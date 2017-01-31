Ника Питькова, 19 лет

Сегодня героиней блога «Уличная мода» стала Ника Питькова, или Николь, как называют ее родные и все друзья. Вот, что она рассказывает о себе:

«Мне 19 лет, и я студентка факультета иностранных языков. Очень люблю английский, поэтому многое в моей жизни связано именно с ним! Например, работа.

В свои 19 лет мне удалось открыть школу иностранных языков для детей и взрослых.

Также я работаю в частном детском саду «Радость Моя», преподаю английский малышам. Моя жизнь очень насыщенная и активная. У меня куча интересов, и всегда хочется все успеть! Благодаря моему стилю жизни, я уловила стиль в одежде и всегда придерживаюсь модных тенденций».

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На Нике: Блестящая юбка - Guess, топ - Mango, пальто - Zara, кроссовки - Premiata, часы - Swarovski

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На Нике: Юбка - Mango; свитер - покупала в Италии, не помню название магазина; меховая жилетка - Fellicci

Я всегда придерживаюсь своего собственного стиля. Особенно вдохновляет уличная мода! И, если быть честной, я ужасно люблю шоппинг! В основном все вещи я покупаю за границей. Стараюсь избегать крупных магазинов, как Zara, Berchka или H&M, так как не люблю видеть на ком-то такие же вещи, как у меня. Любимые бренды: Guess, Massimo Dutti, Mango, D&G, Diesel, Liu Jo, Calvin Klein.

Мода для меня - это искусство. Она вариативна, может легко менять формы и цвета, быть непонятной, кричащей и даже шокирующей.

А, непосредственно, стиль - это особое состояние души, это полет мыслей и чувств, это любовь к чему-то красивому. У меня очень много любимых вещей в гардеробе, поэтому даже не могу выделить какую-то одну. В основном люблю различные платья и юбки. В них я всегда элегантна и женственна.

Хотя мой фетиш - это, однозначно, кеды и часы. Точно знаю, что не пройду мимо кроссовок или кед оригинального дизайна! В моей коллекции можно насчитать более двадцати пар, половина которых я надевала всего один раз

Табу для меня - это леопард, ни в каком виде не перевариваю его. Считаю слишком вульгарным для своей внешности.

Мастхэв месяца - это пудровый платок Louis Vuitton. Идеально сочетается со многими вещами в моем гардеробе, и ещё он безумно приятный на ощупь!



Бесполезных покупок в гардеробе куча. Признаюсь, что иногда не могу остановить себя в покупке какой-либо ерунды, убеждая себя, что она мне необходима. Из самых дорогих вещей, наверно, могу выделить шубу и выпускное платье.

Любимый аромат: Killian - Splach of Neroli; Ecsentric Molecules 02.