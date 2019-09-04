Флеболог об опасности варикоза, каблуках и кремах для вен

Варикоз – главный враг элегантных ножек. Кто подвержен этой болезни больше других? Сколько можно носить каблуки? И провоцируют ли варикоз физические нагрузки?

На эти и другие вопросы отвечает врач-хирург выс­шей квалификационной категории, флеболог Тульского флебологического центра Василий Курносов.

– Кто чаще всего сталкивается с варикозом?

Василий Курносов – Статистика показывает: чаще всего помощь флебологов требуется женщинам. 70% наших пациентов – представительницы прекрасного пола. Большинство пациентов получают варикоз по наследству, но в зоне риска также те, кто занимается тяжелым физическим трудом и вынужден много часов проводить на ногах: парикмахеры, хирурги, стоматологи, повара и т.д. Причем нашими пациентами становятся люди абсолютно любого возраста. Варикоз, как правило, проявляется уже в 18-25 лет. У девушек он часто становится заметным во время беременности, а у мужчин – в армии.

– Когда пора записываться на прием к флебологу?

– Сразу, как только почувствовали дискомфорт в ногах. Насторожить должны не только виднеющиеся вены, но и тяжесть в ногах уже в середине дня, отеки к вечеру, судороги по ночам и пигментация на нижней трети голени.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о венозной недостаточности, врожденных пороках сосудов и о варикозе, в том числе стволовом, когда магистральная вена не справляется с нагрузкой, но внешне это никак не проявляется. А еще бывает, что мы выявляем перенесенный на ногах тромбоз. Многие не замечают его, но последствия всегда требуют лечения.

Выявить проблему во всех вышеописанных случаях помогает УЗИ. И кстати, во многих из них можно обойтись без оперативного вмешательства.

Мы знаем, что многие откладывают запись к флебологу: боятся, не находят времени, считают, что можно надеть юбку или штаны подлиннее и забыть о проблеме.

Но сейчас варикоз лечится без наркоза, операция не оставляет заметных шрамов, и сразу после нее вы уходите домой на своих ногах.

Один пациент признался, что 20 лет откладывал лечение, а когда через полтора часа после операции пришел домой со здоровой ногой, расплакался от счастья.

– Сейчас на телевидении и в интернете часто мелькает реклама кремов и мазей, которые якобы могут помочь при варикозе. Насколько это реально?

– Для назначения мазей есть четкие показания, например, трофические язвы, липодерматосклероз, пигментация кожи и т.д. То, что какая-то волшебная мазь избавит вас от вылезших на ногах вен, это, конечно, фантастика.

Другое дело, кремы и гели с ментолом, которые помогают чувствовать себя лучше девушкам после целого дня хождения на каблуках. За счет охлаждающего эффекта они действительно могут помочь снять напряжение.

– Сколько вообще можно носить каблуки?

– Единой нормы для всех нет. Каждая женщина сама знает свою норму. У каждой в гардеробе есть туфли с высокими каблуками, на которых вы чувствуете себя комфортно весь день, и есть те, в которых вы можете ходить максимум полчаса.

Но мы должны помнить, что венозная кровь в организме движется за счет двух механизмов: движения диафрагмы и мышечной помпы во время движения с пятки на носок. Во время хождения на каблуках второй механизм исключается. Так что изящные туфли желательно чередовать с плоской подошвой.

А если носить каблуки обязывает дресс-код, походите хотя бы полчаса по парку в кроссовках, и ваши ножки скажут за это спасибо.

– Как защитить себя от болезней вен?

– Если у вас есть склонности к возникновению варикоза, скорее всего, рано или поздно болезнь проявится. Но чтобы сдержать ее развитие, желательно соблюдать несколько правил.

В первую очередь, защитить себя от одномоментных физических нагрузок и исключить спорт, связанный с натуживанием, – тяжелую атлетику, пауэрлифтинг и т.д.

А во вторую, не забывать про движение, особенно если у вас сидячая работа. Положительно скажутся ходьба, прогулки на велосипеде, оздоровительный бег, йога, стретчинг, растяжка и аэробика.