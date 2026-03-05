  1. Моя Слобода
8 лучших комментариев: 20 - 27 февраля

8 лучших комментариев: 20 - 27 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

↢ 1.  Отличный повод для недовольства ↣

Сильный снегопад ожидается в Тульской области утром 24 февраля

Сильный снегопад ожидается в Тульской области утром 24 февраля

↢ 2.  Идеальное описание погоды за окном ↣

Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов

Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов

↢ 3.  Ворчание, с которым сложно поспорить ↣

До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы

До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы

↢ 4.  О кулинарных экспериментах от безысходности ↣

В субботу посетителей Губернского катка будут угощать блинами

В субботу посетителей Губернского катка будут угощать блинами

↢ 5.  О внезапных плюсах огромных сугробов ↣

За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы

За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы

↢ 6.  О новых благоустроенных зонах ↣

Осенью в Туле появится новое общественное пространство – сквер «Встреча»

Осенью в Туле появится новое общественное пространство – сквер «Встреча»

↢ 7.  О радикальном подходе к дедлайнам ↣

Городские чиновники пообещали зареченцам расчистить дорогу от снега к... 11 марта

Городские чиновники пообещали зареченцам расчистить дорогу от снега к... 11 марта

↢ 8.  И пожелание, к которому мы присоединяемся ↣

Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля

Какие дома Тулы останутся без света 26 февраля

