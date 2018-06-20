20 июня: Как спастись от аэрофобии и зачем в Испании прыгают над детьми

Доброе утро, Тула! Сегодня, говорят синоптики, обойдется без дождя. И да: будет снова жарко. Поэтому одевайтесь как можно легче: в разгар дня вы скажете себе спасибо за это решение :)

Давайте же зарядимся позитивом на весь трудовой день. Топовые новости со всего мира, которые точно заставят вас улыбнуться.

О футболе.

Волгоград атаковали мошки во время Ч. М. Сборная Англии оказалась к этому не готова: кто-то спасался аэрозолями, кто-то — бегством. И если местные жители отнеслись к привычной проблеме с юмором, гости города пребывали в шоке.

«Здесь все очень доброжелательные, кроме мошки. Она нас почему-то не любит и пытается съесть», — сказали журналистам фанаты сборной Туниса.

С атакой насекомых столкнулись и британские журналисты. Кто-то не смог записать сюжет с первой попытки, а кто-то начал рекламировать в соцсетях аэрозоли.

Подпись к посту: «Насколько же плохи дела с комарами в Волгограде? Этот полицейский носит сетку на голове».

«Их миллиарды. К счастью, они не пытаются тебя укусить, но само их присутствие неприятно», — отметил сотрудник Би-би-си Джонн Мюррей (John Murray).

Атака мошки — ежегодная проблема для Волгограда. За несколько дней до ЧМ губернатор региона Андрей Бочаров рассказывал, что «этот вопрос на контроле» и для защиты гостей ЧМ принимаются «беспрецедентные меры».

А тем временем в Volvo создали яхту, которая… швартуется сама, даже в узких пространствах.

Система даже учитывает наличие других яхт в доках. Но человеку все равно нужно следить за ней — просто на всякий случай.

В соцсеть «ВКонтакте» создала новую форму чатов — чатрумы. Это беседы, в которых можно пообщаться со случайными людьми. Пока есть только чатрумы, посвященные ЧМ-2018. Попасть в них можно через приложение с информацией о текущих матчах (там есть соответствующая кнопка) или по прямой ссылке.

Пользователь попадает в случайный чатрум к случайным людям, и этот чат закрепляется за ним — то есть если выйти из чатрума и снова присоединиться к обсуждению ЧМ-2018, то всё равно попадёшь в старый чат.

В таких чатах есть ограничение на число участников — в одном чатруме может находиться не более 400 человек (в обычных чатах «ВКонтакте» может находиться максимум 250 участников).

Если чатрум заполняется, новые пользователи попадают в свежесозданный.

Что это, по-вашему? Кадр из фантастического фильма?

Нет, это всего лишь улица в Макао — образец современной архитектуры, нависающий над типичной для региона тесной застройкой. Этот снимок прислал на конкурс Travel Photographer of the Year журнала National Geographic фотограф Пол Цуй.

Снимок был номинирован в категории People’s Choice, голосование в которой продлится до 28 июня. Комментаторы на сайте National Geographic и в соцсетях сравнили композицию с кадрами фильмов «День независимости» и «Прибытие», которые посвящены инопланетным визитам на Землю.



День независимости.



Прибытие.

Занимательная штука. Художники сообщества 2D Among Us во «ВКонтакте» представили серию работ Giant Soviet Toys, в которой популярные игрушки советского периода увеличены до размеров зданий и помещены в нарочито угрюмые урбанистические пейзажи.

Необычно, правда?)

Боитесь летать? Тогда вам срочно нужно в рейс с этим парнем.

Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair неожиданно запел по громкой связи во время полета в Лас-Пальмас (Канарские острова).

На ролике видно, как сотрудник авиалайнера по интеркому поет переделанный сингл пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito.

С таким настроением не страшна никакая аэрофобия!

А вот еще любопытная подборка — самые необычные фестивали мира. Чего люди только не делают!

Фестиваль горящих бочек

Если вы предпочитаете огненное шоу гонкам за сыром, то можете посетить другой фестиваль в Великобритании, а именно — Фестиваль горящих бочек. Этот фестиваль проходит ежегодно 5 ноября в Девоне, Великобритания. Участники фестиваля обмазывают бочки смолой, поджигают их, а затем водружают горящие бочки себе на плечи и шествуют по улицам города, веселя и пугая зрителей.

Фестиваль спасшихся от смерти.

Ежегодно 29 июля, в маленьком испанском городке Лас Невес проходит странный и несколько пугающий фестиваль. Этот фестиваль — праздник тех, кто побывал на волосок от смерти и спасся. Чудом выжившие герои фестиваля ложатся в гроб, который затем относится любимыми родственниками в церковь святой Марты (Santa Marta De Ribarteme).Затем в церкви проходит служба, и гробы относят на местное кладбище, где спасшиеся счастливчики подносят дары и пожертвования к статуе Святой Марты. Хотя название фестиваля звучит устрашающе, праздник проходит увлекательно:

фестиваль спасшихся от смерти сопровождается распитием алкогольных напитков, поеданием паэльи и танцами.

Фестиваль «Прыжки над детьми»

Этот необычный фестиваль проходит ежегодно в июне в испанском городе Кастильо-де-Мурсия. Жители города собирают всех младенцев, родившихся за год, и укладывают их на подушки. Затем Колачо – мужчина, символизирующий убегающего дьявола, разбегается, и начинает прыгать через детей! Считается, что таким образом он очищает детей, забирая все страхи и болезни.

Фестиваль Хайлайна

Фестиваль проходит на плато горы Монте Пиана на северо-востоке Италии. Участники ходят по стропам, лежат в гамаках, расположенных в сотнях метров над землей, а также занимаются йогой и играют на необычных музыкальных инструментах

Фестиваль русалок Merfest

Проходит в Северной Каролине, США. Здесь можно встретить чудаковатых людей, наряженных в костюмы русалок, которые не только удивляют посетителей своим внешним видом, но и устраивают яркие шоу.

Фестиваль цветущей сакуры возле горы Фудзияма, Япония.

Фестиваль слонов в Джайпуре (Индия)

Животных разрисовывают с ног до кончика хобота всевозможными узорами. Участвуют в празднике только слонихи. В программе современного фестиваля — парад украшенных цветами и золотом и расписанных красками слонов, игра в поло на слонах, гонки на слонах, перетягивание каната между слонами и мужчинами. В конце фестиваля выбирается победитель в номинации «Самый красивый слон».

Фестиваль воздушных шаров в Альбукерке, Нью-Мексико, США.

Фестиваль небесных зонтиков в Португалии.

Это мероприятие проходит каждый июль в рамках фестиваля искусств Агитагуеда.

Фестиваль сбора винограда в Австралии.

Позитивного дня, туляки!