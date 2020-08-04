4 августа: дружба собаки и бабочек и книжный магазин, в котором можно забрать не только книги

Доброе утро! Начинаем день с порции хороших новостей. Поехали!

Чудесная погода нынче. Сегодня небольшая облачность, а температура воздуха прогреется до +24 градусов Цельсия.

Новошотландский ретривер по кличке Майло живет со своей хозяйкой Дженнифер Беннет в Калифорнии в доме с садом. Хозяйка разводит там роскошных бабочек вида данаида монарх. Майло, которому сейчас уже два года, рос в компании этих самых бабочек — и давно с ними подружился.

Собаки часто пытаются поймать и съесть мух, бабочек, иногда пчел. Но только не Майло! Он слишком воспитан и дружелюбен. Беннет выкладывает фотографии своего пса с бабочками в инстаграм. Те сидят у него на носу и венке из цветов, который сплела для него хозяйка. По словам владелицы, Майло приходит от этого в полный восторг — и потому бабочки совсем его не боятся.

Словно бы растерявшись от свалившейся на них славы и (на нас всех) пандемии, ко второму альбому (который обычно принято считать кризисным) дублинские рокеры чуть умерили пыл и темп, но, впрочем, не утратили статуса лучшей и самой интересной из новичков гитарной группы мира. Сегодня слушаем Fontaines D.C. - «You Said».

Люди, которые хотят приобрести домашнего любимца, чаще всего ищут будущего члена семьи в Интернете или в приюте для животных. Но знаете ли вы, что в Канаде можно взять кошечку в книжной лавке?



Необычная книжная лавка Otis & Clementine’s Books and Coffee расположена в канадской провинции Новая Шотландия. Зайдя сюда полистать страницы любимой книги, вы заметите нечто необычное: много-много котят.

Все они живут прямо в книжном магазине, играют, спят и кушают среди книжных полок. Посетители могут листать страницы любимых книг, пить любимый кофе и общаться с пушистыми малышами прямо в магазине. Самое приятное, что любой желающий может забрать домой кота, чтобы подарить ему собственный дом.

Владелец необычного книжного магазина Эллен Хельмке сказала, что котята, живущие в лавке, были спасены волонтерами. «Все животные долго не задерживаются у нас, они быстро находят новый дом», — признается хозяйка. За все время существования магазина более 30 котиков обрели любящего владельца.

Но просто так усыновить котенка просто так не получится: нужно будет доказать, что ты способен заботиться о малыше. Также будущему хозяину придется оплатить медицинские расходы — 255 канадских долларов.

Это, однако, не пугает будущих хозяев, желающих взять котиков предостаточно. «Это удивительно и делает меня счастливой каждый раз, когда я прихожу на работу».

Вот вы живете себе обычной и размеренной жизнью, пользуетесь различными предметами, но в какой-то момент вы узнаете, что они скрывают внутри. Некоторые люди решили поделиться в соцсетях необычными находками. И вы точно будете поражены.

Например, вы точно не подозревали, что внутри старого кубика можно найти еще один кубик? Или что за основу в чехол для телефона могли взять обычную бумагу из-под коробки от пива.

Не верите? Смотрите нашу галерею!

Хорошего дня и прекрасного настроения!