14 июля: сайт знакомств с собаками и реалити-шоу по Sims

Доброе утро, дружочки-пирожочки! Начинаем еще один день с хороших новостей. Поехали!

Немного о погоде. Сегодня синоптики обещают дождь. Так что без зонта из дома лучше не выходить. А еще температура воздуха прогреется до +18 градусов. Так что и куртку тоже стоит сегодня захватить.

Московский приют «Супер Собака» и анимационная студия Petrick запустили сайт знакомств с собаками, где можно найти себе домашнего питомца и потом забрать его из приюта.

На сайте девять анкет. В каждую из них входит анимационный ролик, где герой рассказывает о себе голосом кого-то из знаменитостей. Собак озвучили музыканты Иван Дорн, Манижа, Муся Тотибадзе, стендап-комик Данила Поперечный, актриса Варвара Шмыкова, ведущий Сергей Мезенцев и другие.

После видео идет краткая справка о собаке, описание характера, привычек и фотогалерея.

Главную песню специально для проекта написал композитор и участник группы «Мумий Тролль» Саша DZA, а исполнила Луна.

Больше роликов с суперсобаками можно посмотреть в инстаграме проекта.

Долгожданный, аудиовизуальный триптих от грандов электроники, созданный при участии Young Fathers, Algiers и Сола Уильямса. Как водится, активистский — с политическими речами о проблемах современного общества и цитатами из философского трактата Томаса Мора «Утопия». Сегодня слушаем Massive Attack - «Eutopia».

Electronic Arts анонсировала реалити-шоу на основе игры The Sims под названием The Sims Spark’d. Об этом сообщает The Verge.

В нем примут участие 12 человек, которые будут создавать в игре The Sims персонажей и развивать их истории, строить дома и выполнять задания. Победитель получит приз в размере $100 тысяч.

«Для The Sims всегда было очень важно сообщество и то, как наши игроки общаются друг с другом, чтобы праздновать, сотрудничать, показывать то, что у них получилось, или же делиться своими историями», — рассказала генеральный директор франшизы The Sims Линдси Пирсон.

По ее словам, реалити-шоу на основе игры представляет собой ее эволюцию.

Оценивать успехи участников виртуального шоу будут три члена жюри: певица Тейлор Паркс, блогер Келси Импиччич и разработчик The Sims Дэйв Миотке.

Первый эпизод реалити-шоу выйдет 17 июля. Премьера состоится на американском канале TBS, а позже появится на YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer. Всего в шоу будет четыре эпизода.

Художница из Венгрии, больше известная под ником Mezesmanna, берет обычные пряники и печенья и превращает их в настоящие шедевры расписного искусства, которые меньше всего хочется есть. Девушка рисует на выпечке различные кружевные узоры, натюрморты и даже 3D-портреты.

На создание одного невероятно детализированного рисунка Mezesmanna тратит до 6 часов. После создания аккаунта в Instagram (на него подписано более 55 тысяч человек) хобби девушки превратилось в источник стабильного дохода. Собрали для вас лучшие работы венгерки, которыми хочется любоваться часами.

Хорошего дня и побольше позитива!