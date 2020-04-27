Цифровые ошейники, вирусы и свобода передвижений: нужны ли Туле электронные пропуска?

Правительство Тульской области анонсировало введение в Туле цифровых пропусков, по аналогии с Москвой. В общем, город у нас прогрессивный и мы стараемся не отставать от главных трендов. Тут же и на родной почве вспыхнули споры о том, оправдано ли планируемое нововведение или нет. В тот же момент расцвели также различные конспирологические теории о том, что коронавирус лишь предлог для того, чтобы «надеть на всех нас цифровой ошейник».



Евгений Черников.

Однако, на настоящий момент режим электронных пропусков в Туле так и не введен. И как будет действовать этот режим, совершенно не ясно. В средствах массовой информации неоднократно ходили слухи, что в регионах все будет сделано аналогично столице.

Однако проблема в том, что само по себе устройство региональной жизни отнюдь не идентично устройству жизни в провинции, особенно в городах, где живет меньше миллиона человек. Например: основные ограничения в Москве затронули глобальное транспортное перемещение.

Пропуска нужны для поездки на метро и на наземном транспорте, пропуска нужны автовладельцам.

Москва — большой город, пересечь пределы районов пешком — сложно, и людей работающих в пяти минутах от дома — мало. При этом просто отправиться в магазин через дорогу в Москве можно без пропуска. В Туле же расстояния гораздо меньшие, нет метро.

А общественный транспорт, кстати сказать, не оснащен электронными пропускными системами. В Москве даже в маршрутках стоят терминалы и люди подтверждают право проезда картой «Тройка», а в Туле все по старинке: «передайте за проезд!». Наконец сейчас стало тепло, и по городу просто можно ходить пешком. Из всего этого возникает вопрос: как все же будет работать пропускная система в Туле? Вопросов, к сожалению много, а ответов пока нет.

Мне же хотелось разобрать вопрос о том, будет ли нарушать пропускной режим конституционные права или нет? Особенно это актуально, с учетом того, что инициативные москвичи подали иск к Московской Мэрии, на предмет незаконности введенных ограничений по передвижениям.

Действительно, статья 27 Конституции РФ предусматривает свободу перемещения граждан. Согласно статьям 55 и 56 Конституции РФ, права и свободы гражданина могут быть ограничены: федеральным законом, в том числе в целях защиты здоровья населения и в условиях чрезвычайного положения.

Режим ЧП на настоящий момент не введен Президентом, и судя по всему уже и не будет введен. Следовательно, остается разобраться, есть ли такой федеральный закон, который делает введение пропускного режима допустимым и легальным?

Мэрия Москвы, например, в обоснование законности пропускной системы ссылается на ст. 10 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Однако эта позиция весьма уязвима, поскольку граждане обязаны не нарушать права других людей на охрану здоровья в любое время, но ранее пропускной режим для этого не требовался. И главное, ведь просто выходя из дома один гражданин ни чем не нарушает права другого, да потенциально может нарушить, но не нарушает.

Тогда почему ограничивается конституционное право на передвижение?

Выскажу и свое мнение. Попробую рассуждать глобально. Разумеется, общество вправе ограничивать права личности ради общего интереса. Это естественные азы публичного права, и собственно во многом публичное правовое регулирование — это и есть постоянный поиск баланса личных и общественных интересов. В этом смысле, сама по себе пропускная система в период эпидемии — это нормально и допустимо.

Однако есть два момента. Во-первых, эти самые ограничения должны быть оправданы очевидной эффективностью, то есть если уж конституционные права граждан ограничиваются, то власти должны понятно и достоверно пояснить чем электронные пропуска помогут в борьбе с эпидемией. Во-вторых, любое ограничение вводимое властью должно быть легально, то есть должно быть основано на Законе.

Сегодня же, применительно к введению пропускного режима в Туле, например, нет ни того, ни другого.

Совершенно непонятно, как электронные пропуска ограничат распространение инфекции.

Потому как, те кто ездил на работу, так или иначе продолжат ездить. Те кто ходил в магазин, так и продолжат ходить, а те, кто поедет на шашлыки, просто скажет, что выехал на работу, или в тот же магазин. В общем пока не усматривается каких-то решающих мер, которые сдержат коронавирус. Зато очевидно, что права людей будут ограничены существенно, потому что это ненормально, когда каждый раз выходя на улицу, приходится думать о том, действует ли твой «аусвайс».

При этом законность введения ограничений на передвижение тоже вызывает существенные вопросы, потому что ни закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ни закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» прямо ограничений перемещения не предполагает, и более того, режим чрезвычайной ситуации также нигде в РФ на сегодняшний день не введен.

Так что, как мне кажется, введение пропускного режима, как меры при сегодняшней ситуации в Тульской области (как впрочем и в большинстве других регионов) и не обоснованно, и незаконно.

Ну и наконец про конспирологию.

Многие говорят сейчас о том, что на самом деле, целью всех этих электронных пропусков является усиление контроля за гражданами. Не готов согласиться. Простые объяснения всегда прельщают своей броскостью и понятностью Чего проще: вся эта рискованная с точки зрения политики петрушка затеяна ради того, чтобы власть всегда знала куда и зачем ходит Вася Иванов (имя вымышлено, совпадения случайно).

Коронавирус — лишь повод, истинная цель — электронный концлагерь. Однако замечу, что информацией о нашем местонахождении власти располагали и безо всяких электронных пропусков.

Наши мобильные смартфоны отличным образом отправляли тысячи локационных сведений разным организациям: мобильным операторам, банкам, Яндексу и еще много кому. Кроме того, каждый телефон оснащен системой поиска, и собственно потому кражи смартфонов полиция сегодня раскрывает так легко, просто найти любой телефон сегодня — это действительно дело техники.

К чему я все это? А к тому, что сведения о любом из нас и так уже собирались огромным потоком разными структурами, и если бы действительно власти или некое тайное правительство захотело бы эти сведения получить, то не нужно было бы для этого вводить пропускной режим, заставлять всех скачивать приложения и так далее. Достаточно было бы просто собирать эту информацию у компаний, предоставляющих услуги связи.

Так что, мне кажется, не стоит переоценивать тайну своих передвижений.

Не думаю, чтобы все эти сложности и кстати немалые траты нужны только чтобы получить еще один источник информации о месте нахождения Васи Иванова, тем более, что про Васю и так все давно известно.

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