У Козерогов - гармония с любимым человеком, а Тельцов ждет работа в выходные

Овен (21.03−20.04): До пятницы постарайтесь привести в порядок дела, свой дом и рабочее место. Это время открывает для вас новый цикл событий, связанных с работой и другими вашими обязанностями. Не создавайте себе проблем сами, а с неизбежными трудностями сейчас вам помогут справиться партнеры. Нагрузкой и ответственностью пока лучше поделиться, поскольку впереди у вас время больших свершений, и нужно беречь силы.

Про деньги. В понедельник рабочих задач прибавится. Но постарайтесь не взваливать на себя слишком много. Прислушайтесь к предложениям ваших деловых партнеров, с их помощью вы сможете принять участие в интересных, перспективных и достаточно прибыльных проектах.

Про любовь. Сложная неделя. Только к пятнице всё уляжется, и вас ожидает романтическое знакомство. Ловите удачу за хвост. Может последовать увлекательный и бурный роман, который принесет вам незабываемые впечатления.

Про интим. Овнов с большой долей вероятности привлечет идея стриптиза во всех ее проявлениях — будь то ваш приватный танец для любимого/любимой или же посещение специального заведения с подобной программой. В любом случае, подготовьтесь как следует — обещает быть влажно и горячо…

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.





Телец (21.04−21.05): Любовь станет прекрасным стимулом и для других качественных улучшений в вашей жизни. Сейчас вы склонны творчески подходить к решению всех вопросов и извлекать пользу даже из сложных обстоятельств. Удача и везение всегда рядом, если вы открыты для перемен. Придется принять решение, результаты которого станут очевидны через два месяца.

Про деньги. Если вам предложат поработать в выходные, и при этом хорошо заплатят, почему бы ни согласиться на такое предложение? Деньги лишними точно не будут.

Про любовь. В первую половину недели вы можете долго и бурно выяснять отношения с любимым человеком. Похоже, будут ссоры и расставания с последующими примирениями. Лишь в субботу вы поймите, что лучше обниматься, чем ругаться.

Про интим. Тельцов на этой неделе ждут красивые слова и ничего более. В принципе, вам никто не мешает развесить уши и наслаждаться — все равно ничего более калорийного, чем та любовно-эротическая лапша, что вам будут на них вешать, не предвидится. Но упаси вас бог принять этот суррогат за настоящее пиршество…

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Максимальное внимание — детям. Это важный период для того, чтобы прийти к определенности в каком-то важном вопросе, касающемся ваших взаимоотношений или непосредственно их интересов. Вы можете и себя почувствовать ребенком. Особенно, если испытаете чувство обиды или ревности. Не предпринимайте поспешных действий до воскресенья, чтобы не наделать ошибок. В воскресенье к вам уже вернется уверенность и ясное понимание ситуации.

Про деньги. Ваши финансовые возможности расширятся, вы получите прибыль. И сможете не экономить и порадовать себя поездкой, которая принесет много впечатлений и позитивных эмоций.

Про любовь. Отношения с любимым человеком полны романтизма и взаимопонимания. Но вы все еще полны сомнений, не осознаете реальность своего счастья и поэтому избегаете серьезных шагов в личной жизни. Отбросьте свою неуверенность, ваша любовь взаимна.

Про интим. Есть два варианта развития событий: насладиться зрелищами, но остаться без «сладкого», то есть без интима, либо пропустить все самое интересное, променяв его на самозабвенное совокупление с вашим ненаглядным/ненаглядной. Выбирать вам и только вам…

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Приведите в порядок свой дом и избавьтесь от ненужных вещей. Неделя благоприятна и для очистительных оздоровительных мероприятий, диет. Положение планет заставит вас прийти к определенности в отношении своих ближайших перспектив. Это может быть новая информация, письмо, телефонный звонок или встреча. Ближайшие месяцы будут исключительно насыщенными делами и эмоциями, поэтому, не забывайте об отдыхе и расслаблении.

Про деньги. Деньги у вас есть, но предстоят необходимые траты, так что будьте благоразумны. Важно вникать в содержание бумаг, которые вы подписываете. Будьте вдумчивы и осторожны и не идите на поводу эмоций.

Про любовь. Перед вами раскрываются многие двери, вам хорошо вдвоем. Только не разрушьте свое счастье излишней требовательностью и прагматизмом, ведь любимый человек старался от всей души.

Про интим. Раки устанут как собаки, а может быть, даже как ломовые лошади. Поэтому не спешите кидаться в эротический бой. Отдохните как следует — а ваш кавалер/дама пусть вам лучше расслабляющий массаж сделает.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Сложные ситуации прошлой недели теперь получат развязку. Оставайтесь на своем месте, спокойно выполняйте текущие обязанности. Далеко не все сейчас зависит от вас, но по возможности делайте правильный выбор, если такая необходимость возникнет. Сделки с собственной совестью могут стоить вам дорого. В личной жизни не пропускайте незначительных сигналов, что партнер заждался вашего внимания. Проявляйте щедрость и воображение.

Про деньги. Понедельник и среда — наиболее удачные дни для обращения с просьбами к начальству. Возможны новые финансовые поступления в середине недели, которые стабилизируют ваше материальное положение. В пятницу возможны незапланированные траты.

Про любовь. Если в свободное от работы время вам захочется бурной личной жизни, не сидите в четырех стенах. Весна располагает к шумным мероприятиям, путешествиям, развлечениям в большой компании. Там вы вполне можете встретить свою судьбу.

Про интим. Не ждите, пока ваш любимый/любимая первым предложит как-нибудь разнообразить ваши интимные отношения — есть повод проявить активность. Если вы как следует прислушаетесь к голосу внутри себя, то наверняка услышите то, что вам шепчет природа…

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): Еще одна ключевая неделя в году. Благоприятное время для полного раскрытия потенциала, который вы еще не рискнули раскрыть. Не пропустите это время, иначе потом снова все может вернуться на круги своя. До пятницы приведите в порядок все дела, рассчитайтесь с долгами, избавьтесь от хлама в доме. На этой неделе не торопитесь начинать ничего нового, но уже в воскресенье начинается благоприятный период и можно брать ускорение.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно, хотя и не блестяще. Стоит умерить свой аппетит и обойтись без спонтанных покупок. На выгодные деловые предложения сейчас рассчитывать не стоит.

Про любовь. Предстоящее романтическое свидание может тревожить вашу душу. Похоже, вы очарованы и влюблены. Уделите больше внимания своей внешности, чтобы произвести яркое впечатление.

Про интим. «Попробуйте заняться любовью одетыми», — советуют вам небесные светила. Ваша чувственность настолько велика, что прикосновения через одежду распалят вашу страсть гораздо больше, чем если вы будете полностью обнажены. А уж поглаживания через ткань трусиков — это вообще святое!

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Еще немного — и сдерживающие моменты останутся позади, и вы начнете набирать обороты. Эту неделю посвятите наведению порядка в тех аспектах своей жизни, которые в этом нуждаются. В понедельник будут полезны встречи, где вы сможете обсудить с партнерами общие планы, скоординировать деятельность. Но новые дела начинайте не раньше воскресенья. В это время вы уже почувствуете приток новых сил и энтузиазма. Но перед этим стоит хорошо отдохнуть.

Про деньги. Во вторник вероятны денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. Суббота — хороший день, ваш избранник порадует вас своей щедростью.

Про любовь. Ваши глаза и чувства могут вас обмануть на этой неделе. Не верьте им, поищите какие-нибудь другие источники информации о том, в кого вы собрались влюбиться. В выходные, возможно, исполнится одно из ваших заветных желаний.

Про интим. У Весов с физической любовью на этой неделе не особенно густо. И что бы вы ни попытались предпринять для изменения данного предсказания, все это окажется напрасным: «не так», «не сейчас» и «не здесь». Так что смиритесь и не форсируйте события: авось само по себе что-нибудь и получится.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 16.

Скорпион (24.10−22.11): Вы можете столкнуться с осознанием того, что упустили какие-то возможности, проиграли какой-то этап конкурентной борьбы. Но ваше время придет очень скоро. И пока не стоит особенно напрягаться — планеты не лучшим образом влияют на ваш знак. Расслабьтесь, уделите внимание личным интересам, поработайте со своим имиджем. Особенно для этого подходят выходные дни, когда вы относительно успокоитесь и почувствуете, что снова начинаете контролировать ситуацию.

Про деньги. Вас ждет солидная прибыль, вы хорошо поработали, и теперь самое время пожинать плоды своих трудов. Сейчас вы многое сможете себе позволить. Порадуйте близких подарками.

Про любовь. У вас, судя по всему, сложились ровные и спокойные отношения. И это гораздо лучше бурного кипения страстей. Наслаждайтесь гармонией.

Про интим. Скорпионы окажутся такими обидчивыми, что просто мама не горюй! Постарайтесь морально подготовиться, чтобы адекватно реагировать на шуточки противоположного пола, тогда и с интимом все будет хорошо.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): У вас появится возможность для витка профессиональной активности. Но не торопитесь — есть вероятность опрометчивых решений. Можно вести переговоры, заключать сделки, но уделяйте должное внимание деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете. В личной жизни тоже пока лучше оставить все, как есть, и не торопить события. После субботы хорошо начать новый цикл оздоровительных упражнений и следить за потребляемыми калориями.

Про деньги. Понедельник может порадовать приятными финансовыми перспективами. Перспективы — это, конечно, не деньги, но все равно неплохо. Ваши траты должны быть максимально разумными. И тогда проблем с деньгами не будет.

Про любовь. Вы можете столкнуться с непониманием со стороны любимого человека. Проявите терпение, вы слишком сложная личность, чтобы понять вас было просто. Но важно, что вы вместе.

Про интим. Поскольку снять смущение без алкоголя, который вам нынче противопоказан, не так уж легко, то попытайтесь продумать альтернативный вариант. Звезды рекомендуют юмор, дурачества и шалости — так не запастись ли вам заранее, заодно с презервативами, еще и газеткой со свежими анекдотами и приколами?

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 22.

Козерог (22.12−20.01): Открывается возможность для воплощения каких-то ваших идеальных представлений. Для этого вы можете начать новый цикл обучения или отправиться в поездку. Расширяйте каналы для притока новой информации, готовьте материалы для того, чем займетесь уже на следующей неделе. В выходные можно делать покупки, заниматься оформлением своего жилого пространства в новых тенденциях. Для отдыха в эти дни хорошо подбирайте компанию.

Про деньги. Будьте внимательны, берясь за осуществление новых проектов. Затраты грозят оказаться больше, чем вы ожидали. Финансовое положение волнообразно, в какие-то моменты стабилизируется, а ближе к выходным возможны проблемы.

Про любовь. Эту неделю лучше посвятить заботе о себе. Не стоит все силы отдавать партнеру. Гармония во взаимоотношениях с любимым человеком в выходные окрасит мир вокруг вас в яркие и насыщенные тона.

Про интим. В вас возникает мощный внутренний огонь, который может проявиться в виде тихой страсти или более яркого проявления желаний.

Не спешите — позвольте чувствам развиваться постепенно. Это поможет избежать недоразумений и сделает близость более насыщенной.

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 21.





Водолей (21.01−19.02): Вы можете ощущать давление конкуренции и ограниченность в возможностях продвинуть какие-то из своих новых идей. Со следующей недели тенденции заметно изменятся в лучшую сторону. А пока нужно сосредоточиться на текущих делах и проявить высокую работоспособность, чтобы не оставить «хвостов» и долгов. В выходные вы уже почувствуете, что к вам возвращается везение, интерес и любовь окружающих. Проведите это время с теми, кто вам дорог.

Про деньги. На этой неделе не исключены суета и хлопоты, связанные с рабочими буднями. В среду возможны мелкие проблемы, неувязки и задержки, которые способны сбить вас с толку, отвлечь от главной задачи.

Про любовь. Отношения с любимым человеком нынче крайне неоднозначны. Постарайтесь не подавлять его своей энергичностью и эмоциональностью. Не исключено, что вы хотите разного и ваши планы не совпадают.

Про интим. Возлюбленные Водолеев должны быть на этой неделе начеку — Водолеи нынче во всей своей силе и страсти. Венера влияет на них необычайно сильно, поэтому если вы будете динамить этот знак зодиака, раз за разом оставляя без секса, — пеняйте на себя.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Теперь есть хорошая возможность обсудить проблемы и оставить в прошлом. Сотрудничество придется строить по новым правилам, но пока не торопитесь заключать соглашения или союзы. Это будет лучше сделать в следующем месяце. Наблюдайте за происходящим, стройте планы, больше времени уделяйте здоровью и личным увлечениям. В выходные можно делать покупки.

Про деньги. Стабилизируются ваши отношения с деловыми партнерами. Вероятно заключение выгодных контрактов и сделок. Вы получите солидную прибыль.

Про любовь. Похоже, именно в споре родится важная для вас обоих истина. Не бойтесь откровенных разговоров и признаний в любви тому, кто вам дорог.

Про интим. Не бойтесь говорить о своих желаниях и потребностях. Честность усилит вашу связь. Ласки и поцелуи важнее слов, они создают крепкую эмоциональную связь. Если чувствуете готовность, можно попробовать новые позы или ролевые игры — это добавит остроты и разнообразия.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 22.