8 лучших комментариев: 20 - 27 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

↢ 1. Отличный повод для недовольства ↣

↢ 2. Идеальное описание погоды за окном ↣

↢ 3. Ворчание, с которым сложно поспорить ↣

↢ 4. О кулинарных экспериментах от безысходности ↣

↢ 5. О внезапных плюсах огромных сугробов ↣

↢ 6. О новых благоустроенных зонах ↣

↢ 7. О радикальном подходе к дедлайнам ↣

↢ 8. И пожелание, к которому мы присоединяемся ↣

Опрос

Лучший комментарий - ...