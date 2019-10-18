Стас Пьеха: «Люди меня уже узнавали, а у меня не было денег даже на такси»

Фото: Дамир Жукенов, Евгения Парфенова.

27 октября у Стаса Пьехи состоится важное событие – он отпразднует 15-летие своего творчества большим сольным концертом в Москве. О том, кто выступит с ним на одной сцене, а также о том, что самого важного дала ему знаменитая бабушка, в чем минусы популярности и как ему удалось справиться с наркотической зависимостью, музыкант рассказал нашему журналу.

– Стас, что сейчас происходит в твоем творчестве?

– Недавно мы вернулись из Америки, где снимали клип на песню «В самый первый раз». Музыка написана на стихи поэта Михаила Гуцериева. Это наша четвертая успешная совместная работа. Каждая песня Михаила Гуцериева – настоящее короткометражное музыкальное кино о переживаниях поэта. В этот раз у нас снова получилось маленькое голливудское кино, мы снимали клип в Лос-Анджелесе, в доме Пикассо – это дом, который реально строился по его проекту, в котором он, вроде как, даже сам жил. Дом с удивительными видами, очень нестандартный, необычный – очень хорошо иллюстрирующий киношную атмосферу, немножко даже фэнтези.

В клипе присутствует доля эротики, у нас там снялась красивая девушка – американская актриса и певица. Мне кажется, что у нас получился очень яркий, киношный клип, который отразил саму суть текста песни «В самый первый раз».

– В октябре у тебя состоится сольный концерт в Москве. Готовишься?

– Конечно, и надо поднажать! Сольный концерт, посвященный 15-летию моего творчества, пройдет в Кремле 27 октября. Надо подвести итоги самого интересного, что выходило за эти годы, самого любимого публикой. Освежить звучание, сделать какую-то новую картинку, преподнести это максимально зрелищно, с размахом. На концерте выступят Татьяна Буланова, Валерия, Слава, Ирина Дубцова и Елена Ваенга. В этот раз я решил, что единственным мужчиной на сцене буду я. За два дня до этого у меня состоится большой концерт в Петербурге, который, я надеюсь, посетит и Эдита.

А после Кремля уже займусь написанием новой музыки более активно. Я не загадываю, какими эти песни будут. Могу только сказать, что они не будут такими же, как старые песни, в них определенно будет много нового.

Также мне очень важно выпустить третью книгу стихов, материал для нее уже есть и ждет публикации.

– Стас, как рождаются тексты песен?

– В последнее время — очень тяжело, через муки творчества. Сначала мне необходимо настроиться на волну, поймать настроение, откинуть все лишние мысли и сомнения. Только в состоянии чистого сознания я могу начинать писать. Но самое трудное для меня обычно – это закончить песню. Я часто начинаю писать текст к песне ночью, а концовку дописываю уже с утра, на свежую голову. И зачастую именно в таком режиме получается классно. Последнее стихотворение, которое я выкладывал, – про Петербург. Оно получилось такое очень образное, на мой взгляд, удачное.

– Твоя самая любимая песня?

– Не бывает такой песни, которая никогда не надоест – проверено за годы. Однако есть все же несколько композиций, которые мне ближе всех других. Нужно просто отложить ее на какое-то время, год-два не исполнять совсем, а потом вернуться к ней снова. К таким песням, например, я могу отнести «Аллегории» – музыку к ней написал мой гитарист, а я написал текст. В этой песне есть то, что действительно берет меня за душу. Я думаю, что буду исполнять ее и через годы, и она все так же будет актуальна, потому что она написана вне времени.

– Ты принял участие в разных музыкальных проектах. Где было сложнее всего?

– Сложнее всего было на самом первом – на «Фабрике звезд», потому что у меня тогда еще не было опыта выступлений. Зато было большое количество каких-то предубеждений, страхов, сомнений...

Я не был уверен в своем голосе, искал себя в разных жанрах – от рока до оперы. Это было сплошное преодоление себя, шаг веры.

Наивно, местами смешно, местами стыдно, но местами это была настоящая эйфория. После проекта, разумеется, выступления стали даваться мне проще, потому что было бешеное количество гастролей, концертов.

А проект, который мне понравился больше всего за мою практику, – программа «Три аккорда», где мне удалось сохранить и свою, и песенную аутентичность. Это был потрясающий опыт, который до сих пор вызывает у меня очень много эмоций.

– Когда ты почувствовал себя известным, и что в твоей жизни изменилось с появлением поклонниц и поклонников?

– Мне было 23-24 года. У меня никогда не было сумасшедших фан-клубов, толп фанатов и так далее. Это не про меня, потому что я, наверное, не особо молодежный певец, у меня все-таки более взрослая аудитория, которой уже не свойственно фанатеть. Я артист, пожалуй, любого жанра, кроме молодежного.

Когда же я стал популярным, я первое время боялся выходить на улицу, потому что считал, что в меня будут тыкать пальцем, смеяться, кричать мне вслед. Потому что я всегда думал, что все вокруг считают, что моя популярность мне досталась только благодаря моей знаменитой бабушке. Все же всю жизнь говорят: «Это все бабушка, бабушка…». Поэтому первое время я стеснялся своей известности. Но благодаря тому, что я три года проездил в туры с Валерией на пике ее популярности, я постепенно начал принимать эту известность, перестал бояться выходить на улицу, перестал шифроваться. А еще загвоздка была в том, что у меня тогда не было денег – даже на такси. Популярность мне дали, а денег – нет (смеется).

– Каково это – быть знаменитым? Есть ли в этом свои сложности?

– В известности есть свои подводные камни. Самая главная проблема – то, что известный человек тотально несвободен. Ты, например, не можешь, спокойно гулять по людным местам, прохаживаться по улице и так далее. Всегда и везде тебя узнают, с тобой хотят сфотографироваться – даже если момент совсем не подходящий для этого. Более того, на тебя могут набрасываться, неадекватно реагировать.

У тебя нет свободы выкладывать в соцсети все, что тебе захочется, тебя легко могут выследить по отметке геопозиции.

То есть вся твоя личная жизнь как на ладони, даже если ты ее пытаешься скрывать. Это очень сложно. Тем не менее, я все-таки рад, что у меня есть известность, потому что это важное условие для того, чтобы я мог работать.

– Если бы тебе предложили снять фильм или написать книгу о том, чего мы не знаем о Стасе Пьехе, о чем бы ты рассказал?

– Я бы однозначно рассказал историю своего детства – со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, это было бы интересно и реально для кого-то полезно. Возможно, для кого-то даже стало бы шоком то, что происходило когда-то, и то, как я из этого сейчас выхожу. Это ведь огромная разница – то, каким меня видят, и то, кто я есть на самом деле. Но мне хочется еще немного накопить положительного опыта, чтобы сделать эту историю более сбалансированной. Я хотел бы написать автобиографическую книгу. Я же стихи пишу – почему бы не написать и прозу, основанную на фактах.

– Твоим воспитанием много занималась Эдита Пьеха. Что самое важное из того, чему она учила?

– Эдита научила меня уважению к своей аудитории. С ранних лет я наблюдал за взаимодействием и общением Эдиты и ее публики, это повлияло на формирование меня как артиста.Помимо этого, где-то лет до семи-восьми бабушка брала меня с собой на гастроли, я очень много общался и даже дружил с музыкантами, постоянно тусовался вокруг сцены. Поэтому я вырос с ощущением, что рядом со сценой мне комфортно.

– С мамой и бабушкой часто видишься?

– С мамой – нечасто, а с бабушкой, к сожалению, и того реже. Как и с сыном, я стараюсь видеться с бабушкой в Петербурге, когда есть свободное время. Иногда даже приходится выбирать, кого увижу в этот раз – бабушку или Петю, если у меня, например, есть всего несколько часов в Питере. Потому что и бабушка, и сын живут далеко от Питера, на разных концах, и до них еще надо добраться.

– Ты открыл клинику комплексного лечения алкоголизма и наркозависимости. Почему принял это решение и сколько уже пациентов прошли реабилитацию в твоей клинике?

– Я сам много лет лечился от наркотической зависимости, начал употреблять внутривенно очень рано, еще в подростковом возрасте. Когда я открыл свою клинику, отказался даже от алкоголя, уже несколько лет я не сделал ни глотка спиртного. Так что клиника в каком-то смысле помогла и мне самому.

В общем-то, я продолжаю лечиться от наркозависимости до сих пор, потому что это прогрессирующая болезнь. Употреблять мне, конечно, не хочется, но симптомы по-прежнему остались.

Когда я обрел свой собственный опыт лечения, то осознал, что вылечиться реально. И мне захотелось внедрить в жизнь систему, которая сработала со мной. Так мы с сестрой и открыли «ПС Клинику». «ПС» значит post scriptum.

На этом виде деятельности я не зарабатываю. Конечно, клиника приносит какие-то деньги, но они тут же вкладываются в ее же продвижение и развитие. Мой доход – по-прежнему сцена, музыка, концерты.

На данный момент мы активно развиваем наше новое направление – детскую наркологию. Много консультировались с юристами на эту тему, потому что ответственность за этот раздел наркологии куда выше, чем со взрослыми пациентами, но мы готовы взять ее на себя.