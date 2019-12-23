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Утро в Туле
23 декабря:больница для игрушек и дизельное топливо с рождественского стола

23 декабря:больница для игрушек и дизельное топливо с рождественского стола

Доброе утро! После вчерашнего зимнего солнцестояния день станет длиннее, а мы наконец-то перестанем добираться на работу по темноте. 

 

Глядя на прогноз погоды, можно подумать, что у нас осень, а не зима. Но к концу недели синоптики обещают снег.

 

Ловите крутой лайфхак по очистке мандарина.

 

В Финляндии действует интересная рождественская акция. По ее условиям жители могут сдать жир от рождественского окорока в специальный пункт приема. Продукт будет переработан в дизельное топливо. По всей стране расположены 200 пунктов приема, и акция продлится до конца праздников и завершится 7 января.

 

И немного милоты. В Японии появилась необычная организация, которая «лечит» игрушки. Сама организация называет себя «больницей» для сломанных игрушек. Работники делятся интересными фотографиями, на которых запечатлен весь процесс реставрации.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новогодний клип Bel Suono.

 

В галерее сегодня - необычные елки, сделанные представителями разных профессий.

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Автор: Администрация Myslo
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