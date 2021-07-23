Владимир Каппель: от юнкера из Белева до блестящего русского офицера

Материал подготовил туляк Сергей Кулешов, офицер запаса.

Владимир Каппель родился 16 апреля 1883 года (по другим данным 1881 года), в городе Белеве Тульской области. Его отец и дед были георгиевскими кавалерами, поэтому вопрос о выборе жизненного пути перед Владимиром не стоял. В 1901 году он окончил 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а в 1903 году Николаевское кавалерийское училище, которое называли «Славная школа».

Высокие требования к юнкерам, подобранный преподавательский состав, дух «Славной школы» формировали особый аристократизм выпускников. Когда в 1907 году Владимир женился на Ольге Стокман, дочери действительного статского советника, венчаться им пришлось тайно. Родители невесты не жаловали офицеров. Но когда Каппеля наградили Орденом Станислава 2-й степени, дающим право на поступление в академию Генштаба, родители Ольги приняли зятя.



Владимир Оскарович Каппель – кавалер орденов Святого Георгия,

Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава.

Владимир Каппель стал одним из руководителей Белого движения на Востоке России. В июне 1918 года он возглавил отряд добровольцев, который впоследствии был развёрнут в Отдельную стрелковую бригаду. Позднее командовал Симбирской группой Поволжского фронта Народной армии. В конце 1918 года возглавил 1-й Волжский («Каппелевский») корпус Русской армии. В декабре 1919 года, приняв командование гибнущим Восточным фронтом, смог спасти армию от окружения под Красноярском и вывести её к Байкалу, хотя и ценой собственной жизни.

Гражданская война. Генерал Владимир Оскарович Каппель у штабного вагона. 1918 год.

В первых же боях проявился незаурядный организаторский, тактический и стратегический талант Каппеля. С самого начала в отряде было заведено, что командиры являются одновременно и бойцами. Все, в том числе и Каппель, были вооружены винтовками, все использовали солдатские сёдла, все питались из одного котла.

Каппель, жёстко относившийся к пленным комиссарам и офицерам-перебежчикам, никогда не расстреливал рядовых красноармейцев. Их разоружали и отпускали по домам. Забирая винтовку из рук пленного, Каппель говорил: «Иди. И больше не воюй. Если тебя убьют, что будет с твоей семьёй!?» Он давал понять, что воюет не с народом, а с большевиками.

Авторитет такого командира рос. Красные называли Каппеля «сибирским Наполеоном», назначили за его голову награду – 50 тысяч рублей.

С новоиспечённым генерал-майором произошёл такой случай. При расквартировании каппелевских частей в населённом пункте Ала-Балашовский контрразведка доложила о готовящемся рабочем мятеже. Каппель, переодевшись в гражданское, ушёл из штаба на одну из ближайших шахт, где в это время происходил митинг. Он записался для выступления. Получив слово и выйдя на трибуну, заявил, что он и есть генерал Каппель, что вызвало панику. С большим трудом объяснив, что он один и бояться нечего, успокоил собравшихся. Разъяснил рабочим цели, стоящие перед Белой Армией и всю разницу между ними и красными. Окончание его речи потонуло в громовом «ура». Рабочие отнесли Каппеля на руках до его штаба, повторяя при этом: «Вот так генерал!» Угроза предательского удара в спину была снята.

Во второй половине декабря 1919 г. отходившие войска двигались в сторону Красноярска, где рассчитывали переформироваться и дать отпор противнику. Однако 3 января при подходе к Красноярску выяснилось, что в результате предательства начальника гарнизона генерала Зиневича, город контролируется красными партизанами. Каппель разрешает всем, выбившимся из сил, потерявшим веру в победу, покинуть армию и уйти в город. С оставшимися войсками он в обход Красноярска пробивается к Енисею. Каппель повел возглавляемые им войска по реке Кан, правому притоку Енисея.

Тяжелее всего приходилось передовым частям, которые прокладывали дорогу по целине. Особенностью реки Кан было наличие большого количества горячих ключей. Они, размывая лёд, текли по нему под снегом, пока не замёрзали, и представляли опасную ловушку для путника. Выдвигавшийся с передовым отрядом Каппель попал в неё. Его бурочные сапоги моментально промокли. Никому не сказав об этом, он продолжил путь. Многие попадали в такие ловушки, но заледеневшие валенки, покрываясь коркой льда, воду внутрь не пропускали. Идти в них было тяжело, но ноги при этом оставались сухими. Замёрзшие бурки Каппеля сковали его голени и стопы ледяным панцирем. Тактичный, обходительный с людьми, Каппель обладал несгибаемой волей и шёл, не показывая своей боли. На другой день его охватил жар, сознание затуманилось, и он упал в снег. Тут же пришёл в себя и потребовал коня. Но и в седле сознание туманилось, жар сменился ознобом. Чтобы он не упал с лошади, его сопровождал огромного роста доброволец. Вскоре наступил момент, когда Каппель перестал приходить в сознание. Его перегрузили на сани, укрыли шубами, шинелями и двинулись дальше.

В селении Барги его осмотрел доктор. Диагностировав начавшуюся гангрену, он приступил к ампутации части стопы и некоторых пальцев. Никаких медицинских инструментов не было. Операцию провели обычным ножом, который нашёлся в деревенской избе. Его прокалили на огне и продезинфицировали спиртом. Этот эпизод ярко показан в фильме «Адмирал», где Каппеля сыграл Сергей Безруков.

В фильме «Адмирал» роль Владимира Каппеля сыграл Сергей Безруков.

Утром Каппель пришёл в сознание. Ходить и стоять он уже не мог. От найденных за ночь удобных саней он отказался, потребовал коня. Выпрямившись в седле, превозмогая боль, он сидел, и, прикладывая руку к папахе, приветствовал проходящие через Барги войска. Он считал своим долгом ободрить измученных людей. Весть о том, что Каппель жив, что он в седле, что он с войсками, быстро разошлась по огромной колонне.

Великий Сибирский ледяной поход запечатлен на картине. Обессиленный Каппель едет верхом на коне.

25 января, чувствуя, что силы оставляют его, он назначает генерала С. Н. Войцеховского командующим армиями Восточного фронта. Всю ночь на 26 января Владимир Оскарович не приходит в сознание. На рассвете он отчётливо произносит: «Как я попался! Конец!» Врач румынской батареи К. Данц диагностировал двустороннее крупозное воспаление лёгких. «Он умрёт через несколько часов», – сказал Данц.

Генерал-лейтенант Каппель умер через 6 часов в 17 верстах от станции Тулун, у разъезда Утаи в окрестностях Иркутска. Было 11 часов 50 минут 26 декабря 1920 года. Владимиру Каппелю было 36 лет. «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своею смертью среди них доказал это...», – такими были его последние предсмертные слова.

На другой день после прибытия гроба с телом Каппеля на станцию Мысовая была отслужена первая панихида. Опытные, далёкие от сантиментов бойцы, прошедшие огонь и воду, увидев в открытом гробу тело, издали общий скорбный стон. Многие до этого момента до конца не осознавали, что Каппеля больше нет, верили, что он жив, а гроб тащится ради конспирации, в нём не Каппель, а золото.

После панихиды гроб был отправлен в Читу. Там тело Каппеля было встречено почётным караулом, траурными маршами. Первоначально генерал Каппель был захоронен в городском Кафедральном соборе в Чите. Полковник Вырыпаев писал: «В день похорон в Чите творилось что-то невероятное. Не только храм, но и все прилегающие к нему улицы, были заполнены самым разнообразным по своему виду народом, не говоря уже о прекрасно одетых забайкальских частях, стройно марширующих во главе с оркестром, игравшим похоронный марш.

Такого скопления народа на похоронах я, проживший долгую жизнь, никогда не видел».

Через некоторое время гроб с телом Каппеля, из соображений безопасности, был перезахоронен на кладбище местного женского монастыря.

В начале марта 1920 года с прибытием в Читу последних колонн армии «Сибирский ледяной поход» был закончен.

При подходе Красной армии к Чите, ввиду явной угрозы её оставления, тело Каппеля было извлечено, и «каппелевцы», уходя в эмиграцию в Китай, перенесли его в город Харбин.

Там в 1920 г. прах был перезахоронен в ограде Свято-Иверского храма, на улице Офицерской. 28 июля 1929 года на собранные по крохам эмигрантские деньги на могиле был воздвигнут и освящён памятник. Ежегодно в этот день на могиле совершалась панихида, на которой собиралась русская диаспора.

В августе 1945 года Советские войска заняли Харбин. На могиле Каппеля побывали советские офицеры и сразу три маршала: К. А. Мерецков, Р. Я. Малиновский, А. М. Василевский. Они почтили память захороненного здесь генерала минутой молчания. Однако в 1955 году по настоянию советской стороны памятник был разрушен, а могилу сравняли с землёй.

В русской диаспоре Харбина из уст в уста пересказывалась история о том, как китайский рабочий, которому после сноса памятника поручили извлечь и сжечь тело, не смог этого сделать. Он доложил китайскому руководству, что всё исполнил. И оставил всё как есть. Схема с указанием места захоронения Каппеля хранилась русскими харбинцами.

В конце прошлого века русский харбинец с австралийским паспортом Николай Заика, занимавшийся историей «русского Харбина», получил доступ к этой информации. Он добился разрешения от местной администрации на эксгумацию тела, но денег на это у пенсионера не оказалось. Заика не только хотел эксгумировать тело, но и перезахоронить его в России, а на это не было ни денег, ни связей. И он тоже оставил всё как есть.

Память о Владимире Каппеле хранилась и в России. 25 июля 2001 года Иркутские казаки воздвигли у разъезда Утаи четырёхметровый памятный крест. В 2004 году организация «Белые воины» вышла на Н. Н. Заику. Дело сдвинулось с места. Останки героя были обнаружены, 17 декабря прах генерала Каппеля был отправлен в Москву. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил захоронить его на кладбище Донского монастыря.

13 января 2007 года генерал Владимир Оскарович Каппель был предан земле. Протоиерей Димитрий Смирнов при этом сказал: «Генерал Каппель – одно из достояний России, как человек, который проявил себя настоящим русским генералом, стратегом и героем. Всё, что с ним связано должно быть окружено почётом». В сентябре 2007 года на могиле Каппеля был установлен памятник, представляющий собой точную копию стоявшего когда-то в Харбине.

Памятник на могиле Владимира Каппеля после реконструкции на кладбище Донского монастыря в Москве.

30 августа 2008 года в городе Белеве на улице Калужской (Советской), 24 установлена мемориальная доска. На Троицком кладбище на символической могиле Каппеля (считается, что его отец покоится здесь) ещё ранее был установлен крест.

24 марта 2009 года по инициативе В. В. Путина на кладбище Донского монастыря был открыт «Мемориал белым воинам».