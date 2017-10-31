Анна Шомполова, 23 года

Анна сама попросилась нам в рубрику, чтобы поделиться опытом в подборе одежды, не затрачивая много средств на это. Наша героиня работает в PR сфере, а также она охотно поделилась, что хочет наверстать упущенное и поэтому занимается ещё творческом (рисует, играет на пианино и т. п.)

Одежду покупаю от случая к случаю. Не люблю ходить по магазинам «специально», особенно по выходным: сложно сконцентрироваться в толпе людей и очередях в примерочные. Чаще бывает так: идешь по улице и вдруг захотелось зайти в магазин по пути! И, как правило, интуиция не подводит — находишь самую любимую впоследствии вещь.

Образ:

Кольца, браслет — Смоленский ювелирный завод (подарок) .

Сумка — Picard

Ботильоны — massimo dutti

Собака — Пуля (Дворово-лабрадорий завод)

Шарф — секонд хэнд

Пальто — Mohito (в тексте увидите историю происхождения)

Колготки — бабушка на Каминского продает, рекомендую!

Еще 5 лет назад купила первые и единственные дорогие духи — Dolce & Gabbana THE ONE, надоели они мне через месяц, расходуются мало, а выкинуть жалко — аромат наношу по настроению, а не по правилу.

Особенно не люблю «душиться» перед поездкой в общественном транспорте: это же ужас, когда 20 человек по-разному пахнут и пахнут сильно. Лично мне это не слишком приятно. Последние пару лет использую только натуральную косметику из Индии, Кореи, Алтая, опять же, и самый любимый аромат нашла на индийской ярмарке — шоколадные масляные духи. 500 рублей — по секрету!

Самые любимые вещи, купленные внезапно. Все, что я брала преднамеренно (выпускное платье, дорогущее пальто, сапоги) — все лежит мертвым грузом и раздражает глаз.

Очень люблю секонд-хенды, причем, не обязательно в Питере и Москве. У нас в Туле тоже можно найти очень качественные и почти новые вещи. Например, мой любимый кейп TOPSHOP прошлогодней коллекции был куплен за 300 р., немного химчистики и в итоге — 1000 руб. В то же время, нынешняя коллекция в магазине начинается от 10 тысяч.

Безумно люблю черный цвет: не вычурный и глубокий. Многие у меня спрашивают: «Аня, а как же энергетика вещей? Может, это платье сняли с убийцы?» У меня на этот счет мнение такое: никто не знает, кто примеряет платья, например, в ZARA, и если меня притянуло на эту вещь, если я зашла в нужный магазин — значит моя энергетика, вещь, что называется, дождалась! Мода и стиль — просто слова. Я из тех женщин, которые не готовят одежду заранее. Нет такого, что я задумала с вечера надеть красное платье с глубоким декольте, а утром встала, похожая на разбитое корыто и все равно надену это платье. Ну, а если серьезно, стараюсь придерживаться женственного и элегантного. Спокойные, неброские тона, минимум джинсов и брюк — у меня одни голубые джинсы, зато 7−8 черных платьев. И все разные. Меня все вдохновляет. Посмотрела фильм с Пенелопой Крус — завтра буду с красной помадой и на высоченных каблуках. Съездила на Дикую Мяту — месяц с меня не снимешь лен, этнические платья, а еще, который год порываюсь сделать дреды. Увидела где-нибудь на улице красивущую ухоженную женщину средних лет, всю такую в классике, элегантно садящуюся в авто, тут же пойду и сделаю френч, натяну юбку карандаш, сделаю высокий хвост и вперед!



Очень редко покупаю вещи не в Туле, если куда-то еду, то точно не по магазинам. Правда из редких отпусков стараюсь привезти что-то национальное. Например, недавно вернулась из Туниса, и грех было не купить пару кожаных сумок и шелковых платьев.

Самая дорогая, скорее, не одежда, а обувь. А одежды нет дорогой, в принципе. Например, пальто, которое на фото стоило 400 р. в магазине «Фамилия». Я отнесла его в ателье, его сделали под меня, где-то укоротили, где-то ушили, воротник изменили, итого 2000 тыс. :) Если вижу красивую вещь, но мне она не подходит по размеру, каким-то нашивкам, вытачкам — я сразу могу представить, что получится в перспективе. У меня много аксессуаров, купленных на волне вдохновения: чокеры, пояса, этнические деревянные украшения, но все это пылится вместе с выпускным платьем. Не люблю золото, оно мне кажется слишком вычурным и помпезным. Чаще всего ношу платья. В них даже зимой теплее, хотя, как правило, женщины к зиме закупаются джинсами с начесом. Платья позволяют тебе не делать резких движений и, так или иначе, напоминают тебе, что ты девушка. В платьях, так и хочется закричать: «Карету, мне, карету!»

Макияж мне не важен. Чаще всего выхожу из дома «голой». Пользуюсь любимой шоколадной гигиеничкой, которую подарила лучшая подруга, ну и брови, конечно же, куда без них! Считаю, что лучший макияж — это румянец после морозного воздуха и еще после кое-чего… Для выхода рисую стрелки, но девочки поймут, как это, порой бывает сложно сделать, могу «забить», накрасить губы красной помадой и вуаля!

