Соня, 27 лет

Первую татуировку я сделала в 19 лет. Когда сделаю последнюю - не знаю, у меня очень много идей и задумок. На сегодняшний день на моем теле 70 татуировок. В работе это не мешает - работаю тату-мастером и моделью.

Для меня тату - это экстраполяция внутреннего мира. Лично я била на себя то, чего мне не хватает всю жизнь - я жила на севере и и там почти не было ни растительности, ни животных.

Еще у меня руке руна Йера. Это руна, которую делали ремесленники на руках или предмете ремесла, чтобы доводить начатое до конца и получать прибыль. Вообще, мне очень нравятся руны, могу много про них говорить. А, забыла сказать, еще в свободное время я волонтерю - помогаю брошенным животным найти новый дом.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:

https://www.instagram.com/valkyriatattoo/