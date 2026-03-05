8 лучших комментариев: 20 - 27 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
↢ 1. Отличный повод для недовольства ↣
Сильный снегопад ожидается в Тульской области утром 24 февраля
↢ 2. Идеальное описание погоды за окном ↣
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
↢ 3. Ворчание, с которым сложно поспорить ↣
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
↢ 4. О кулинарных экспериментах от безысходности ↣
В субботу посетителей Губернского катка будут угощать блинами
↢ 5. О внезапных плюсах огромных сугробов ↣
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
↢ 6. О новых благоустроенных зонах ↣
Осенью в Туле появится новое общественное пространство – сквер «Встреча»
↢ 7. О радикальном подходе к дедлайнам ↣
Городские чиновники пообещали зареченцам расчистить дорогу от снега к... 11 марта
↢ 8. И пожелание, к которому мы присоединяемся ↣
Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля
