Открытия месяца: студия iSweet

Известная многим девушкам студия шугаринга iSweet в июле открылась на новом месте, в «Ликерке Лофт».

Первый сюрприз, вкусный и освежающий, ждал гостей прямо у входа: это красивые летние коктейли, которые тут же смешивал бармен, и легкий фуршет.

Кстати, многие гости поддержали фирменные цвета iSweet — красный, белый и черный — и пришли на открытие в нарядах этих оттенков.

Ведущий Евгений Ребров в течение всей вечеринки проводил конкурсы с розыгрышем подарочных сертификатов на услуги красоты и других приятных подарков.

Известный визажист Фируза Карапетян сделала девушкам макияж и провела мастер-класс по актуальным тенденциям в макияже.

Нутрициолог Анастасия Никитенкова рассказала о тонкостях питания, которые помогают добиться красивой фигуры.

У психолога Татьяны Твороговой можно было тут же получить консультацию по самым волнующим вопросам.

Праздник вышел далеко за пределы студии: гости фотографировались в специально созданной фотозоне на улице и здесь же танцевали под зажигательное выступление певицы Татьяны Ребровой.

Фоторепортаж с праздника — в нашей галерее.