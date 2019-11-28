Выходные в Туле: 29 ноября – 1 декабря
Провожаем осень яркими событиями! В программе: музыка всех жанров, показ научно-фантастических короткометражек, первая зимняя вечеринка и фестиваль оркестров народных инструментов.
Серебряные струны
Когда: 30 ноября, суббота, 17.00
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 300−500 р.
По традиции на фестивале соберутся солисты и дирижёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тамбова, Уфы, Белгорода и Волгограда.
Участники представят музыкальные номера с использованием редких самобытных инструментов и расскажут легенду об их происхождении.
В этом году публика услышит, как звучит курай — один из национальных символов башкирского народа, популярный и очень древний инструмент, разновидность продольной флейты. Ещё одним музыкальным открытием для слушателей наверняка станет звучание пан-флейты.
Анимация
Когда: 29 ноября, пятница, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70
Цена: 1200 р.
Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Праздник продолжается! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Будут исполняться только лучшие хиты и совершенно новые песни!
NЮ (Юрий Николаенко)
Когда: 29 ноября, пятница, 19.00
Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.
Цена: 720 р.
Музыкант, более известный под псевдонимом NЮ, представит акустическую программу из знаменитых хитов, в том числе популярного на радио трека «Веснушки».
На живых выступлениях Юрия всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также будут новые песни, лирика и rock'n'roll!
Ольга Бузова
Когда: 30 ноября, суббота, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70
Цена: 1800 р.
В Concert Hall выступит выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица представит программу THE BEST. Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016-м выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.
Catharsis
Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00
Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.
Цена: 720 р.
В клубе Backstage выступит heavy/power metal группа CATHARSIS. Музыканты представят новейший альбом и споют лучшие песни.
Поклонников ждет музыка в симфоническом звучании, все лучшие композиции группы в оркестровых версиях и редкие для концертных сетов песни.
БлагоДарю
Когда: 29 ноября, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500 р.
29 ноября в Городском концертном зале пройдет пятый благотворительный концерт «БлагоДарю» в помощь больным детям. Мероприятие проводится совместно с отделом благотворительности и социального служения Тульской и Ефремовской епархий. Поддержать детей безвозмездно приезжают известные артисты из разных городов России.
Открытие независимого книжного магазина «Свидетель»
Когда: 1 декабря, воскресенье, 12.00 – начало, 17.00 – чемпионат «Открой рот»
Где: Тула, пр. Ленина, 27
Когда: 1 декабря, воскресенье, 19.00
Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11
Вход свободный.
Новый книжный магазин создали работник фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева и владелец магазина BM Сomics Вова Аленов.
В 12.00 состоится торжественное открытие. Всех гостей будут угощать кофе, чаем, шампанским и познакомят с книжными новинками.
17.00−18.30 состоится тульский этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Михаил Фаустов едет петь и пить, заодно и «Открой рот» проведёт. Принять участие в мероприятии может каждый желающий старше 18 лет (из любого города).
В 19.00 начнется концерт пост-шансон-группы «Три ruбля» в мета-рюмочной Lil Pil.
Творческий вечер Екатерины Картавцевой
Когда: 29 ноября, пятница, 17.30
Где: Музей оружия, здание-«шлем» Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)
Вход свободный.
В малом конференц-зале Тульского государственного музея оружия состоится творческий вечер поэта, журналиста Екатерины Картавцевой.
Творческий вечер приурочен к выходу нового поэтического сборника «Вне зоны доступа».
Еще до выхода книги поэма успела победить в двух литературных конкурсах: областном епархиальном конкурсе «Преображение» и в российском историко-литературном конкурсе «Я вызову любое из столетий». Сегодня поэтический сборник «Вне зоны доступа» поступил во все библиотеки Тулы.
Творческий вечер будет музыкальным и красочным: в программе принимают участие тульские барды Елена Плотникова и Никита Голиков, фотоспонсоры мероприятия Илья Гарбузов, Алексей Горохов.
Конкурс юных вокалистов
Когда: 1 декабря, воскресенье, с 13.00 до 18.00 (проход участника осуществляется каждые 10 минут)
Где: «Мировой», продюсерский центр, Тула, ул. Металлургов, 55-a
Цена: 880 р.
Вокальная студия звукозаписи «Резонанс» проводит конкурс юных вокалистов. Почувствовать себя звездой и выступить на большой сцене сможет любой желающий. Видеоролик с выступлением конкурсантов будет размещен на Youtube-канале продюсерского центра «Мировой» и примет участие в голосовании. По итогам конкурса будут выбраны пять финалистов, которые получат призы от партнёров и приглашение на новогоднюю ёлку и примут участие в записи новогодней шоу-передачи. Условия участия в афише.
Спящая красавица
Когда: 29 ноября, пятница, 11.00
Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62
Цена: 250−500 р.
Рыбинский театр кукол представит тульским зрителям гастрольную постановку «Спящая красавица».
Спектакль режиссёра А. Быкова и художницы Н. Федоровой создан по классической сказке Ш. Перро. Принцесса укололась веретеном и заснула на сто лет. Пробудить её от сна и снять злые чары может только поцелуй прекрасного принца.
Зима по-тульски
Когда: 1 декабря, воскресенье, 17.00
Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Вход свободный.
В Центральном парке пройдет первая зимняя вечеринка из программы проекта «Зима по-тульски».
С 17.00 гостей ждет много интересного:
- концертная программа: группы «Тоника», «Смородина», студия танца BohoDance;
- мастер-класс по росписи ёлочных игрушек;
- «Зимние забавы» с очаровательной белочкой из детского центра «Летопарк»;
- ярмарка тульских мастеров с сладостями, вкусностями и интересными сувенирами ручной работы;
- акция «КостерОК»,
- фото-зона «Зимнее настроение»;
- розыгрыш призов от компании «Офисмаг»;
- угощение глинтвейном.
В 19.00 Огненное шоу от BRIO SHOW и флешмоб «Бенгальский огонек».
Финальный показ киношколы «Ру-Кино»
Когда: 30 ноября, суббота, 15.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход по предварительной регистрации.
30 ноября в большом зале кластера «Октава» состоится церемония закрытия проекта киношколы «Ру-Кино». В этот день участники покажут свои работы, снятые во время обучения, а профессиональное жюри будет их оценивать. Каждая команда представит свой фильм, расскажет о съемочном процессе и новом полученном опыте, а также ответит на вопросы зрителей. Лучшие картины войдут в программу кинофестиваля «ЗА!».
Весь октябрь опытные режиссеры, сценаристы, продюсеры и звукорежиссеры делились на «Октаве» с учениками школы «Ру-Кино» своим опытом и знаниями.
Показ короткометражных фильмов научной фантастики
Когда: 30 ноября, суббота, 19.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход по предварительной регистрации.
Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.
Список картин:
- «90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.
- «Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.
- «Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.
- «Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.
- «Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.
- «В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.
- «Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.
Поход по красивым местам Тульской области
Когда: 30 ноября – 1 декабря
Где: место отправления и время уточняется
Действует предварительная запись в сообществе ВК.
Выставка плаката
Когда: 29 ноября, пятница, 15.00
Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
Вход свободный.
В выставочном зале откроется выставка по итогам IV Всероссийского конкурса плаката «Моя страна» проекта «Россия. Третий путь».
В зале будут представлены около 200 работ, выполненных авторами из России, Италии, Китая, Японии, Чили и других государств. Также состоится церемония награждения лауреатов.
Лекция о реставрации Тульского кремля
Когда: 29 ноября, пятница, 17.00
Где: музей «Тульский кремль» на территории кремля
Вход свободный.
29 ноября в музее «Тульский кремль» состоится лекция-презентация «Реставрация Тульского кремля в XVIII-XXI вв.».
Кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного русского зодчества. Построенный в камне к 1520 году, он занял важное место в пограничных укреплениях южных рубежей. Реставрация цитадели — одна из интереснейших страниц его летописи. События, факты, архитекторы, облик крепости в разные периоды его существования — обо всём этом слушатели узнают от сотрудников музея.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Холодное сердце 2
Цена: от 140 р.
В прокат выходит продолжение полюбившейся многим анимационной сказки про Анну и Эльзу. Главные героини заметно повзрослели, и в мультфильме появились новые герои.
По сюжету второй части сказки Эльза и Анна в компании своих верных друзей – снеговика Олафа и оленя Свена – вынуждены отправиться далеко на север. Это путешествие поможет им раскрыть древние загадки, старинные тайны и те легенды, о которых они когда-то слышали, но думали, что всё это лишь вымысел. А ведь всё это оказывается тесно связано с прошлым их родины, так что впереди главных героев ждёт множество увлекательных открытий и невероятных приключений, полных тайн и опасностей.
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Цена: от 140 р.
Продюсер фильма про Гагарина выпустил на большие экраны биографическую спортивную драму про легенду советского футбола Льва Яшина. Он был настоящим хозяином своей штрафной площадки, выступая в чёрном свитере с выразительной буквой «Д». Благодаря вратарской ловкости его прозвали «Чёрная Пантера», «Чёрный Осьминог» и «Чёрный Паук». Однако на чемпионате мира в Чили происходит настоящий провал, в котором все болельщики винят именно его. Сможет ли он с триумфом вернуться в мир спорта, узнаете в кино.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.