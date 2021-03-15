Тульского хирурга Якова Стечкина называли рыцарем медицины

В 1951 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу лет и безупречную работу Яков Стечкин был награжден орденом Ленина.

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Закончилась война. Яков Сергеевич вернулся на Косую Гору и стал по-прежнему работать в местной больнице.

– Его старший сын вернулся тяжело раненным, младший – Мстислав – не вернулся с фронта, – рассказывает Наталья Толкачева, заведующая отделом современности Алексинского художественно-краеведческого музея. – В Туле появился госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, ведущим хирургом в котором стал Яков Сергеевич Стечкин. Особенно успешно он занимался резекцией желудка и хирургией конечностей. Другие госпитали и больницы пользовались услугами Стечкина-консультанта. Яков Сергеевич также занимался с молодыми врачами-практикантами, вел большую научную работу, писал научные труды, выступал на съездах хирургов.

Великолепный врач, Стечкин был простым, душевным человеком. Появление его во время обхода в палате было настоящим праздником для больных. Яков Сергеевич присаживался к больному, брал его руку в свою или клал свою на его плечо и сразу же устанавливал с ним дружеские отношения: шутил, расспрашивал, советовал, объяснял, что делать дальше.

Яков Сергеевич написал автобиографический очерк «Записки русского хирурга» (не опубликован), хранящийся в архиве его дочери Евгении. Оказывается, учась на медицинском факультете, Яков Сергеевич не собирался быть хирургом. Он мечтал о психиатрии и психотерапии, увлекался гипнозом, мечтал проникнуть в мир своей воли и души, хотел постигнуть жизнь и душу людей.

В 1947 году Якову Стечкину присвоили звание заслуженного врача РСФСР. На поприще народного здравоохранения Яков Сергеевич проработал более 40 лет, из них 30 – в Тульской области. Им проведено больше 25 тысяч операций.

О Якове Сергеевиче оставили свои воспоминания его дети Олег, Игорь и Евгения в рассказах под общим названием «Отец».

Олег Стечкин, преподаватель ТГПУ имени Л. Н. Толстого, доцент, кандидат наук: «Отец имел пытливый ум, склонность анализировать различные явления. Любя физический труд, отец приучал и нас к этому. Самой большой работой, особенно в зимнее время, была колка дров. Любил отец работать и на земле. Эта любовь привилась детям. До сих пор лопата – мой самый любимый инструмент. А в войну она сослужила мне добрую службу: окапываться я умел.

Наказания в нашей семье не были приняты. Родители старались растить нас в тесном общении с природой. Всё лето мы ходили босиком.

У отца язык был богат, речь образна. Пользовался он нередко и иностранными терминами. Отец никогда не сквернословил, не употреблял нецензурных слов. Он не был хорошим оратором в общепринятом смысле слова, однако его всегда слушали с большим интересом и вниманием.

Хирург по образованию, отец был спортсменом, литератором, художником. Он занимался бегом, боксом, борьбой, лыжами, коньками, плаваньем, увлекался охотой на вальдшнепов, тетеревов, болотную дичь, имел несколько охотничьих ружей, даже шомпольное, двух легавых собак. Охотился не для «трофеев», а ради встреч с природой, которую любил самозабвенно.

В Алексине построил новое больничное здание, прачечную, пекарню, электростанцию; на Косой Горе построил гараж, перестроил здание поликлиники, разбил при ней садик, отремонтировал дом для сотрудников, организовал шлаководолечебницу, построил оригинальный дом для своей семьи – всё это по собственным чертежам.

В доме бывало множество народа. Вечерами играли в карты, музицировали. Отец не пел, слушал. Устраивались танцы. Отец и в них не принимал участия, только иногда довольно забавно плясал. Среди хороших знакомых у нас бывали братья Щедрины, музыканты и охотники. Отец любил беседовать с мужиками, очень уважительно относился к женщинам».

Игорь Стечкин, знаменитый конструктор-оружейник: «Отец всегда был чем-то занят. Вечно занятый, глава семьи уделял детям много внимания. У отца в большом количестве имелись различные столярные и слесарные инструменты. Отец был не строг, но и не излишне мягок, ласков, не многословен, но почтителен. В детях видел и уважал людей. Занимаясь делом, отец привлекал к нему и нас. Птиц и зверей отец любил и никогда не истреблял их безумно. С охоты приносил одну-две птички, зверей вообще жалел. Мы ни разу не видели отца пьяным, хотя знали, что он изредка выпивал.

Отец много работал как врач, но и дома не сидел сложа руки: писал или читал. Он был образцом порядочности и добросовестности. Никогда не жаловался на трудности жизни и терпеть не мог нытиков. Мы давно выросли, сами стали родителями, состарились. Отец всегда хорошо относился к нашим семьям. Наши дети могут гордиться и гордятся своим прекрасным дедушкой».

Евгения Стечкина, архитектор, член Союза архитекторов: «Мы с братом Олегом родились в Туле, он в 1919 году, я – в 1920. Двое младших братьев родились в Алексине – Игорь в 1922 г., Мстислав – в 1924 г. С 1922 г. по июнь 1935 г. наша семья жила в Алексине на улице Радбуж, в доме № 75-а, принадлежавшем Грязновым-Зыковым.

Папа мог всё – перепрыгнуть через двухспальную кровать, сделать сальто на кольцах гимнастического городка, оборудованного им в саду для себя и для нас, вальсировать на льду на фигурных коньках, переплыть в корыте лужу весеннего паводка. Он был охотник. Ружья и всякие охотничьи принадлежности привораживали моих братьев. Олег с 10 лет стал ходить с отцом на охоту.

Папа мог сделать мебель, подшить валенки, сшить для мамы домашние туфли.

Кроме ружей в доме было много интересных вещей – шкуры волка и медведя, панцирь черепахи, финские лыжи и рулевые сани. Отец был очень своеобразной, яркой личностью и остался в памяти алексинцев как человек-легенда. Попробую описать его внешний облик. Он был оригинален при скромных данных. Выше среднего роста, худощав, сутуловат. Был заметною фигурою в городе. Обычно он брился. Временами носил усы, а иногда отпускал бороду, которая при черных волосах, русых бровях и усах была темно-рыжего цвета. Глаза серые с прищуром, с искоркой, всевидящие, всепонимающие, то насмешливые, то ласковые, то строгие, то добрые. А иногда он делал «тяжелый взгляд», который мы, дети, не всегда выдерживали. Отец был близорук, всегда носил очки, в молодом возрасте – пенсне. Он плохо чувствовал себя в строгой официальной одежде, не терпел галстуков, предпочитал косоворотку или рубашку с вышивкой, с расстегнутым воротником.

Авторитет его среди нас был высок, его значение в семье мы ощущали постоянно, хотя им самим был заведен культ мамы, который мы все поддерживали. Мама была всегда с нами, всегда для нас – сильная, добрая, ласковая, но и строгая. Достаточно было одного ее взгляда, чтобы стало понятно, что можно, а чего нельзя. Родители никогда не унижали нас, уважая в нас личность. Первым другом, с кем можно поделиться, были родители».

В Туле, на главной аллее Всехсвятского кладбища стоит серый гранитный памятник с белым мраморным барельефом. На камне написано: «Стечкин Яков Сергеевич. Заслуженный врач РСФСР». Хоронили его 14 апреля 1955 года. Гроб от Дома офицеров до могилы несли на руках. За гробом шли туляки, косогорцы, алексинцы – великое множество людей, для которых доктор Стечкин был дорогим человеком.