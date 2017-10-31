Анна Шомполова, 23 года
Одежду покупаю от случая к случаю. Не люблю ходить по магазинам «специально», особенно по выходным: сложно сконцентрироваться в толпе людей и очередях в примерочные. Чаще бывает так: идешь по улице и вдруг захотелось зайти в магазин по пути! И, как правило, интуиция не подводит — находишь самую любимую впоследствии вещь.
Образ:
Сумка — Picard
Ботильоны — massimo dutti
Собака — Пуля (Дворово-лабрадорий завод)
Шарф — секонд хэнд
Пальто — Mohito (в тексте увидите историю происхождения)
Колготки — бабушка на Каминского продает, рекомендую!
Безумно люблю черный цвет: не вычурный и глубокий.
Многие у меня спрашивают: «Аня, а как же энергетика вещей? Может, это платье сняли с убийцы?» У меня на этот счет мнение такое: никто не знает, кто примеряет платья, например, в ZARA, и если меня притянуло на эту вещь, если я зашла в нужный магазин — значит моя энергетика, вещь, что называется, дождалась!
Мода и стиль — просто слова. Я из тех женщин, которые не готовят одежду заранее. Нет такого, что я задумала с вечера надеть красное платье с глубоким декольте, а утром встала, похожая на разбитое корыто и все равно надену это платье. Ну, а если серьезно, стараюсь придерживаться женственного и элегантного. Спокойные, неброские тона, минимум джинсов и брюк — у меня одни голубые джинсы, зато 7−8 черных платьев. И все разные.
Меня все вдохновляет. Посмотрела фильм с Пенелопой Крус — завтра буду с красной помадой и на высоченных каблуках. Съездила на Дикую Мяту — месяц с меня не снимешь лен, этнические платья, а еще, который год порываюсь сделать дреды. Увидела где-нибудь на улице красивущую ухоженную женщину средних лет, всю такую в классике, элегантно садящуюся в авто, тут же пойду и сделаю френч, натяну юбку карандаш, сделаю высокий хвост и вперед!
Очень редко покупаю вещи не в Туле, если куда-то еду, то точно не по магазинам. Правда из редких отпусков стараюсь привезти что-то национальное. Например, недавно вернулась из Туниса, и грех было не купить пару кожаных сумок и шелковых платьев.
Самая дорогая, скорее, не одежда, а обувь. А одежды нет дорогой, в принципе. Например, пальто, которое на фото стоило 400 р. в магазине «Фамилия». Я отнесла его в ателье, его сделали под меня, где-то укоротили, где-то ушили, воротник изменили, итого 2000 тыс. :) Если вижу красивую вещь, но мне она не подходит по размеру, каким-то нашивкам, вытачкам — я сразу могу представить, что получится в перспективе.
У меня много аксессуаров, купленных на волне вдохновения: чокеры, пояса, этнические деревянные украшения, но все это пылится вместе с выпускным платьем. Не люблю золото, оно мне кажется слишком вычурным и помпезным.
Чаще всего ношу платья. В них даже зимой теплее, хотя, как правило, женщины к зиме закупаются джинсами с начесом. Платья позволяют тебе не делать резких движений и, так или иначе, напоминают тебе, что ты девушка.
В платьях, так и хочется закричать: «Карету, мне, карету!»
Макияж мне не важен. Чаще всего выхожу из дома «голой». Пользуюсь любимой шоколадной гигиеничкой, которую подарила лучшая подруга, ну и брови, конечно же, куда без них! Считаю, что лучший макияж — это румянец после морозного воздуха и еще после кое-чего… Для выхода рисую стрелки, но девочки поймут, как это, порой бывает сложно сделать, могу «забить», накрасить губы красной помадой и вуаля!