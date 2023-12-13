Дмитрий Plotnik82 Дубров: «Концерты с гитарой и примесью стендапа – это прикольно»

Квартирники – место единения авторской музыки и зрителя. Это небольшие концерты, которые, как правило, проводятся в обычных квартирах. Свой бум они пережили в 1980-х годах в Советском Союзе. Тогда бунтарская молодёжь выступила с протестом в отношении культурной политике государства и начала давать концерты буквально у себя дома.

С тех пор и пошло, что на квартирниках выступают не более трёх музыкантов. В своё время на подобных мероприятиях пел Владимир Высоцкий, принимая участие в самых первых «домашних» выступлениях. Его дело продолжили Виктор Цой, Егор Летов, Юрий Шевчук и другие именитые артисты. Кстати говоря, один из таких квартирников запечатлён в документальном фильме «Рок», вышедшем в 1987 году.

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