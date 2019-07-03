8 фактов об Анастасии Пильщиковой

Анастасия Пильщикова – тот редкий случай, когда красота и яркая внешность сочетаются с умом и деловой хваткой. Настя – сооснователь и руководитель интернет-агентства, фанат бьюти-процедур, перфекционист… Эти и другие факты о себе она раскрыла «Модному городу».

Я никогда ни о чем не жалею и ни из-за чего не расстраиваюсь. Живу под девизом «Всё, что ни делается, – всё к лучшему».

Меня называют нимфоманкой красоты, потому что я всё время хочу что-то в себе улучшить, хотя и без этого вполне себе очень нравлюсь. Просто считаю, что нет предела совершенству. И девушка должна постоянно за собой следить и быть неотразимой! Люблю косметологию, массаж, маникюр, положительно отношусь ко всему, что делает красивее – в том числе к пластике. Уверена, что в любом возрасте смогу быть вечно молодой и сногсшибательной. Считаю, что единственной девушкой, которая будет красивее меня, будет только моя дочка.

Являюсь сооснователем и одним из руководителей интернет-агентства. Люблю нашу компанию и вкладываю все силы в ее развитие. Мне очень нравится мотивировать своим примером наших сотрудников и добиваться вместе с ними результата.

Вторым бизнесом стал магазин кроссовок. Я люблю красивую обувь, и даже если она спортивная – она должна быть классной, с интересным дизайном и безупречным качеством. Найти такую крайне тяжело, поэтому я решила помочь себе и другим.

Я перфекционист. Всё должно быть разложено по полочкам и находиться на своих местах. Дома у меня идеальный порядок. На работе всё должно быть четко и в срок: я сама такая и того же требую от других.

Живу сегодняшним днем! Не люблю строить грандиозные планы на будущее, появилась идея – значит, нужно реализовать прямо сейчас. Люблю спонтанность. Думать, что я буду делать или куда поеду летом или на Новый год, – это не про меня. Как-то в четверг мы с подругой решали, как бы провести выходные. «А полетели в Турцию! И проведём выходные там!»– и на следующий день уже сидели в самолете.

Очень люблю животных. Однажды в здании, где находится наш офис, с 6-го этажа упала кошка, и хозяйка хотела ее усыпить. Кошка теперь живет у меня, ее зовут Малышка, и она удивительным образом вылечила меня от аллергии на животных.

Веду личный блог в инстаграме: пишу о любви и отношениях, публикую свои любительские и профессиональные фото. Мой предыдущий аккаунт

@nasty_pilshchikova набрал более 20 тысяч подписчиков, но руководство соцсети посчитало мои снимки слишком откровенными и, к сожалению, заблокировало его. Пришлось завести новую страничку, где продолжаю делиться своими мыслями и фотографиями. Заходите.