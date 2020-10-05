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Бесплатный ликбез по авторскому праву для АВТОРОВ

Бесплатный ликбез по авторскому праву для АВТОРОВ

Расскажу вообще про то, как устроено авторское право и на что оно распространяется, ведь это не только фото, видео или тексты, это сайты, программы для компьютера, дизайн, кстати, например дизайн интерьера или веб-дизайн. В общем, это много-много всего!

А затем расскажу о том, что делать автору, чьи права нарушены, и как лучше себя вести, чтобы получить компенсацию. Пока играем за белых (то есть за тех, кто ходит первым).

  • Место – Фотостудия | GAGA studio | Тула г. Тула, улица Болдина, 47, 4 этаж
  • Дата 12.10.2020, время 19.00.
  • При себе иметь маску, сменную обувь, рассаживаться с соблюдением социальной дистанции в полтора метра.
     
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Автор: Черников Евгений
сегодня, в 18:01 0
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