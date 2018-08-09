Открытия месяца: студия iSweet
Известная многим девушкам студия шугаринга iSweet в июле открылась на новом месте, в «Ликерке Лофт».
Первый сюрприз, вкусный и освежающий, ждал гостей прямо у входа: это красивые летние коктейли, которые тут же смешивал бармен, и легкий фуршет.
Кстати, многие гости поддержали фирменные цвета iSweet — красный, белый и черный — и пришли на открытие в нарядах этих оттенков.
Ведущий Евгений Ребров в течение всей вечеринки проводил конкурсы с розыгрышем подарочных сертификатов на услуги красоты и других приятных подарков.
Известный визажист Фируза Карапетян сделала девушкам макияж и провела мастер-класс по актуальным тенденциям в макияже.
Нутрициолог Анастасия Никитенкова рассказала о тонкостях питания, которые помогают добиться красивой фигуры.
У психолога Татьяны Твороговой можно было тут же получить консультацию по самым волнующим вопросам.
Праздник вышел далеко за пределы студии: гости фотографировались в специально созданной фотозоне на улице и здесь же танцевали под зажигательное выступление певицы Татьяны Ребровой.
Фоторепортаж с праздника — в нашей галерее.