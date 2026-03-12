Всю жизнь с компасом: тулячка Анна Жихарева о спортивном ориентировании, соревнованиях и медалях

Анна Жихарева — мастер спорта по спортивному ориентированию, а по образованию — проектировщик. В восемь лет она вместо танцев выбрала карту и компас, в пятнадцать — отобралась в сборную России, а в магистратуре вошла в финал премии «Студент года».

— Анна, расскажите, что вообще такое «спортивное ориентирование»?

— Это вид спорта, в котором важно как физическое развитие, так и умственная составляющая. Нужно бежать по лесу с картой и компасом, проходить через контрольные пункты и отмечать их. Каждые соревнования нам дают разный маршрут. Выигрывает тот, кто преодолеет его быстрее остальных. Мой папа Александр занимался в детстве этим спортом и предложил тоже попробовать. На тренировках и соревнованиях мы много времени проводили на свежем воздухе, поэтому мне очень понравилось, и я осталась.

— Что казалось сложнее всего в начале вашего спортивного пути?

— В детстве тяжело было сообразить, как совместить в себе и скорость, и ум. Одно дело — мчаться, остановиться и подумать, но в спортивном ориентировании другой принцип. Бежать нужно со средней скоростью, чтобы успевать читать и понимать карту. Мои первые соревнования были зимой. Папа привел меня, а я даже не умела еще на лыжах стоять. Это было очень тяжело. Нужно проехать круг и отметить на карте контрольные пункты. Самым сложным оказалось дойти до конца, а результат по самому ориентированию стал уже не так важен.

— Анна, какая у вас любимая дистанция?

— Я больше люблю летнее ориентирование. Есть несколько видов: спринтерское, классика и лонг. Мне все-таки нравится городской спринт, это около трех километров. Там все очень динамично и интересно. Нужно бежать быстро, почти как на легкой атлетике, читать карту. Главное — не мешать другим людям, которые просто гуляют. В прошлом году мы ездили на чемпионат России в Казань, бегали по кремлю.

Но и лонги мне тоже нравятся. Если в какой-то момент ошибаюсь на дистанции, то есть еще шанс сконцентрироваться и прибежать на достойный результат.

Я сравниваю соревнования с чтением книги: увлечена, не думаю о чем-то постороннем, например о работе или учебе. Просто бегу здесь и сейчас, живу этим моментом.

— Как вы думаете, в каком возрасте лучше всего приходить в спортивное ориентирование?

— В первом классе. Необязательно заниматься семь дней в неделю, достаточно 2-3 раза. Это уже будет хорошая разгрузка после школы, выплеск эмоций и общение со сверстниками. Детям так легче привыкать к спорту в целом. В нашей команде есть девочки даже из детского сада, им очень интересно. Но лучше приходить все-таки в первом или во втором классе. Тогда дети лучше понимают суть спортивного ориентирования.

Тем, кто приходит лет в 14, сложнее, ведь у их соперников уже обычно есть опыт соревнований и поездок. Мой муж Вячеслав — тренер, я иногда помогаю ему в свободное время подготавливать детей.

— Часто ли спортивным ориентированием занимаются семьями?

— У нас есть выражение: «Ориентирование — образ жизни». Им обычно занимаются до самой старости. Существуют чемпионаты мира среди ветеранов — там даже бывают спортсмены старше девяноста лет! В Туле, кстати, тоже есть ветераны, которые бегают по лесу, регулярно занимаются спортом и показывают пример, и многим уже больше восьмидесяти! Часто приходят бабушки с внуками, супруги с детьми. Даже я сейчас тренируюсь вместе с мужем.

— Сколько городов и стран вы посетили за время соревнований?

— За последние пару лет я была во всем Центральном федеральном округе, во Владивостоке, Благовещенске, Чите и Красноярске. Когда мне было около шестнадцати, мы ездили на первенства и кубки Европы. Я побывала в Польше, Австрии, Франции и Беларуси. Это очень интересный опыт. Соперники приезжали из разных стран, а конкуренция была очень серьезной. В Туле есть Федерация спортивного ориентирования. Если спортсмен показывает достойные результаты, то она может оплачивать дорогу и стартовые взносы.



— Чему самому главному вы научились у своего тренера?

— Понимать тренировочный процесс, а также какие виды нагрузки нужны и зачем. Еще слушать свое тело, а не просто бездумно выполнять упражнения. Ориентирование в целом развило во мне уверенность и научило принимать решения. Важно быть ответственным и пунктуальным, ведь на старте никто ждать не будет. На дистанции спортсмен сам выбирает, каким маршрутом бежать. Не получится обвинить в проигрыше кого-то другого.

— Как проходит подготовка к соревнованиям?

— Основная часть — физическая подготовка, то есть кроссы. В неделю у меня около шести тренировок. В этом году зима была очень снежной, поэтому я иногда занималась в легкоатлетическом манеже. На улице бегаю кроссы, делаю прыжковые упражнения и закачиваю мышцы. В прошлом году снега почти не было, поэтому много занималась в лесу. Очень важно не забывать навыки ориентирования и развивать их. Вместе с тренером мы разбираем еще и теоретическую часть: анализируем карту и подбираем более удачные маршруты.

— Если бы не спортивное ориентирование, то какой вид спорта выбрали бы?

— Вряд ли пошла бы в легкую атлетику. Мне было бы скучно бегать просто по кругу, хотя всю эту активность очень люблю. Я особо не задумывалась никогда о смене вида спорта, потому что с первого класса попала в ориентирование, которое полностью меня устраивало.

— Какая у вас заветная мечта в спорте?

— Сейчас закрыта мировая арена, поэтому моя цель — личная медаль на чемпионате России. Я была несколько раз призером, но в эстафете.

Из досье Myslo

Анна Александровна Жихарева

Мастер спорта по спортивному ориентированию.

Образование: бакалавриат и магистратура по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция». Работает проектировщиком по специальности.

Любимая книга: братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу».

Любимый фильм: «Гринч — похититель Рождества».

Девиз: «Всё невозможное возможно, было бы желание».

Автор текста — Дарья Мошкина, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото из архива героини публикации.