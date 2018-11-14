Про гаджеты, пальминг и очки: Как сохранить зрение ребенка

Малыши чаще всего не понимают, что видят плохо, поэтому вся забота об их зрении лежит на плечах родителей. Когда нужно приходить на профилактические приемы, почему гаджеты — главный друг слепоты и как отвлечь глаза от долгих занятий, рассказывает детский офтальмолог с 40-летним стажем Лидия Павлутина.

– Какие болезни глаз чаще всего встречаются у детей?

Лидия Павлутина – Самая распространенная детская проблема – это близорукость, и важно выявить ее как можно раньше. Планово офтальмолог осматривает детей в возрасте месяца. В это время можно выявить врожденную катаракту или глаукому. Но сейчас, к сожалению, не предусмотрен визит к офтальмологу, когда ребенку исполняется год. А ведь именно в этом возрасте уже можно заметить нарушения рефракции зрения: близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Если запустить эти заболевания, у ребенка может развиться косоглазие.

– Как заметить, что ребенок видит хуже?

– Это непросто. Даже если зрение падает постепенно, ребенок может этого не почувствовать. Особенно острой эта проблема становится в школе, когда он плохо видит написанное на доске, из-за этого падает успеваемость, ребенок начинает нервничать, учеба не ладится и вызывает только раздражение. Таких примеров очень много.

Родители должны помнить о важности профилактических осмотров и показывать ребенка офтальмологу, даже если его нет в перечне обязательных врачей при диспансеризации. Причем желательно попасть на прием именно к детскому специалисту, потому что специфика заболеваний и лечения у детей и взрослых очень отличается.

– В последнее время все говорят о вреде гаджетов. Как они влияют зрение?

– Однозначно плохо. Ко мне часто приводят детей, которые даже на приеме у врача не могут оторваться от телефона или планшета. Дети смотрят в гаджеты и сами не замечают, как они сгибаются в этот момент: в напряжении находится шейный отдел позвоночника и глазные мышцы. Из-за этого ухудшается кровоснабжение мозга, ему не хватает питания, и, как следствие, снижается зрение. Не говоря уже о том, что маленькие экраны и так очень вредны для глаз.

Я бы посоветовала детям до семи лет вообще не давать гаджеты или, по крайней мере, ограничивать их использование.

– Дайте, пожалуйста, совет, как сохранить зрение.

– В первую очередь, соблюдать режим труда и отдыха. Во время занятий нужно сидеть прямо, почаще делать перерывы в работе с компьютером, чтобы не допустить синдрома сухого глаза.

Можно также делать простые упражнения: поморгать, посмотреть вдаль, крепко зажмурить и открыть глаза, повращать ими.

Следите за тем, чтобы дети писали, делали уроки или смотрели в телефон, не наклоняясь. Наши предки были охотниками, они смотрели вдаль, и людям это свойственно. Глаза не любят, когда мы работаем на близком расстоянии.

Желательно при также делать «пальминг» – это упражнение для глаз, которое заключается в том, чтобы закрыть глаза и на несколько минут прикрыть их ладонями. В результате глаза расслабляются. Как это делать правильно, можно посмотреть в интернете.

Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, двигаться. Я всегда говорю своим юным пациентам: чем сильнее мышцы тела, тем крепче глазные мышцы. Конечно, это относится не к занятиям профессиональным спортом, а к обычной физкультуре, которая полезна большинству из нас. Кстати, все эти советы также относятся и к взрослым.

– Как подобрать очки детям?

– Подбирать очки должен обязательно детский офтальмолог. Сейчас многие подбирают очки в оптиках, но этот вариант хорош только для взрослых. У детей еще не до конца сформировавшийся орган зрения, поэтому нужно выяснять истинную ре-фракцию. Результаты во время первичного и вторичного приема могут отличаться, поэтому перед первым подбором очков детям три дня капают в глаза. Во время второго подбора закапать капли можно уже прямо в кабинете врача.