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Хотите сообщить новость или рассказать историю на Myslo? Легко!

Хотите сообщить новость или рассказать историю на Myslo? Легко!

Связаться с редакцией стало еще проще. Мы называем это «обращалкой», официально же — это блок обратной связи с автором конкретной статьи или дежурным. Блок находится прямо под текстом новости или материала в разделе «Город».

Выглядит «обращалка» вот так:

Написать можно автору в личные сообщения (фамилия кликабельна, как и раньше). А еще можно кликнуть или тапнуть на значки под текстом.

ВК: вы попадаете в сообщения нашего основного паблика.
Инстаграм: сразу в директ нашей инсты.
Телеграм: вы попадаете в Myslo-чат и можете обратиться к редакции, упомянув пользователя @Myslo_ru, либо просто там пообщаться.
WhatsАpp: ваше сообщение увидит дежурный.  

 

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 16:10 +3
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