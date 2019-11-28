Выходные в Туле: 29 ноября – 1 декабря

Провожаем осень яркими событиями! В программе: музыка всех жанров, показ научно-фантастических короткометражек, первая зимняя вечеринка и фестиваль оркестров народных инструментов.

Фестиваль

Когда: 30 ноября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300−500 р.

По традиции на фестивале соберутся солисты и дирижёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тамбова, Уфы, Белгорода и Волгограда.

Участники представят музыкальные номера с использованием редких самобытных инструментов и расскажут легенду об их происхождении.

В этом году публика услышит, как звучит курай — один из национальных символов башкирского народа, популярный и очень древний инструмент, разновидность продольной флейты. Ещё одним музыкальным открытием для слушателей наверняка станет звучание пан-флейты.

Концерты

Когда: 29 ноября, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1200 р.

Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Праздник продолжается! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Будут исполняться только лучшие хиты и совершенно новые песни!

NЮ (Юрий Николаенко)

Когда: 29 ноября, пятница, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 720 р.



Музыкант, более известный под псевдонимом NЮ, представит акустическую программу из знаменитых хитов, в том числе популярного на радио трека «Веснушки».

На живых выступлениях Юрия всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также будут новые песни, лирика и rock'n'roll!

Когда: 30 ноября, суббота, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1800 р.

В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST. Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016-м выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.

Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 720 р.

В клубе Backstage выступит heavy/power metal группа CATHARSIS. Музыканты представят новейший альбом и споют лучшие песни.

Поклонников ждет музыка в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни.

Когда: 29 ноября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500 р.





29 ноября в Городском концертном зале пройдет пятый благотворительный концерт «БлагоДарю» в помощь больным детям. Мероприятие проводится совместно с отделом благотворительности и социального служения Тульской и Ефремовской епархий. Поддержать детей безвозмездно приезжают известные артисты из разных городов России.

События

Когда: 1 декабря, воскресенье, 12.00 – начало, 17.00 – чемпионат «Открой рот»

Где: Тула, пр. Ленина, 27



Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11



Вход свободный.

Новый книжный магазин создали работник фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева и владелец магазина BM Сomics Вова Аленов.

В 12.00 состоится торжественное открытие. Всех гостей будут угощать кофе, чаем, шампанским и познакомят с книжными новинками.

17.00−18.30 состоится тульский этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Михаил Фаустов едет петь и пить, заодно и «Открой рот» проведёт. Принять участие в мероприятии может каждый желающий старше 18 лет (из любого города).

В 19.00 начнется концерт пост-шансон-группы «Три ruбля» в мета-рюмочной Lil Pil.

Когда: 29 ноября, пятница, 17.30

Где: Музей оружия, здание-«шлем» Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Вход свободный.

В малом конференц-зале Тульского государственного музея оружия состоится творческий вечер поэта, журналиста Екатерины Картавцевой.

Творческий вечер приурочен к выходу нового поэтического сборника «Вне зоны доступа».

Еще до выхода книги поэма успела победить в двух литературных конкурсах: областном епархиальном конкурсе «Преображение» и в российском историко-литературном конкурсе «Я вызову любое из столетий». Сегодня поэтический сборник «Вне зоны доступа» поступил во все библиотеки Тулы.

Творческий вечер будет музыкальным и красочным: в программе принимают участие тульские барды Елена Плотникова и Никита Голиков, фотоспонсоры мероприятия Илья Гарбузов, Алексей Горохов.

Детям

Когда: 1 декабря, воскресенье, с 13.00 до 18.00 (проход участника осуществляется каждые 10 минут)

Где: «Мировой», продюсерский центр, Тула, ул. Металлургов, 55-a

Цена: 880 р.

Вокальная студия звукозаписи «Резонанс» проводит конкурс юных вокалистов. Почувствовать себя звездой и выступить на большой сцене сможет любой желающий. Видеоролик с выступлением конкурсантов будет размещен на Youtube-канале продюсерского центра «Мировой» и примет участие в голосовании. По итогам конкурса будут выбраны пять финалистов, которые получат призы от партнёров и приглашение на новогоднюю ёлку и примут участие в записи новогодней шоу-передачи. Условия участия в афише.

Когда: 29 ноября, пятница, 11.00

Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: 250−500 р.

Рыбинский театр кукол представит тульским зрителям гастрольную постановку «Спящая красавица».

Спектакль режиссёра А. Быкова и художницы Н. Федоровой создан по классической сказке Ш. Перро. Принцесса укололась веретеном и заснула на сто лет. Пробудить её от сна и снять злые чары может только поцелуй прекрасного принца.

Вечеринки

Когда: 1 декабря, воскресенье, 17.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный.

В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски». С 17.00 гостей ждет много интересного: концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;

мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;

«Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;

ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;

акция «КостерОК»,

фото-зона «Зимнее настроение»;

розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;

угощение глинтвейном. В 19.00 Огненное шоу от BRIO SHOW и флешмоб «Бенгальский огонек».

Киновыходные в «октаве»

Когда: 30 ноября, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

30 ноября в большом зале кластера «Октава» состоится церемония закрытия проекта киношколы «Ру-Кино». В этот день участники покажут свои работы, снятые во время обучения, а профессиональное жюри будет их оценивать. Каждая команда представит свой фильм, расскажет о съемочном процессе и новом полученном опыте, а также ответит на вопросы зрителей. Лучшие картины войдут в программу кинофестиваля «ЗА!».

Весь октябрь опытные режиссеры, сценаристы, продюсеры и звукорежиссеры делились на «Октаве» с учениками школы «Ру-Кино» своим опытом и знаниями.

Когда: 30 ноября, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.



Список картин:



«90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.

«Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.

«Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.

«Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.

«Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.

«В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.

«Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.

Поход

Когда: 30 ноября – 1 декабря

Где: место отправления и время уточняется

Действует предварительная запись в сообществе ВК.

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает двухдневный поход по 38-километровому маршруту: ст. Колюпаново — р. Ока — ист. Колюпаново — д. Карагашино — исток р. Крушма — Малахово. Участников ждет путешествие по полям, лесам и оврагам.

Выставка

Когда: 29 ноября, пятница, 15.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский проспект, 16

Вход свободный.

В выставочном зале откроется выставка по итогам IV Всероссийского конкурса плаката «Моя страна» проекта «Россия. Третий путь».

В зале будут представлены около 200 работ, выполненных авторами из России, Италии, Китая, Японии, Чили и других государств. Также состоится церемония награждения лауреатов.

Лекции

Когда: 29 ноября, пятница, 17.00

Где: музей «Тульский кремль» на территории кремля

Вход свободный.

29 ноября в музее «Тульский кремль» состоится лекция-презентация «Реставрация Тульского кремля в XVIII-XXI вв.».

Кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного русского зодчества. Построенный в камне к 1520 году, он занял важное место в пограничных укреплениях южных рубежей. Реставрация цитадели — одна из интереснейших страниц его летописи. События, факты, архитекторы, облик крепости в разные периоды его существования — обо всём этом слушатели узнают от сотрудников музея.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит продолжение полюбившейся многим анимационной сказки про Анну и Эльзу. Главные героини заметно повзрослели, и в мультфильме появились новые герои.

По сюжету второй части сказки Эльза и Анна в компании своих верных друзей – снеговика Олафа и оленя Свена – вынуждены отправиться далеко на север. Это путешествие поможет им раскрыть древние загадки, старинные тайны и те легенды, о которых они когда-то слышали, но думали, что всё это лишь вымысел. А ведь всё это оказывается тесно связано с прошлым их родины, так что впереди главных героев ждёт множество увлекательных открытий и невероятных приключений, полных тайн и опасностей.

Цена: от 140 р.

Продюсер фильма про Гагарина выпустил на большие экраны биографическую спортивную драму про легенду советского футбола Льва Яшина. Он был настоящим хозяином своей штрафной площадки, выступая в чёрном свитере с выразительной буквой «Д». Благодаря вратарской ловкости его прозвали «Чёрная Пантера», «Чёрный Осьминог» и «Чёрный Паук». Однако на чемпионате мира в Чили происходит настоящий провал, в котором все болельщики винят именно его. Сможет ли он с триумфом вернуться в мир спорта, узнаете в кино.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.