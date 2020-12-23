Хотите сообщить новость или рассказать историю на Myslo? Легко!
Связаться с редакцией стало еще проще. Мы называем это «обращалкой», официально же — это блок обратной связи с автором конкретной статьи или дежурным. Блок находится прямо под текстом новости или материала в разделе «Город».
Выглядит «обращалка» вот так:
Написать можно автору в личные сообщения (фамилия кликабельна, как и раньше). А еще можно кликнуть или тапнуть на значки под текстом.
ВК: вы попадаете в сообщения нашего основного паблика.
Инстаграм: сразу в директ нашей инсты.
Телеграм: вы попадаете в Myslo-чат и можете обратиться к редакции, упомянув пользователя @Myslo_ru, либо просто там пообщаться.
WhatsАpp: ваше сообщение увидит дежурный.