть четыре новых вида ракообразных креветок, взять образцы пород со дна и увидеть, внимание – полиэтиленовые пакеты и обертки от конфет.

На самом деле в этом нет ничего удивительного, подобные «находки» попадались многим подводным исследователям. Ведь каждый год в океан попадают миллионы тонн полиэтиленовых отходов. Виктору удалось установить новый рекорд, предыдущее погружение было на глубине 10 927 км.

И музыкальная пауза. Николай Басков выпустил клип на песню «Караоке» в духе творений Филиппа Киркорова. Получилась яркая короткометражка, в которой есть и кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль. Клип набрал 1,3 млн просмотров всего за 15 часов и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Комментаторы разделились на два лагеря: одним клип понравился, другие посетовали, что у Филиппа клипы смешнее, и артисту стоило привлечь к работе «родоначальника» подобных сюжетов Александра Гудкова. Смотрим.

Новость из мира социальных сетей. К концу месяца ВКонтакте планирует запустит сервис по продаже аудиокниг. Партнером проекта выступает компания «Библио». В приложении под названием Biblio будет доступно более 10 000 произведений. Безлимитная подписка обойдется пользователям в 299 рублей. Уже сейчас сервис работает в тестовом режиме на сайте «ВКонтакте».

В галерее сегодня весенние цветочки с просторов Instagram.