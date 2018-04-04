Лилия Шульдишова, 16 лет

Сегодня к нам в рубрику попала умница, красавица, ученица лингвистического класса и модель — Лилия. Она настоящая стильняшка!



Образ:

Кардиган — New Yorker

Топ — C.H.I.C

Джинсы — Zara

Ботинки — Zara

Серьги — SOKOLOV

Одежду я покупаю достаточно часто. Если вижу в магазине какую-нибудь очень красивую вещь, то просто не могу устоять. Бывает так, что я иду в магазин за чём-то определенным, а ухожу с несколькими новыми образами.

Мой любимый аромат — это Lancome La Vie Est Belle — духи, подчеркивающие мягкость, чувствительность позитивно настроенных девушек. Аромат похож на фруктово-ягодный десерт, беззаботный и легкий, с ванильным шлейфом.

Любимые вещи в гардеробе — это платья. У меня их очень много! Я считаю, что это незаменимая вещь для каждой девушки.

Стиль и мода стали образом моей жизни. Подиум — это моя исполненная мечта. Мой стиль - это моя душа, мое творение.

Конечно, среди магазинов есть фавориты таких известных марок, как Mango, Zara, Victoria's Secret, Iceberg, Montana, Bershka, DKNY, New Yorker, H&M. Всем советую находить там вещи на повседневный гардероб — дёшево и сердито!

Туфли должны быть дорогими и удобными, поэтому на них тратиться уйма средств! Считайте, что вы нашли вторую Кэрри Бредшоу.

Я очень люблю носить серьги и разные подвески. Этими аксессуарами можно дополнить каждый образ и он станет намного ярче и интереснее.

Чаще всего я ношу джинсы и какой-нибудь топ, потому что это очень удобно.

Мне важен только повседневный макияж (четкие брови и немого туши).