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Выходные в Туле: 29 ноября – 1 декабря

Выходные в Туле: 29 ноября – 1 декабря

Провожаем осень яркими событиями! В программе: музыка всех жанров, показ научно-фантастических короткометражек, первая зимняя вечеринка и фестиваль оркестров народных инструментов.

Фестиваль

Серебряные струны

Когда: 30 ноября, суббота, 17.00
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 300−500 р.

По традиции на фестивале соберутся солисты и дирижёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тамбова, Уфы, Белгорода и Волгограда.

Участники представят музыкальные номера с использованием редких самобытных инструментов и расскажут легенду об их происхождении.

В этом году публика услышит, как звучит курай — один из национальных символов башкирского народа, популярный и очень древний инструмент, разновидность продольной флейты. Ещё одним музыкальным открытием для слушателей наверняка станет звучание пан-флейты.

Концерты

Анимация

Когда: 29 ноября, пятница, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70
Цена: 1200 р.

Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Праздник продолжается! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Будут исполняться только лучшие хиты и совершенно новые песни!

 

NЮ (Юрий Николаенко)

Когда: 29 ноября, пятница, 19.00
Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.
Цена: 720 р.


Музыкант, более известный под псевдонимом NЮ, представит акустическую программу из знаменитых хитов, в том числе популярного на радио трека «Веснушки».

На живых выступлениях Юрия всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также будут новые песни, лирика и rock'n'roll!

 

Ольга Бузова

Когда: 30 ноября, суббота, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70
Цена: 1800 р.

В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST. Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016-м выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.

 

Catharsis

Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00
Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.
Цена: 720 р.

В клубе Backstage выступит heavy/power metal группа CATHARSIS. Музыканты представят новейший альбом и споют лучшие песни.

Поклонников ждет музыка в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни.

 

БлагоДарю

Когда: 29 ноября, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500 р.

29 ноября в Городском концертном зале пройдет пятый благотворительный концерт «БлагоДарю» в помощь больным детям. Мероприятие проводится совместно с отделом благотворительности и социального служения Тульской и Ефремовской епархий. Поддержать детей безвозмездно приезжают известные артисты из разных городов России.

События

Открытие независимого книжного магазина «Свидетель»

Когда: 1 декабря, воскресенье, 12.00 – начало, 17.00 – чемпионат «Открой рот»
Где: Тула, пр. Ленина, 27

Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00
Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

Новый книжный магазин создали работник фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева и владелец магазина BM Сomics Вова Аленов.

В 12.00 состоится торжественное открытие. Всех гостей будут угощать кофе, чаем, шампанским и познакомят с книжными новинками.

17.00−18.30 состоится тульский этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Михаил Фаустов едет петь и пить, заодно и «Открой рот» проведёт. Принять участие в мероприятии может каждый желающий старше 18 лет (из любого города).

В 19.00 начнется концерт пост-шансон-группы «Три ruбля» в мета-рюмочной Lil Pil.

 

Творческий вечер Екатерины Картавцевой

Когда: 29 ноября, пятница, 17.30
Где: Музей оружия, здание-«шлем» Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)
Вход свободный.

В малом конференц-зале Тульского государственного музея оружия состоится творческий вечер поэта, журналиста Екатерины Картавцевой.

Творческий вечер приурочен к выходу нового поэтического сборника «Вне зоны доступа».

Еще до выхода книги поэма успела победить в двух литературных конкурсах: областном епархиальном конкурсе «Преображение» и в российском историко-литературном конкурсе «Я вызову любое из столетий». Сегодня поэтический сборник «Вне зоны доступа» поступил во все библиотеки Тулы.

Творческий вечер будет музыкальным и красочным: в программе принимают участие тульские барды Елена Плотникова и Никита Голиков, фотоспонсоры мероприятия Илья Гарбузов, Алексей Горохов.

Детям

Конкурс юных вокалистов

Когда: 1 декабря, воскресенье, с 13.00 до 18.00 (проход участника осуществляется каждые 10 минут)
Где: «Мировой», продюсерский центр, Тула, ул. Металлургов, 55-a
Цена: 880 р.

Вокальная студия звукозаписи «Резонанс» проводит конкурс юных вокалистов. Почувствовать себя звездой и выступить на большой сцене сможет любой желающий. Видеоролик с выступлением конкурсантов будет размещен на Youtube-канале продюсерского центра «Мировой» и примет участие в голосовании. По итогам конкурса будут выбраны пять финалистов, которые получат призы от партнёров и приглашение на новогоднюю ёлку и примут участие в записи новогодней шоу-передачи. Условия участия в афише.

 

Спящая красавица

Когда: 29 ноября, пятница, 11.00
Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62
Цена: 250−500 р.

Рыбинский театр кукол представит тульским зрителям гастрольную постановку «Спящая красавица».

Спектакль режиссёра А. Быкова и художницы Н. Федоровой создан по классической сказке Ш. Перро. Принцесса укололась веретеном и заснула на сто лет. Пробудить её от сна и снять злые чары может только поцелуй прекрасного принца.

Вечеринки

Зима по-тульски

Когда: 1 декабря, воскресенье, 17.00
Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Вход свободный.

В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски».

С 17.00 гостей ждет много интересного:

  • концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;
  • мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;
  • «Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;
  • ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;
  • акция «КостерОК»,
  • фото-зона «Зимнее настроение»;
  • розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;
  • угощение глинтвейном.

В 19.00 Огненное шоу от BRIO SHOW и флешмоб «Бенгальский огонек».

Киновыходные в «октаве»

Финальный показ киношколы «Ру-Кино»

Когда: 30 ноября, суббота, 15.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход по предварительной регистрации.

30 ноября в большом зале кластера «Октава» состоится церемония закрытия проекта киношколы «Ру-Кино». В этот день участники покажут свои работы, снятые во время обучения, а профессиональное жюри будет их оценивать. Каждая команда представит свой фильм, расскажет о съемочном процессе и новом полученном опыте, а также ответит на вопросы зрителей. Лучшие картины войдут в программу кинофестиваля «ЗА!».

Весь октябрь опытные режиссеры, сценаристы, продюсеры и звукорежиссеры делились на «Октаве» с учениками школы «Ру-Кино» своим опытом и знаниями.

Показ короткометражных фильмов научной фантастики

Когда: 30 ноября, суббота, 19.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход по предварительной регистрации.

Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.

Список картин:
 

  •  «90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.
  • «Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.
  • «Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.
  • «Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.
  • «Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.
  • «В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.
  • «Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.

 

Поход

Поход по красивым местам Тульской области

Когда: 30 ноября – 1 декабря
Где: место отправления и время уточняется
Действует предварительная запись в сообществе ВК.

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает двухдневный поход по 38-километровому маршруту: ст. Колюпаново — р. Ока — ист. Колюпаново — д. Карагашино — исток р. Крушма — Малахово. Участников ждет путешествие по полям, лесам и оврагам.
 
Выставка

Выставка плаката

Когда: 29 ноября, пятница, 15.00
Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
Вход свободный.

В выставочном зале откроется выставка по итогам IV Всероссийского конкурса плаката «Моя страна» проекта «Россия. Третий путь».

В зале будут представлены около 200 работ, выполненных авторами из России, Италии, Китая, Японии, Чили и других государств. Также состоится церемония награждения лауреатов.

Лекции

Лекция о реставрации Тульского кремля

Когда: 29 ноября, пятница, 17.00
Где: музей «Тульский кремль» на территории кремля
Вход свободный.

29 ноября в музее «Тульский кремль» состоится лекция-презентация «Реставрация Тульского кремля в XVIII-XXI вв.».

Кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного русского зодчества. Построенный в камне к 1520 году, он занял важное место в пограничных укреплениях южных рубежей. Реставрация цитадели — одна из интереснейших страниц его летописи. События, факты, архитекторы, облик крепости в разные периоды его существования — обо всём этом слушатели узнают от сотрудников музея.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Холодное сердце 2

Цена: от 140 р.

В прокат выходит продолжение полюбившейся многим анимационной сказки про Анну и Эльзу. Главные героини заметно повзрослели, и в мультфильме появились новые герои.

По сюжету второй части сказки Эльза и Анна в компании своих верных друзей – снеговика Олафа и оленя Свена – вынуждены отправиться далеко на север. Это путешествие поможет им раскрыть древние загадки, старинные тайны и те легенды, о которых они когда-то слышали, но думали, что всё это лишь вымысел. А ведь всё это оказывается тесно связано с прошлым их родины, так что впереди главных героев ждёт множество увлекательных открытий и невероятных приключений, полных тайн и опасностей.

 

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Цена: от 140 р.

Продюсер фильма про Гагарина выпустил на большие экраны биографическую спортивную драму про легенду советского футбола Льва Яшина. Он был настоящим хозяином своей штрафной площадки, выступая в чёрном свитере с выразительной буквой «Д». Благодаря вратарской ловкости его прозвали «Чёрная Пантера», «Чёрный Осьминог» и «Чёрный Паук». Однако на чемпионате мира в Чили происходит настоящий провал, в котором все болельщики винят именно его. Сможет ли он с триумфом вернуться в мир спорта, узнаете в кино.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 17:42 0
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