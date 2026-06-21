Овен (21.03−20.04): Страх за свое будущее, возможно, заставит вас строить «коварные замыслы». Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию — подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. В пятницу вам, вероятно, придется общаться с дальними родственниками или давно забытыми знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего желания и как следует отдохнуть.

Про бизнес. У вас появится время на анализ ситуации и постановку новых задач. В среду будут благоприятны вложения в недвижимость. В четверг будьте осторожны, вас могут обмануть.

Про любовь и интим. Понедельник — прекрасный день для нового знакомства в кругу друзей, Вам может встретиться человек, который вас очень заинтересует. В субботу у вас появится великолепный шанс покорить неприступную крепость, правда, удержать эту победу будет не так-то просто.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 27.

Телец (21.04−21.05): Начинайте активно изменять себя и ищите новые пути в личной жизни. Оказав услугу начальству в понедельник, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию — и оно непременно отблагодарит вас. Пятница — прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок: не забудьте созвониться с друзьями, близкими и знакомыми — всеми, кого бы вам хотелось повидать. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми.

Про бизнес. В целом неделя финансово стабильна, если вы не будете слишком много тратить на развлечения. Не стоит залезать в кредиты. Не забывайте вносить обязательный платеж по кредитной карте.

Про любовь и интим. На этой неделе удача будет сопутствовать тем, кто не стесняется выглядеть глупо, и не станет скрывать своих чувств. Не бойтесь признаться в любви, это же не преступление.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): События располагают к тому, чтобы предпринять все усилия для раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычайно удачным собеседником. Новые приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им маленькие слабости. Старайтесь не доверять случайным знакомым. Следите за своей речью.

Про бизнес. Вы хорошо работали весь год и теперь заслужили отдых и свободу от забот и проблем. Просто забудьте о делах и отправляйтесь в путешествие. Деньги у вас на это точно будут.

Про любовь и интим. На этой неделе вы будете милы и романтичны, будете притягивать окружающих, постоянно оказываться в центре внимания. Излучая энергию, жизнелюбие и обаяние, вы пользуетесь сногсшибательным успехом у противоположного пола.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством, даже если у вас законные выходные. Не настаивайте на своей точке зрения, поскольку это покажет уязвимость вашей позиции.

Про бизнес. Финансовая ситуация вполне стабильна. У вас будут деньги на подарки близким, любимым, на застолья, на поездки. Так что конец июня вы проведете хорошо.

Про любовь и интим. Понедельник будет удачен для нового знакомства. Только не требуйте и не ждите слишком дорогих подарков. В среду и четверг вы можете побывать в очень приятных гостях. В воскресенье будьте помягче, чтобы избежать конфликтной ситуацией.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 23.

Лев (23.07−23.08): Неделя полна разнообразными событиями. Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. Важно определиться с деловыми партнерами: если ваши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. Желательно не назначать серьезных встреч. Отложите подписание важных договоров до следующей недели, так как вероятны недоразумения и обманы. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях.

Про бизнес. Готовьтесь активно изыскивать средства на развитие вашего дела. Если новые начинания реалистичны, то вы без труда найдете инвестора. Звезды сулят вам успех в бизнесе.

Про любовь и интим. Почти всю неделю придется провести в одиночестве, но в этом нет ничего огорчительного. Эта неделя позволит вам о многом подумать и хорошо отдохнуть. А выходные вы встретите вдвоем.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе желательно соразмерять свои силы и не создавать себе перегрузки. Обратите внимание на свой внешний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет приятные эмоции. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем.

Про бизнес. Время способствует укреплению материальной базы. Чем больше постараетесь, тем значительнее будут результаты. Но не рекомендуется принимать заманчивые предложения, некоторые могут обернуться для вас капканом. Возможно, в выходные вам придется поработать.

Про любовь и интим. Пришло время уединиться, хотя бы ненадолго, и разобраться в своих мыслях и чувствах. Во вторник не требуйте от любимого человека больше, чем он/она может или хочет вам дать, и не устраивайте счеты, кто что и кому подарил.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 26.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе судьба может подарить вам приятные знакомства, которые если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений — самообман способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное время для улучшения отношений с начальством или поступления на новую работу. Четверг — хороший день для общения. В пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие страсти — постарайтесь сохранить спокойствие.

Про бизнес. Понедельник и среда — отличные дни для покупок. Вы можете попасть на распродажи и приобрести дорогую и качественную вещь с большой скидкой. К тому же вас порадуют подарками.

Про любовь и интим. Фортуна снова улыбается вам. Вы, наконец, установили равновесие в ваших отношениях, вас можно поздравить. Конфликты и недопонимание остались позади, и сейчас время для приятных встреч и романтических свиданий.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и возможность их осуществить — только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных коммерческих проектах. Небольшие неурядицы в конце концов пойдут вам на пользу, если вы направите события в позитивное русло. В воскресенье постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми.

Про бизнес. Звезды сулят поступление крупных сумм и выгодные деловые предложения. Если в праздники придется работать, вам за это очень хорошо заплатят.

Про любовь и интим. Вы прекрасно выглядите и весьма привлекательны. Вы окажетесь в водовороте страстей и любовных переживаний, только разберитесь в своих увлечениях. Слушайте свое сердце.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели — партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна для смены работы. Во вторник не беритесь за несколько дел сразу: эта ноша может оказаться вам не по плечу. Во второй половине недели дети потребуют от вас внимания. В выходные у вас может возникнуть проблема выбора, например, между заработком и отдыхом.

Про бизнес. В первую половину недели постарайтесь не тратить лишнего. Не идите на поводу у транжир, даже если это ваши дети. Тем более, что дорог не подарок, а внимание.

Про любовь и интим. Вы можете находиться в замешательстве, обнаружив, что разговариваете с любимым человеком на разных языках. Но нужно понять друг друга и найти разумный компромисс.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник благоприятен для накопления информации и контактов. Вторник — для дел солидных, среда — для общения. В пятницу постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

Про бизнес. В понедельник может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ищете. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В конце недели лучше обходите магазины стороной.

Про любовь и интим. Судьба может поставить перед вами ответственный выбор, заставляя решать, насколько дороги вам отношения с любимым человеком. Не торопитесь с принятием окончательного решения. Уходя, не сжигайте за собой мосты, не исключено, что вскоре придется вернуться. Вообще резкие перемены в личной жизни сейчас противопоказаны.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе наивысшую ценность для вас будет иметь время. Главное — не забывайте о нем, иначе не сможете завершить все намеченное. А намечено будет немало. На работе постарайтесь быть сдержаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег — ни к чему давать им дополнительную пищу для сплетен. Во второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах и желаниях.

Про бизнес. Существуют определенные финансовые затруднения, которые удастся преодолеть к концу недели. Семья потребует дополнительного внимания и расходов.

Про любовь и интим. Давно забытая любовь может снова дать о себе знать и нарушить ваш покой, действуйте взвешенно и осторожно. В середине недели метания уступят место гармонии в вашей личной жизни. Выходные будут полны приятных встреч и нежных сюрпризов.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее в вас вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему — оно благотворно скажется на вашей деятельности. Постарайтесь не суетиться.

Про бизнес. Постарайтесь поменьше думать о работе, иначе не сможете расслабиться и отдохнуть. Вам лучше сейчас больше общаться с друзьями и с родственниками, а не с коллегами.

Про любовь и интим. Гармонию в отношениях вашей паре звезды обещают просто редкостную. Вы будете окружены нежностью и заботой со стороны избранника. Однако вам будет трудно усидеть на месте. Старайтесь сдерживать свое стремление к независимости, иначе вы ее получите. Причем полную.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.