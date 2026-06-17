Летом Тула превращается в большой спортивный клуб под открытым небом. Йога в парках, беговые сообщества, северная ходьба, тренировки на набережной — всё это бесплатно и открыто для всех желающих. Здесь можно найти единомышленников, новых друзей и любимое занятие, которое останется с вами надолго.

Многие из таких инициатив помогают решать задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», делая регулярную физическую активность доступной для людей любого возраста.

Йога в парке: дыши, тянись, наслаждайся природой!

Летом в Белоусовском парке можно заниматься йогой бесплатно. И это прекрасно: чистый воздух, ощущение единства с землей под ногами и небом над головой, природа заряжает и снимает стресс.

Кому: для любого уровня подготовки.

Что взять: удобную одежду, коврик для йоги, воду.

Все занятия бесплатные.

Когда:

• вторник, суббота, 9.00 — социальный проект «Йога в парках» проводит руководитель Центра ментального фитнеса Татьяна Попова.

Где: Центральный парк им. Белоусова в Туле, асфальтированная площадка в соснах, напротив спорткомплекса «Динамо».

• четверг, воскресенье, 9.00. Занятия ведут преподаватели Центра «Своя йога».

Где: асфальтированная площадка в соснах, напротив спорткомплекса «Динамо».

• воскресенье, 12.00. Занятия проводят практики из «Йога-Тула Заречье/Йога и творчество».

Где: зона релакса.

— Я всегда говорю на практике: чтобы был результат, важно делать НЕ изо всех сил и во чтобы то ни стало… Для результата важна регулярность! Простые движения, выполняемые каждый день, творят чудеса! — считает Татьяна Попова, руководитель Центра ментального фитнеса. — Мы практикуем доступные асаны.

Я хочу, чтобы за время летней йоги в парке люди сформировали у себя устойчивый навык заниматься. Откройте для себя новый уровень познания. Попробуйте в процессе выполнения базовых асан кон­тролировать мельчайшие детали (как работают кончики пальцев рук, ног, где находится голова, приподнята ли арка стопы и т. д.).

А 27 июня в Центральном парке Тулы с 9.00 на большом круге состоится фестиваль, посвященный XII Международному дню йоги: несколько практик для начинающих, бережная йога, йога 7 чакр, лекция о тысячелетней истории йоги, музыка этнических инструментов, гонга и вибрационных чаш, массаж.

Бег в парке. И не только

Для любителей бега в Белоусовском парке движение «5 верст» организует субботние забеги.

Кому: для любого уровня подготовки.

Когда: суббота, 9.00.

Где: у здания администрации парка.

Дистанция: 5 км.

— Вообще, туляки полюбили бег. Говорю это как основатель бегового движения в городе, занимаюсь организацией забегов уже больше 10 лет, — рассказывает Илья Конов, руководитель движения «5 верст». — Мест для бега у нас много. И парки, и набережная, да и просто по городу есть прекрасные маршруты.

В Белоусовском парке мы организуем бесплатные дружеские старты на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. Можно и посоревноваться, если появится желание. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки. А после подведения итогов мы все вместе пьем чай.

Субботний утренний забег родом из Англии, и это движение — «5 верст» — захватило уже весь мир. Суть проста: в субботнее утро в 9.00 выйти на пробежку и пробежать 5 км.

Для участия необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5 верст.ру и взять с собой QR-код, который вы получите при регистрации. Все мероприятия «5 вёрст» проводятся силами волонтеров. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей команде!

А 18 июля мы организуем забег «Ночная Тула». Маршрут пройдет по историческому центру Тулы. Для участников подготовлены дистанции: 300 м, 600 м, 1 км, 5 км, 10 км. Старт празднику традиционно будет дан на площади Ленина. Открытие соревнований в 22.30.

«Беги с „Октавой“» — новое городское сообщество для тех, кто выбирает движение, осознанный образ жизни и живое общение. «Октава» запустила регулярные открытые тренировки бегового клуба «Беги с „Октавой“». Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте кластера.

Когда: суббота, 11.45.

Где: сбор и разминка на первом этаже кластера, пробежка по маршруту в окрестностях «Октавы» (дистанция 6–7 км). После пробежки — чай и кофе.

Пойдем походим!

Занятия северной ходьбой в парках подходят всем, потому что нет ничего более функционального, чем ходьба. Это самый естественный физический процесс для нашего тела. Гиппократ примерно 2400 лет назад сказал: «Ходьба — лучшее лекарство для человека».

Кому: для любого уровня подготовки.

Когда: вторник, четверг, пятница, суббота, 10.00.

Где: площадка у проката в Белоусовском парке.

Когда: понедельник, вторник, пятница, 10.00.

Где: Комсомольский парк, сбор у центральной клумбы.

Когда: понедельник, вторник, четверг, 9.00.

Где: Рогожинский парк, центральная аллея. Пролетарский парк, у эстрады.

— У нас есть костяк тех, кто занимается регулярно и давно. А сейчас лето, каникулы, и на тренировки приходят бабушки с внуками, родители с детьми, — рассказывает Елена Чернова, инструктор по северной ходьбе, руководитель клуба «Улыбка», директор некоммерческой организации «Ходи, Тула!». — Занятия рассчитаны на 1,5 часа. Сначала разминка под зажигательную музыку, потом ходьба, растяжка и заминка. А потом игры, в том числе для развития когнитивных способностей и на сообразительность. Приходите заниматься, мы рады всем!

Тренировки на газоне

Этот городской проект стартует в Туле 27 июня.

Каждый день с 17.00 до 21.00 на Казанской набережной можно получить спортивный инвентарь, поиграть в настольный теннис (организаторы — Тульская академия настольного тенниса).

Каждую субботу с 17.00 до 21.00 работают площадки с салонными играми и различные тренировки (йога, стретчинг, здоровая спина и т. д.).

Каждую среду с 8 июля с 18.00 до 20.00 — лазертаг от клуба тактических игр «Характер» и школы спортивного развития «Пластун».

В августе по средам и пятницам с 18.00 до 20.00 — мастер-класс по капоэйре от «Кордао де ору».

От автора. Возможно, именно в этом главный секрет таких проектов. Люди приходят за йогой, бегом или ходьбой, а остаются ради общения, новых знакомств и ощущения, что рядом есть те, кто готов разделить с ними путь к более активной и интересной жизни. Лето заканчивается быстро, а хорошие привычки и новые друзья нередко остаются на годы.