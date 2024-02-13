Недавно в Туле прошел вечер современного танца, где была представлена премьерная работа московского хореографа Даниила Кирилко. Мероприятие имело необычный формат: зрители могли свободно делиться впечатлениями от увиденного друг с другом и задавать вопросы танцорам. В Туле прошло культурное событие посвященное современному танцу. Организовала мероприятие Вероника Орешкина — художественный руководитель в студии танцевальной компании «Ника».

Вероника Орешкина, хореограф, руководитель танцевальной компании «Ника dance company»

Приглашенный гость — московский хореограф Даниил Кирилко — представил свою премьерную работу.

Даниил Кирилко, хореограф, г. Москва

Сам спектакль получил название «Камера обскура». Это самая ранняя форма современного фотоаппарата. Их использовали для проецирования изображений реального мира через крошечное отверстие в затемненную комнату или коробку. Изображение там отображалось перевернутым, но в спектакле заложен больший смысл. В зале окна и зеркала завешены черными полотнами. Выходит организатор и ведущая мероприятия — Вероника Орешкина. Она благодарит всех, кто пришёл и говорит, что сегодня ничего не будет идеально. Представление начинается.

Первый номер — это танец без исполнителя, названия и костюмов. Выходит дуэт. Включается музыка. Она очень непривычная и трудно воспринимается на слух. Но со временем начинаешь привыкать. Танцоры стоят напротив друг друга и начинают медленно двигаться. К концу их движения становятся быстрее и хаотичнее. Идеальная фиксация тела. Движения одновременно четкие и плавные. Номер завершается.

Без названия. Хореограф Александр Челидзе. Танцовщики: Софья Панова, Самир Макеев.

Вероника Орешкина представляет следующее выступление. Отрывок из спектакля «Дюймовочка». Маленькие танцовщицы в роли подружек ласточек. Играет веселая музыка. Девочки начинают бегать и резвиться, создавая атмосферу весны и надежды. Этот номер короче предыдущего и быстро подходит к концу. Орешкина снова вступает в разговор со зрителями и рассказывает историю поставленной хореографии. О том, как она с ученицами проработала каждую деталь. Они интересовались размахом крыла птиц, как те пьют из озера, не замедляясь в полете, чтобы лучше передать характер ласточек в танце. Далее выходит Даниил Кирилко и мы узнаем, что камера обскура здесь — это метафора переворота. То, как челок оглядывается из настоящего в прошлое, и как обстоятельства и события переворачиваются для него со временем.

Ласточки. Танцевальный фрагмент из сказки «Дюймовочка». Хореограф Вероника Орешкина. Танцевальная компания «Ника».

И вот на сцене премьерный номер. Выходит трио. Они танцуют совершенно по-разному, синхронизируются, сталкиваются и сплетаются телами. После долгих метаний по сцене, все трое отворачиваются от зрителей и садятся. Одна из танцовщиц берет бумажный самолетик и запускает его. Он падает. Эмоции танцоров меняются. Они начинают безудержно и истерично смеяться. Их смех начинает напоминать рыдания. Номер подходит к своему завершению. Кирилко обнимает своих танцоров и видно, что он доволен проделанной работой.

Камера обскура. Хореограф Даниил Кирилко. Танцовщики: Айта Манжикова, Полина Лазарева, Андрей Рогачев. Фото Ольги Фатовой

Следующий номер называется «Реплика». В руках у танцовщицы белый скотч. В самом начале она начинает клеить его на пол. Дальше она начинает двигаться. Через какое-то время отклеивает скотч и выкидывает в сторону. Она продолжает танцевать, с каждым разом расширяя границы. Все ближе и ближе к зрителям. Номер заканчивается. Выходит ведущая и рассказывает историю этого танца, связанную с прошлым местом работы артистки. Орешкина отмечает, что все поставленные её хореографии грустные.

Пришло время последнего представления. Перед тем, как его показать ведущая рассказывает легенду о грузинском художнике Нико Пиросмани и актрисе Маргарите. На сцену выходит танцовщица в платье и ложится в подготовленную кучу красных бумажных лепестков. Она раскидывает их по всему залу и танцует. Чуть позже выходит танцовщик. Они начинают танцевать вместе. Движения плавные и чувственные. Пара танцует вместе до тех пор, пока не появляются другие исполнители. В какой-то момент музыка меняется на грузинские мотивы, и в танце появляются традиционные движения этой страны. Номер завершается.

Арабески на тему Пиросмани. Хореограф Вероника Орешкина. Танец: Софья Панова.

Арабески на тему Пиросмани. Хореограф Вероника Орешкина. Танцевальная компания «Ника dance company». Фотографии Ольги Фатовой.

После окончания представления зрителям дается время, чтобы пообщаться друг с другом и танцор. Своими впечатлениями поделилась Бондарева Вера, которая пришла на выступление к своей дочери: «Каждая работа заставляет мозг очень сильно трудиться, чтобы дать объяснение происходящему. Это огромный труд — смотреть современный танец, и огромное наслаждение. А если сказать по-простому, то это взрыв мозга в хорошем смысле. У меня это уже не первое посещение подобного мероприятия. В первый раз было очень необычно и непривычно. Интересно своей необычностью».

Так прошёл субботний вечер в Туле. Подобные представления проводятся редко и будут интересны не всем, но, чтобы прийти и насладиться, совершенно не обязательно быть танцором и разбираться в этом направлении. Понравиться может абсолютно любому. Обязательно следите за новостями и приходите на следующее представление. Оно не сможет оставить вас равнодушным.

Над текстом работали Лютая Анна и Жукова Анастасия

Фотографы: Ольга Фатова Иванцова Александра

В рамках проекта Тула культура без афиш