Бутылки, металлолом, макулатура: что туляки сдавали в СССР

Бутылки, металлолом, макулатура и даже кровь строителей коммунизма – все это и кое-что еще советское государство с радостью принимало от своих граждан для переработки и дальнейшего использования.

Все это можно было обменять — на деньги, льготы, а также почет и уважение в советском обществе!

Операция «Хрусталь»

Так в шутку между собой в 70-80-х во многих советских семьях называли сдачу стеклянной тары из-под крепких и не очень алкогольных напитков. Сдавали «хрусталь» в «Пунктах приема стеклотары». 20 копеек давали за пустую водоч­ную, пивную бутылку, а также бутылку из-под лимонада или уксуса (0,5 л). За зеленые бутылки из-под вина (0,7 л) можно было получить 17 копеек, за пустую молочную или кефирную бутылку с широким горлышком (0,5 литра) давали 15 копеек. Меньше всего ценились пустые баночки из-под майонеза — за них можно было выручить 3 копейки.

…1987 год. Посмотрел первую серию фантастического телефильма «Гостья из будущего» про приключения Алисы Селезневой. Мы с другом детства тоже решили попытать счастья! Раз простому школьнику Коле Герасимову удалось переместиться в будущее, просто выйдя сдавать кефирные бутылки, — чем мы хуже?! Тут же во дворе нашей девятиэтажки был разработан хитрый план… И вот мы уже стоим в очереди в зеленый пункт приема стеклотары во дворе овощного магазина на остановке «Кинотеатр „Искра“. У каждого в сетке — по три чисто вымытых кефирных бутылки… После того как в кармане начинают звенеть 45 копеек, мы вдруг понимаем: в нашем квартале нет ни одного заброшенного дома (в фильме именно там находилась машина времени). Хорошо, что рядом кинотеатр „Искра“ с его утренним сеансом, а также буфетом, в котором есть мороженое в креманках, терпкий грушевый сок и коврижка с повидлом!

…В 80-х пустую тару часто принимали прямо на улице обставленные со всех сторон пустыми ящиками тетеньки и дяденьки. Когда ящики заполнялись, стихийная «приемка» прекращалась, вешалась от руки нарисованная табличка с досадной надписью «Тары нет», и полные пустой посуды ящики увозили на молочный комбинат или ликеро-водочный завод для повторного использования.

В сдаче бутылок во времена СССР не было ничего постыдного. Помимо того что за стеклотару платили деньги, считалось, что, сдавая пустую посуду, ты тем самым бережешь природу и помогаешь сэкономить государству деньги.

Съешь бобра — спаси дерево!

Еще с далеких 60-х советских школьников приучали к экономному обращению с бумагой. Но если в начале 70-х в СССР каждый учащийся был просто обязан ежегодно сдавать по 15 кг макулатуры в переработку, то позднее это обязательное правило отменили.

Где-то с середины 70-х в книжных магазинах стали в лимитированном количестве появляться зарубежные детективы, фантастика, собрания сочинений иностранных авторов. Тогда-то в СССР и начался выпуск так называемой «макулатурной серии» книг зарубежных авторов. Система работала как часы: за каждые 20 кг газет, упаковочных картонных коробок, старых тетрадей выдавали один талончик на покупку дефицитной книги.

…1988 год. Мы с бабушкой Тоней и тетей Валей несем заранее взвешенные и перевязанные специальным почтовым шпагатом пачки макулатуры в приемный пункт во дворах на остановке «Поликлиника». Тетка-приемщица равнодушно кидает наши пачки на весы и буднично протягивает нам два талончика на две книги. И мы мчим в магазин «Книги» на остановке «Океан», чтобы найти там «бабушкиного» Теодора Драйзера и «моего» Жюля Верна.

Сдал трубу — собрал мотоцикл!

Сдавать металлолом и помогать государству экономить советских школьников призывали красочные и наглядные агитационные плакаты. «Больше лома — больше стали для новых машин!», «Лом и отходы черных металлов — основное сырье для производства стали!»

На одном из плакатов было написано, что из каждых 20 тонн собранного и пущенного на переплавку металлического лома можно изготовить 14 легковых автомобилей, или 160 мотоциклов, или 1100 велосипедов! Конечно же, все тогдашние мальчишки и девчонки тут же начинали чувствовать свою причастность к общему великому делу!

Георгий Готесман, 69 лет, инженер, писатель-мемуарист: — Когда был пионером, принимал участие в сборе металлолома, иногда приносил найденную по дороге в школу небольшую трубу. В конце 60 — начале 70-х железный лом собирали в основном в пределах школьного микрорайона, а учился я тогда в средней школе № 20 на проспекте Ленина, в районе ликеро-водочного завода. Металлолом собирали везде, даже за «Пентагоном» (учебный корпус № 1 ТулГУ. — Прим. авт.). В школьном дворе выделялось место, которое постепенно «обрастало» аккуратными кучками принесенного пионерами лома. Среди классов шло соревнование — кто больше соберет металла.

— Цель сбора металлолома была одна — помочь государству сэкономить ценный металл. Денег за сбор лома нам не платили, все строилось на энтузиазме советских школьников, которого было хоть отбавляй! Вывозом занимались взрослые, мы не помогали. Собранный металл отправляли на переплавку. Нам говорили, что из него сделают новые велосипеды…

«Группа крови — на рукаве!»

Алексей Зотов, 42 года, журналист-стрингер, донор крови с 24-летним стажем. — К донорству крови меня приобщила моя мама Лариса Геннадиевна Феоктистова. Сама она впервые сдала кровь в 1985 году, когда на их заводе была организована коллективная кровосдача. В 80-х годах, по рассказам мамы, за каждую сдачу крови государство оплачивало донору два рабочих дня. Также неподалеку от станции переливания работало кафе, в котором доноры могли вкусно и бесплатно отобедать: первое, второе и компот. Но это — неполный список льгот, которые были гарантированы всем советским донорам.

— Рядовой донор тогда имел право на бесплатный проезд в городском транспорте: трамвае, троллейбусе и автобусе — по предъявлению удостоверения донора. Ну, а почетный донор получал 50-процентную льготу на коммунальные услуги, им предоставляли льготные путевки в санатории и дома отдыха.

Что еще сдавали государству?