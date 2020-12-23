Хотите сообщить новость или рассказать историю на Myslo? Легко!

Связаться с редакцией стало еще проще. Мы называем это «обращалкой», официально же — это блок обратной связи с автором конкретной статьи или дежурным. Блок находится прямо под текстом новости или материала в разделе «Город».

Выглядит «обращалка» вот так:

Написать можно автору в личные сообщения (фамилия кликабельна, как и раньше). А еще можно кликнуть или тапнуть на значки под текстом.

ВК: вы попадаете в сообщения нашего основного паблика.

Инстаграм: сразу в директ нашей инсты.

Телеграм: вы попадаете в Myslo-чат и можете обратиться к редакции, упомянув пользователя @Myslo_ru, либо просто там пообщаться.

WhatsАpp: ваше сообщение увидит дежурный.