Рыбы полны энергии и веры в себя, а Близнецов ждет путешествие с любимым человеком

Овен (21.03−20.04): Эта неделя может оказаться полной искушений и соблазнов. Будьте начеку и не попадайтесь на крючок. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора с партнером, так будет внесена ясность в ваши отношения, и есть большая вероятность их восстановления. Только не берите на себя дополнительных обязательств. Желательно в течение недели постараться умерить свои амбиции и принять ситуацию.

Про деньги. Вас ждут хорошие новости или идеи, которые могут принести дополнительные доходы. Возможна прибыль от ранее начатых проектов. Постарайтесь избегать необдуманных расходов — лучше планируйте свои финансы.

Про любовь. Ваша энергия заразительна! Если вы одиноки, решение о признании или поцелуе только укрепит ваши позиции. В отношениях — ваши действия покажут, насколько вы внимательны к партнеру.

Про интим. Неделя наполнена страстью и желанием. Можно устроить романтический вечер или неожиданный эксперимент — главное, чтобы было приятно обоим.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 10.





Телец (21.04−21.05): В ближайшие дни вы будете кружиться в водовороте замечательных и разнообразных событий. И лишь одна проблема будет мешать вам жить: как везде и всюду успеть, как никуда не опоздать? Впрочем, справиться с ней вполне вам по силам. Постарайтесь почаще применять свое дипломатическое искусство. Это позволит вам обойти стороной многие нежелательные конфликты на работе.

Про деньги. Хорошее время для пересмотра бюджета или инвестиций. Возможно, появятся идеи, которые помогут увеличить финансы. Не торопитесь, принимайте решения спокойно и взвешенно.

Про любовь. Мелкие недоразумения могут мешать взаимопониманию. Постарайтесь проявлять терпение и деликатность. Вечером — шанс на романтическую встречу или совместное спокойное время.

Про интим. Чувственная атмосфера и уют — ваши спутники. Не забывайте о ласке и искренних эмоциях — они укрепят ваши отношения.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе может возникнуть благоприятная ситуация для осуществления ваших планов и даже заветной мечты. Прекрасное время для отдыха и развлечений. Вас ждет череда ярких и запоминающихся событий, в том числе и долгожданное путешествие с любимым человеком. Постарайтесь быть спокойным и уравновешенным, и не теряйте духа в тот момент, когда покажется, что все пошло не так, это не более, чем видимость.

Про деньги. Сегодня возможен неожиданный доход или прибыль от старых задумок. Не упустите шанс обсудить новые идеи с коллегами или партнерами. Хорошо подойдут инвестиции в обучение или развитие.

Про любовь. В связи с интригой или новым знакомством — будьте готовы к ярким эмоциям. В паре — время для открытого диалога и проявления внимания.

Про интим. Смех и легкий флирт помогут создать игровую атмосферу. Не бойтесь показывать свои чувства — сегодня они особенно привлекательны.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Рак (22.06−22.07): Если стоящая перед вами задача кажется неприступной, поделите путь к достижению цели на мелкие части, и все получится. В понедельник можно отважиться на рискованные предприятия. В среду встреча с миром прекрасного будет способствовать творческому всплеску и раскрытию новых способностей. В пятницу вы можете получить известие от человека, оказавшегося вдали от вас. Возможно, ваша связь снова наладится.

Про деньги. Финансовая стабильность. Хороший момент для планирования крупных покупок или вложений, особенно в домашние дела или семейный проект.

Про любовь. В начале недели вас ждут дни милых забот и романтических сюрпризов. Сделайте что-то особенное для близкого — и атмосфера станет еще теплее.

Про интим. Чувственность на высоте, обращайте внимание на чувства партнера. Неделя идеально подходит для уютной близости и искренних откровений.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14.

Лев (23.07−23.08): Инициатива и активность могут оказаться несвоевременны, особенно в начале недели. Пока лучше не планировать ничего серьезного. Если встанет вопрос о дополнительной нагрузке на работе, желательно не отказываться, но и реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие, тоже нелишне. В субботу устройте вечеринку или встречу с друзьями в кафе.

Про деньги. Уверенность и энергия помогут добиться успеха. Возможно, получите достойное признание или прибыль. Постарайтесь не распыляться и сосредоточиться на важных целях.

Про любовь. В вас горит внутренний огонь! Используйте свою харизму — это привлечет новых поклонников/поклонниц или укрепит отношения.

Про интим. Неделя страсти и наслаждения. В субботу устройте вечеринку или романтический ужин, чтобы полностью окунуться в магию близости.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14, 15.

Дева (24.08−23.09): Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае, если вы найдете в себе силы действовать активно и не сомневаться. На этой неделе желательно признать и исправить свои ошибки. Обратите внимание на ваши отношения с деловыми партнерами, может быть, не все из них добросовестны в выполнении соглашений. В выходные уделите семье и дому больше времени и внимания.

Про деньги. Лучшее время для финансового анализа и планирования. Возможно, стоит пересмотреть расходы или вложить деньги в развитие.

Про любовь. Внимание к мелочам поможет понять чувства партнера. Не спешите — важна искренность и терпение.

Про интим. Гармония достигается через доверие. Постарайтесь открыться и показать свои истинные чувства — это понравится и вам, и партнеру.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 12.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе вам необходимо сохранять ясную голову и трезвость мыслей. Поддержка друзей поможет вам занять новые позиции. В четверг велика вероятность командировок. Планы, составленные в пятницу, могут не оправдать затрат времени и сил. В субботу откровенный разговор с близкими людьми позволит разрешить проблему в личной жизни, которая давно тревожила вас.

Про деньги. Есть шанс на новые идеи или выгодные предложения. Способность находить компромиссы будет главным плюсом.

Про любовь. День романтики! Проявите инициативу, подарите улыбку и нежность. Возможно, вас ждут приятные сюрпризы.

Про интим.

Чувство уюта и искренности создаст сильные связи. Не бойтесь быть мягкими и заботливыми — это ценно.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 12.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас заметили и поддержали. Вы будете душой компании. Активизируйте все ваши ресурсы общительности, вам будет нужна информация, а удачный способ ее получить - откровенно поговорить с коллегами. Ваш авторитет на работе возрастет, зарплата прибавится.

Про деньги. Возможны неожиданные изменения или предложения. Будьте готовы к переменам и не бойтесь рисковать, если чувствуете потенциал.

Про любовь. Глубокие чувства требуют честности. Откровенность и доверие сегодня важнее всего.

Про интим. Страстная и насыщенная неделя. Добавьте в ваши отношения немного магии и тайных игр — это сделает их еще более яркими.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Не бойтесь высказывать свое мнение, оно интересно окружающим. На этой неделе практически во всем придется надеяться только на свои силы. Перед вами могут открыться новые перспективы, если вы будете спокойны, но настойчивы. В выходные постарайтесь проявить великодушие и щедрость по отношению к близким людям.

Про деньги. Возможен рост доходов через новые идеи, творчество или путешествия. Не бойтесь пробовать что-то новое.

Про любовь. День для приключений! Новые знакомства и свежие эмоции сделают ваш день ярким. В отношениях — настроение свободное и радостное.

Про интим. Открытость и искреннее желание расширить границы — ваши сильные стороны сегодня. Не бойтесь экспериментировать.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Вам кажется, что весь окружающий мир противостоит вам? Гоните такие мысли прочь. Ваша доброжелательность откроет перед вами любые двери. Возможен серьезный прорыв в разрешении давних проблем. Но не стоит перекладывать свои обязанности на родных и близких. Силовые приемы работать не будут, лучше действовать лаской и добрыми словами.

Про деньги. Время для стабильных финансовых решений. Определите свои приоритеты и не забывайте о долгосрочной перспективе.

Про любовь. Отношения могут потребовать терпения. Важно слушать и развивать общие ценности.

Про интим. Созидание и доверие сделают ваш вечер особенным. Не торопитесь — лучше идти малыми шагами к новым высотам.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 14.





Водолей (21.01−19.02): На этой неделе вас ожидают интересные и даже загадочные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. А они точно скоро возникнут. Сохраняйте честность, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. В середине недели разумный компромисс в отношениях с деловыми партнерами может принести неожиданную прибыль.

Про деньги. Идеи и инновации способны принести дополнительный доход. Не упустите шанс проявить свою креативность.

Про любовь. Обнаружите неожиданные связи или новые взгляды. Время для открытости и искренних разговоров.

Про интим. Свобода и честность — секрет хорошей близости. Дайте партнеру/партнерше понять, что вы цените их мнение и чувства.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 13.

Рыбы (20.02−20.03): Кто сказал, что чудес не бывает? Позвольте им войти в вашу жизнь. Поверьте в любовь, она взаимна и сильна. И вы ощутите радость жизни. Вы будете полны энергии и веры в себя, поэтому справитесь с любой, даже самой трудной задачей. Выходные проведите с любимым человеком.

Про деньги. Интуиция подскажет, где искать новые источники дохода. Возможно, стоит обратиться к своей мечте или творчеству.

Про любовь. Ваши чувства особенно тонки и трогательны. Проявите искренность и заботу — это вызовет доверие.

Про интим. Мягкая и романтичная атмосфера поможет сблизиться с партнером/партнершей. Слушайте сердце и будьте открыты к новым ощущениям.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.