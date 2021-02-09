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Тату с тульской пропиской
Соня, 27 лет

Соня, 27 лет

Первую татуировку я сделала в 19 лет. Когда сделаю последнюю - не знаю, у меня очень много идей и задумок. На сегодняшний день на моем теле 70 татуировок. В работе это не мешает - работаю тату-мастером и моделью.

Для меня тату - это экстраполяция внутреннего мира. Лично я била на себя то, чего мне не хватает всю жизнь - я жила на севере и и там почти не было ни растительности, ни животных.

Еще у меня руке руна Йера. Это руна, которую делали ремесленники на руках или предмете ремесла, чтобы доводить начатое до конца и получать прибыль. Вообще, мне очень нравятся руны, могу много про них говорить. А, забыла сказать, еще в свободное время я волонтерю - помогаю брошенным животным найти новый дом. 

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://www.instagram.com/valkyriatattoo/

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:26

«Тату с тульской пропиской»

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