Овны могут встретить свое счастье, а Скорпионы — заключить удачную сделку

Овен (21.03−20.04): Существует вероятность состояния апатии и равнодушия ко всему происходящему. Эта апатия будет легко переходить в раздражительность и порождать желание удивлять публику. Возможно, в голову Овнам придет идея изменить имидж, манеру поведения и отношение к некоторым людям. Возможно, что творческое воображение и стремление к новизне заставят Овнов заняться долгосрочными планами или поменять сферу деятельности.

Про деньги. В первой половине недели возможны крупные непредвиденные расходы, поэтому желательно не тратить слишком много денег на развлечения. На работе не исключены разногласия с партнерами или срыв важных для вас договоренностей.

Про любовь. Эта неделя подходит для новых знакомств, но не стройте планов и воздушных замков, а принимайте человека таким, каков он есть. Только так возможно встретить свое счастье.

Про интим. Слишком активные действия по выполнению и перевыполнению супружеского долга могут быть вызваны вовсе не всплеском сексуального потенциала, а повышенным чувством вины. Поскольку вас захлестывают угрызения совести за все те разы, что вы отказали или «продинамили», то вы и будете в ближайшие дни стараться за двоих.

Благоприятные дни: 23, 29; неблагоприятные: 25.





Телец (21.04−21.05): Эта неделя отдыха и расслабления будет отмечена гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Тельцы будут способны наладить пошатнувшиеся отношения со своими ближними, извиниться за причиненные неприятности. Неоднозначная неделя, связанная с искушениями легкой наживы, соблазнами. Радости и невзгоды могут сменять друг друга. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Но во второй половине недели Тельцы могут потерять все приобретенное. Эмоциональная и финансовая нестабильность может окончательно вывести их из себя.

Про деньги. Есть вероятность ограничения ваших финансовых возможностей, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. На работе ситуация не слишком стабильная.

Про любовь. В ближайшие дни возможно временное одиночество в связи с отъездом или высокой степенью занятости вашей или вашего любимого. В этом нет ничего плохого, потратьте некоторое время на друзей, они помогут вам почувствовать себя увереннее.

Про интим. Вполне возможно, что Тельцы на этой неделе будут довольно игривы и непредсказуемы. Не сдерживайте их порывы, и они искупают вас в океане чувственности.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя обретения внутренней свободы, преобразования женской энергии. Вероятны приятное известие, романтический поступок, поддержка людей, от которых Близнецы не ждали понимания. Усиливается жизненный потенциал Близнецов, их личное обаяние, магнетизм, воображение. Многие из них будут неистощимы на выдумки в организации праздников.

Про деньги. Вы вольны распоряжаться своими средствами по своему усмотрению без какой бы то ни было оглядки на ситуацию. Тем более, что ваши доходы растут, вероятна премия или повышение зарплаты. Вас может посетить блестящая финансовая или творческая идея.

Про любовь. Никаких решающих разговоров и выяснения отношений. Как можно больше нежности и романтики — вот путь к счастью и взаимопониманию в вашей паре.

Про интим. Звезды поощряют любые проявления распущенности ума и мысли. Поэтому для «разогрева» перед близостью от вас потребуется немного — всего лишь отпустить на волю свою фантазию, даже если обычно вы держите ее «в загоне».

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя связана с проблемами в личной жизни. Также возможно ухудшение отношений с окружающими. Скорее всего, Раков просто в очередной раз не поймут и загонят в жесткие рамки. Несмотря на благие намерения, непримиримость Раков в форме внешнего смирения станет серьезной помехой в общении. Им будет нелегко в кругу собственной семьи. Критический и подозрительный взгляд на окружающий мир может сделать их непривлекательными в глазах всех людей без исключения.

Про деньги. Ваше финансовое положение вполне стабильно, но все же избегайте лишних трат и спонтанных покупок, особенно в выходные.

Про любовь. Неделя обещает быть полной разнообразными событиями, которые сперва вас порадуют, потом огорчат, и, наконец, совершенно неожиданно снова порадуют. Вторник и воскресенье — прекрасные дни для романтических встреч и свиданий.

Про интим. Звезды предлагают Ракам эффективнее использовать свое относительно свободное время — и взамен ежедневных обсуждений с вашими коллегами начальства или залипания в соцсетях — начать развивать в себе сексуальность. С помощью аутотренинга, разумеется.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.

Лев (23.07−23.08): Не исключены повороты судьбы, которые заставят Львов проявить максимальную активность и быстроту реакции на изменение ситуации. Исполнение намеченных планов скорее всего не принесет желаемых результатов. Неделя связана с аскезой и воздержанием. Излишнее чревоугодие может привести к самым плачевным последствиям. Обстоятельства заставят вас преодолевать высокомерие, гордыню, брюзгливость. Противопоказаны экстрасенсорное лечение и занятия магией.

Про деньги. Разбрасываться деньгами пока не время, постарайтесь не залезать в долги. Кредиты сейчас дают под слишком большие проценты, что может расшатать ваш бюджет.

Про любовь. Похоже, возрастают ваши претензии на главенствующую роль в ваших отношениях с партнером. Не мучайте себя и любимого человека понапрасну. Ищите компромисс.

Про интим. Выберите несколько сексуальных «прибамбасов» — пусть это станет вашей совместной фантазией. Кстати, это лучше делать не в магазине, а по каталогу или на сайте фирмы, торгующей подобного рода продукцией. У вас появится шанс додумать, «как это все будет» — а там и до практики рукой подать.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Неблагоприятная неделя, связанная с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашей жизни. Любое решение может иметь самые неожиданные последствия. Неделя благоприятна для укрепления собственных позиций. Ваши чувствительность и ранимость, скрытые под маской внешней холодности, могут помешать достижению цели.

Про деньги. Ситуация в сфере финансов на этой неделе может оказаться неровной. В начале недели вероятны денежные потери, которые огорчат вас. Но в выходные положение стабилизируется, и вы вздохнете с облегчением.

Про любовь. Удача может оказаться рядом с вами, а неожиданное знакомство обещает обернуться большим чувством. Только не торопите события и не предъявляйте завышенных требований.

Про интим. У Дев окажется столько очаровательных поклонников/поклонниц, и все они настойчиво будут претендовать стать для вас чем-то большим. После длительного размышления вы поймете, что лучше очароваться после длительного знакомства, чем с первого взгляда. Поэтому не исключено, что кто-то все-таки завоюет ваше сердце, но не факт, что так быстро доберется до вашей постели.

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Неделя имеет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует затраты значительных денежных средств. Благоприятная неделя для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Возможно при случайном стечении обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Про деньги. Финансовое положение не будет вызывать у вас особенного беспокойства. Возможны неординарные идеи и выгодные предложения. В конце недели вероятны солидные денежные поступления.

Про любовь. Беспочвенная ревность любимого человека, похоже, начинает вас напрягать. Но, в целом, неделя удачна для откровенных разговоров.

Про интим. На этой неделе Весам очень хочется публичности и признания. Поэтому готовьтесь заниматься любовью при свете софитов и под аплодисменты. Повод как следует продумать костюм, а также позаботиться о качестве прически и макияжа.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя благоприятна для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам люди могут взять часть финансовых проблем на себя. Случится нечто, что благоприятно повлияет на дела и материальное положение Скорпионов. Эта неделя благоприятна для общественных дел и поручений, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, что заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение. По сравнению с представителями других знаков зодиака Скорпионы будут самыми порядочными сотрудниками.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, карьера радует вас. В четверг есть вероятность удачных сделок и подписания важных договоров, но будьте внимательны, не поленитесь заранее произвести необходимые расчеты.

Про любовь. Если вы проявите мудрость и чувство юмора, то любую ссору с любимым вы превратите в шутку, и недоразумения минуют вас. Займитесь домашними делами.

Про интим. Для Скорпионов особенно плодотворными станут вторая половина недели и выходные. А для поднятия сексуального тонуса кормите любимого человека сельдереем, маслинами и авокадо, да не просто так, а с рук. Подобное «приручение» всегда благотворно действует на отношения между партнерами, кроме того, разжигает и «любовный аппетит».

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает суету, поспешность, разлуку. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности заставят вас погрузиться в нее с головой. Опасны групповые занятия, физические нагрузки. Крайне неблагоприятная неделя, которая пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, благородство Стрельцов поможет им найти пути к примирению. В личной жизни не исключены разочарования.

Про деньги. Вам стоит назначать важные встречи, переговоры и планировать финансовые операции на начало этой недели. Командировки пройдут успешно. Только постарайтесь не сорить деньгами.

Про любовь. Несмотря на внешнюю неразбериху и трудности, в отношениях с любимым человеком может наступить настоящая гармония. Цените друг друга.

Про интим. У Стрельцов в голове сумбур и каша, не говоря уж о некоторой разболтанности со стороны тела и внутренних органов. Нет, самочувствие у них прекрасное, но это тот время, когда люди «собирают» все дверные косяки и «сшибают» фонарные столбы. Так что постарайтесь аккуратнее со скачками на любовном ложе.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает защиту убеждений, происки недоброжелателей, лесть, подкуп. Козероги могут оказаться в двусмысленной ситуации. Неделя установления закономерностей, причинно-следственных связей, противостояния двух космических начал. Возможно, произойдет какое-то крупное событие в жизни пожилых Козерогов, которое связано с прошлым.

Про деньги. На этой неделе вам желательно контролировать сферу финансов, постарайтесь избавиться от иллюзии, что денег у вас много. Не время брать кредиты, так как вам будет сложно вернуть их в срок.

Про любовь. Неделя обещает вам достаточно насыщенную личную жизнь. Но вам, похоже, всё мало. Звезды предупреждают, что вы играете с огнем.

Про интим. Наиболее чувствительными эрогенными зонами у вас окажутся область между лопаток и внутренняя поверхность бедер. Рекомендуются все позиции, при которых вам смогут поглаживать ваши «крылышки» и ножки. Экспериментируйте на здоровье!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.





Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для пожилых Водолеев. Многие из них будут полны сил и энергии. Вероятны приятное общение, обретение источников заработка. Авторитет Водолеев заметно укрепится. Тайный недруг попробует подставить Водолеям подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Беды должны обойти Водолеев стороной. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Водолеев ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Про деньги. Финансы наконец-то перестают «петь романсы» и наступает стабильная неделя в материальном отношении. В четверг возможны денежные поступления. Но работать придется сверхурочно.

Про любовь. Вы будете и страстны, и обаятельны, однако острая нехватка времени может легко свести на нет эти ценные качества. Свиданий на этой неделе не ожидается.

Про интим. У Водолеев спокойная неделя в плане секса. Вв так упахаетесь на работе, что вам будет не до интимных ласк. Выспаться бы! Но вот к воскресенью Водолеи очнутся и тогда искупают своих любимых в ласке и нежности.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя характеризуется контактами и приобретениями. Идеи и фантазии, которые придут Рыбам в голову, могут воплотиться в жизнь и принести им моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. «Пораженные» представители знака будут ощущать страх как перед жизнью, так и перед смертью. Возможен успех во всех начинаниях. Неделя благоприятна для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно получение известия, которое поднимет вам настроение.

Про деньги. Ваши финансовые дела в идеальном порядке, доходы растут. Ваша карьера явно идет в гору, вам предложат руководящую должность.

Про любовь. Ваши чувства всё сильнее, костер страсти разгорается всё ярче. Вы можете быть поставлены перед выбором, и никто, кроме вашего собственного сердца, не подскажет, что для вас важнее. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, рассудок ничего путного не посоветует.

Про интим. На Рыб нападет лень, которая, впрочем, окажется совершенно к месту — ведь ваш драгоценный/драгоценная нынче будут стараться за двоих. Даже если вы будете лежать совершенно неподвижно, они все равно найдут способ вас расшевелить. И уж точно не станут по этому поводу негодовать. Так что нежьтесь и расслабляйтесь!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.