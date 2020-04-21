За что штрафуют во время самоизоляции? Как общаться с полицией и не схватить штраф?

В обществе не остывают споры об оправданности ограничений, введенных в связи с угрозой распространения эпидемии COVID-19. Одни люди критикуют закрытие парков и скверов, задаваясь вопросом: «а где же теперь гулять?». Другие считают, что безответственных гуляк стоило бы принудительно посадить под охрану, чтобы «не ходили и не распространяли».



Евгений Черников.

Штрафы весьма существенные. Так кого и за что наказывают?

За нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности, то есть того режима, который и введен в большинстве регионов России.

Что это за правила? 2 апреля Правительство РФ утвердило Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Ясное дело, это специальный документ введенный властями в связи с ситуацией с эпидемией. Таким образом власти вводят свои меры контроля в правовое поле, что не так уж и плохо, в том смысле, что гораздо хуже было бы, если бы меры принуждения применялись бы безо всяких оснований. А так, по крайней мере есть нормативный акт, который все это регулирует.

К чему обязывают утвержденные Правительством РФ правила? Есть несколько прямых требований для граждан. Например.

Иметь при себе всегда удостоверяющий личность документ и специальные удостоверения, если такие дают возможность не соблюдать некоторые ограничения.

Также прямо запрещено заходить за установленные ограждения, обозначающие зону чрезвычайной ситуации, это, например, применимо к паркам и скверам.

Но главное, что этот документ обязывает исполнять требования должностных лиц, осуществляющих ликвидацию чрезвычайной ситуации, нормативных актов, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Иными словами, все ограничения вводимые местными властями, и, к примеру, Главным санитарным врачом области, становятся по сути обязательными для исполнения, а нарушение повлечет штраф.

Таким образом, возможность получить штраф стала для граждан весьма вероятной, а призыв Иосифа Бродского не выходить из комнаты приобрел имущественное измерение.

Да, конечно, вероятнее всего для обычных граждан наиболее частым видом наказания будет предупреждение или минимальный штраф. Однако, даже 1000 рублей отдавать не очень приятно. Ну и конечно, для юридических лиц штраф уже очень существенный.

Как избежать проблем

Рекомендации для граждан, чтобы избежать проблем при встрече с полицией:

Обязательно носите с собой документы , удостоверяющие личность.

, удостоверяющие личность. Не заходите на закрытые территории парков и городских скверов. Гуляйте за пределами общественных пространств. Например, в Туле есть очень красивые и тихие улочки или лесные зоны, не являющиеся парками. Самое время о них вспомнить.

и городских скверов. Гуляйте за пределами общественных пространств. Например, в Туле есть очень красивые и тихие улочки или лесные зоны, не являющиеся парками. Самое время о них вспомнить. Пока на территории области не введена пропускная система, выходя из дома, имейте представление, куда и зачем вы идете . Например: в магазин для покупки продуктов. Об этом и необходимо будет сказать сотруднику полиции, если он вас остановит и спросит.

. Например: в магазин для покупки продуктов. Об этом и необходимо будет сказать сотруднику полиции, если он вас остановит и спросит. Если ваш возраст превышает 65 лет, то имейте ввиду, что выходить из дома вы вправе только до ближайшего магазина, в аптеку, в больницу. Если вас остановили сотрудники полиции, вы должны им пояснить, что вы направляетесь, например, в ближайший магазин и сослаться на Указ губернатора Тульской области от 3.04.2020 года. Разумеется, если вас обнаружат на другом конце города, то доказать, что это действительно ближайший магазин, будет сложно. Так что выезжать за пределы района пожилым людям рискованно. И в плане штрафов, и в плане здоровья.

Если вас остановила полиция

В случае если полиция вас остановила и указывает вам на нарушение закона, и планирует вас штрафовать...