Убийство президента «Тулатранса»: паникующий киллер и оправданный заказчик 

30 сентября 2009 года на пороге своего дома был убит 59-летний Николай Митяев. Поиски виновных заняли 2 года, а обвиняемого в организации преступления оправдали присяжные.

Продолжаем публиковать архивные истории из криминальной жизни Тулы 90-х и 2000-х.

Преступление, версии, тупик

Утром 30 сентября Любовь Митяева проснулась около 9 утра. Её супруг, 59-летний президент ассоциации тульских перевозчиков «Тулатранс» Николай Митяев, к этому времени уже должен был уехать на работу, поэтому женщина неторопливо готовила завтрак и не обратила внимания на крики, доносившиеся с улицы. Спустя пару минут женщина все же подошла к окну, так как шум не прекращался.

Из показаний Любови Митяевой:

— Я увидела, как трое молодых людей в темной одежде бегут по территории соседнего участка, перепрыгивают через забор и скрываются из поля зрения. Разглядеть их лица возможности не было. С улицы по-прежнему доносились крики, я решила выйти во двор дома. Увидела мужа, который стоял на коленях и держался за грудь слева. Его белая рубашка была пропитана кровью. Я крикнула: «Коля, что случилось?» Он еле слышно прошептал, что нужна скорая.

Смерть Николая Митяева наступила на месте происшествия от огнестрельных ранений живота, сердца и печени. Во дворе дома криминалисты нашли биту и гильзы от пистолета кустарного производства, переделанного под стрельбу 9-миллиметровыми патронами. Учитывая, что Митяев занимался прибыльным бизнесом, следователи сразу начали рассматривать версию о заказном характере убийства.

— Николай Александрович был ключевой фигурой на местном рынке перевозок. Мы уверены, что он стал жертвой передела сфер влияния в транспортном бизнесе. Несколько лет назад на него уже было совершено покушение: преступники жестоко избили его в подъезде. Кроме этого, неизвестные в течение пары месяцев сожгли семь микроавтобусов, принадлежащих «Тулатрансу». А 19 марта в офис его компании вломились и похитили несколько сейфов с деньгами. Ни в одном указанном случае полиция так и не смогла установить подозреваемых, — рассказывали журналистам коллеги Николая Митяева.

Дело, возбужденное по статье «Убийство», неоднократно приостанавливали — «в связи с невозможностью установить лиц, причастных к преступлению». Казалось, убийство Митяева так и повиснет очередным «глухарем», но летом 2011 года милиционеры заявили не только о задержании подозреваемых в убийстве, но и о том, что установлен заказчик преступления.

Компаньон-предатель?

На подозреваемых вышли из-за их неумения держать язык за зубами. Один из нападавших на Митяева мужчин, напиваясь, неоднократно рассказывал всем желающим о «громком убийстве мужика по кликухе Автодор». Один из его слушателей передал информацию правоохранителям, а те, в свою очередь, задержали подозреваемых, которые дали признательные показания.

По версии следствия, Митяева «заказал» его близкий друг и партнер по бизнесу Андрей С. (имя изменено по требованию закона, - прим. ред.). Бывший сотрудник РЖД отвечал за маршруты Новомосковск — Тула и устал от постоянного контроля президента «Тулатранса», который не позволял ему самостоятельно запустить автобусы до Москвы. Кроме этого, Андрей С. неоднократно пытался запустить аналогичные маршруты, накатанные Митяевым, но не получал лицензии. Из-за этого партнеры неоднократно конфликтовали.

Из материалов уголовного дела:

— Андрей С. предложил 44-летнему жителю Новомосковска Игорю Горбунову 500 000 рублей за убийство Митяева. Плюс пообещал простить ему долг на такую же сумму. Горбунов согласился, нашёл еще двух подельников, купил оружие и совершил преступление.



Игорь Горбунов

В своих показаниях Горбунов рассказывал, что, несмотря на то, что согласился на предложение Андрея С. и получил от него деньги, убивать Митяева он не планировал. Мужчина утверждал, что его целью было исключительно хищение денег и драгоценностей бизнесмена.

— На дело я должен был идти со знакомым авторитетом по кличке Тарик и ранее судимым Вадимом Сафроновым. У Тарика я приобрел два «инструмента» за 75 000 рублей и патроны к ним. Мы выяснили адрес Митяева, несколько раз приезжали «на разведку». А за неделю до планируемого нападения Тарик заехал в СИЗО. Вадим предложил на его место знакомца — Алексея Малютина. Тот согласился, и в 6 утра 30 сентября мы приехали к дому «клиента», — из показаний Игоря Горбунова.

Три выстрела и уничтожение улик

Согласно плану, разработанному Горбуновым, он и Сафронов должны были угрожать своей жертве пистолетом, а Малютин — несколько раз ударить битой, подавив сопротивление.

— Около 9 утра мы услышали шум открывающегося гаража и поняли, что идет «клиент». Выскочили из-за забора и окружили. Я направил на него оружие и приказал лечь на землю. Он не послушался и начал пятиться назад, говорил: «Ребята, не надо…»

Посчитав, что он может скрыться, я начал нажимать на спусковой крючок пистолета. Не знаю, для чего. Какая-то паника захлестнула. Всего выстрелил три раза, — из показаний Игоря Горбунова.

После этого преступники вернулись к припаркованной машине и уехали в Новомосковск. На вопросы подельников, зачем он открыл стрельбу, Горбунов отмалчивался и только перед въездом в город заявил, что выстрелил, потому что «клиент не подчинился».

— После нападения на Автодора мы вернулись в Новомосковск — в квартиру к любовнице Игоря, — рассказывал следователям Алексей Малютин. — Игорь забрал маски и перчатки, в которых мы были, «стволы» и верхнюю одежду. Сказал, что разберется с этим сам. Заплатил нам около 50 000 рублей — за участие в деле, а потом его «краля» отвезла нас в Тулу.

Избавляться от улик Горбунов поехал на Любовское водохранилище. Разжег там костёр, в который кинул свои кроссовки, одежду подельников и свою, а также маски с перчатками. Два пистолета выкинул в воду, предварительно разобрав их на детали.

Все участники нападения на Митяева после задержания охотно и добровольно рассказывали о совершенном преступлении, но заказчик убийства, Андрей С., категорически отрицал обвинения, отказываясь от показаний. А через какое-то время «в отказ» пошёл и Горбунов, заявивший о пытках, которым его подвергали сотрудники милиции.

В результате дело Сафронова и Малютина рассматривали отдельно — они получили по 4,5 года колонии за разбойное нападение. А Горбунов и Андрей С. , в очередной раз заявившие в ходе следствия о своей невиновности, попросили, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Вердикт присяжных

Следователи, занимавшиеся убийством Митяева, не могли не отметить, что сразу после преступления Андрей С. начал «подминать» под себя бизнес друга. По очереди уволил жену компаньона, его дочерей и родственников, единолично принимая решения о будущем организации. После детализации звонков Андрея С. выяснилось, что он не раз и не два общался с Горбуновым и различными криминальными элементами.

— Андрей С. обладал большими актерскими способностями, и первоначально никто из сотрудников милиции не сомневался в его искренности содействовать органам в поиске преступников. На похоронах друга он призывал отомстить, а в его биографии невозможно было отыскать каких-либо подозрительных фактов. Но сам факт общения с авторитетами и обвиняемым в убийстве говорил о многом, — рассказывал СМИ бывший сотрудник милиции Виктор Гордеев, расследовавший это дело.

На допросах и в своем последнем слове Андрей С. подчеркивал, что имел достаточно средств для существования и находился в прекрасных отношениях с компаньоном:

— Мой доход составлял примерно 1 миллион рублей в месяц, плюс в скором будущем я строил планы о самостоятельном развитии бизнеса. Тем более что к 2009 году уже покинул должность вице-президента «Тулатранса».

Мы с Николаем общались семьями, отмечали вместе дни рождения. Можно сказать, что были братьями. А зачем убивать брата?

Мне вменяют то, что я заказал убийство и заплатил деньги, но доказательств нашей встречи с киллером не предоставлено. Я знаком с ним шапочно — виделись на охоте. Плюс он обращался ко мне с просьбой устроить его микроавтобус на маршрут, но я отказался, и он меня оговорил. Зачем мне просить такого человека об убийстве? Это ничем не подтвержденная и бездоказательная версия. Очевидно, что Горбунов с подельниками шел на разбой, но что-то пошло не так и закончилось трагедией.

Дело Андрея С. и Горбунова присяжные заседатели рассматривали почти 4 месяца.

Единодушным вердиктом Андрей С. был признан невиновным в организации убийства Николая Митяева и освобожден в зале суда.

А вот Игорь Горбунов, также единодушно признанный виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, получил 12 лет колонии строгого режима.