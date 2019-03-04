4 марта: А у вас котик толстый или худенький?

Доброе утро! Приятно начинать рабочую неделю с осознанием того, что она будет короче на один день. Настроение сразу улучшилось!

Прогноз погоды на четыре рабочих дня. Чувствуется приближение настоящей весны, идет почти в графике с календарной:

Взбодримся?

Предлагаем посмотреть вот это короткое видео, которое сейчас активно вирусится в сети. Что будет, если лопнуть воздушный шарик в градирне атомной станции:

На раскат грома похоже, да?

А теперь посмотрим фантазийную анимацию от российских художников Виктории Самойловой и Ярослава Примаченко. Forest Dreams — история о том, что происходит, когда весь мир засыпает:

Переходим к новостям!

Если вы неравнодушны к проблемам экологии, то вас это порадует: душ, позволяющий сократить расход воды на 65% по сравнению с обычным душем! Для этого устройство от стартапа Nebia разделяет струю на микрокапли и распрыскивает их «волнами» так, чтобы как можно больше воды попало на тело. По данным компании, первая версия душа уже помогла сохранить 375 миллионов литров воды. Стартап рассчитывает, что потребители сэкономят в 10 раз больше в течение следующих двух лет, пользуясь улучшенной второй версией, которая была анонсирована недавно. «Дубль два» обойдётся в 500 долларов (на 150 у.е. дешевле первой). Новую модель Spa Shower выпустили на Kickstarter. По предзаказу на сайте она доступна за 399 долларов вместо 500, за которые будет продаваться в магазинах после сбора средств. Устройство обещают доставить к июню 2019 года. За доставку в Россию придётся заплатить дополнительные 200 долларов.

Ученые тут выяснили, что кошки не такие уж «сами по себе». Оказывается, они даже больше, чем собаки, «копируют» своего хозяина в плане характера. Более того, часто влияние человека на кошку во многом похоже на связь, которая формируется между родителями и детьми. «Была установлена связь между более повышенной невротичностью владельца и более высокой вероятностью развития у кошек „поведенческих проблем“, проявляющихся в более агрессивных, тревожных или боязливых манерах поведения, более частых проявлениях болезненного поведения в ответ на стресс, более частых случаев заболеваний и избыточного веса», — говорится в исследовании. Так, например, у хозяев с обостренной нервозностью кошки чаще вели себя таким же образом и имели склонность к полноте. При этом у доброжелательных и спокойных людей кошки легко шли на контакт и не имели проблем с лишним весом. Признавайтесь в комментариях: у вас котики толстые или худенькие? Будем проверять результаты исследования! =Р

Учёные из Швейцарии научили робота тому, что умеют даже не все люди — кататься на коньках. При этом робот с лёгкостью может переключиться ещё и на ролики: он сам учится и адаптируется. Короче, все идет к тому, что мы от них и по льду убежать не сможем...

Музыкальная пауза.

Начнем эту неделю с хорошей музыки. Один из лучших номеров Queen в HD качестве. 1981 год:

Инфа для киноманов!

Вышел трейлер к новому «Хеллбою». По сюжету супергерою из пекла в исполнении Дэвида Харбора придется сразиться с Кровавой королевой Нимуэ (Милла Йовович) — Владычицей озера из английских легенд. Также ключевые роли достались Иэну МакШейну, Дэниелу Дэ Киму, Саше Лейн и другим.

Режиссером перезапуска «Хеллбоя» выступил Нил Маршалл — автор «Судного дня», «Центуриона», нескольких эпизодов «Игры престолов» и других проектов. Сценарист — Майк Миньола («Дракула», «Атлантида: Затерянный мир», «Блэйд-2»).

Вот версия трейлера на русском языке:

А вот оригинальный вариант:

В российском прокате с 11 апреля!

В галерее - фото с конкурса Sony World Photography Awards. Первое место в этом году досталось нашему соотечественнику Сергею Щербакову за вот этот снимок: