Самый большой Курган Бессмертия в области создал художник из Киреевска

Николай Петровичев со своими работами.

Природа, портреты, городские пейзажи, зарисовки… Николай Николаевич Петровичев создал немало прекрасных работ. Но главным делом своей жизни художник считает создание мемориального комплекса «Курган Бессмертия», расположенного в Киреевском районе Тульской области на развилке дорог Тула-Новомосковск и Быковка-Богородицк.

Стать художником Николай Петровичев мечтал с юности — молодому человеку всегда нравилось рисовать. Но жизненные обстоятельства диктовали свои условия — надо было помогать семье, и Николай работал сначала сантехником, а потом слесарем-сборщиком.

- И однажды мне батяня сказал: «Сынок, ты все рисуешь и рисуешь, а твоя мечта стать художником никак не сбывается», — рассказывает Николай Петровичев. — Мне шел уже 26-й год, как-то поздновато становиться студентом. Но все же я решился и поступил в Рязанское художественное училище на факультет «Оформительство, промышленная графика и реклама». До сих пор помню эмоции, когда нашел в списках зачисленных свою фамилию!

Было очень интересно познавать тонкости профессии, изучать композицию, разные планы. Хотя мир живописи непознаваемый, его надо только чувствовать.

И вот в 30 лет я получил диплом художника-оформителя.



Николай Николаевич Петровичев. Автопортрет.

После училища Николаю и еще одному выпускнику предложили учиться дальше в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова , но Николай выбрал семью. Он женился на девушке на 12 лет моложе, и вскоре у Петровичевых родилась дочка Наташа.

Николай устроился работать в художественную мастерскую на ул. Дзержинского в Киреевске.

- В полуподвальном помещении мастерской работали люди, в основном, без художественного образования. И меня сразу назначили старшим художником. Ёлки-палки, а я ведь самый молодой там был!

В советские годы оформительской работы было очень много. Строились Дома культуры, школы, больницы. Под руководством Николая Петровичева были оформлены сельские ДК в Быковке, Богучарово, Прогрессе. Реставрировал алтарные иконы в селе Панино. А в 1974 году райком партии принял решение возвести на территории Киреевского района Курган Бессмертия.

- Вызвали меня в райком партии. Прихожу, а в кабинете уже много народа собралось. Задание — сделать курган, чтобы было монументально и всем понятно. Тем более что во многих районах Тульской области Курганы Бессмертия уже на тот момент были открыты: в Богородицком районе, Плавском, Алексинском. Мол, а чем мы хуже? Поручили съездить в Москву в Минкульт и посмотреть альбомы всех монументальных сооружений на тот момент. Мы вдохновились, и началась сложная, напряженная, порой круглосуточная работа.

Все пространственные расчеты Петровичев делал сам. Курган был возведен в рекордно короткие сроки — чуть больше года. Высота — 16 метров. Это самый большой курган в области.



1975 год. Киреевский «Курган Бессмертия» строил весь район – от школьников до пенсионеров.

- Мне показалось, что курган как-то недоделан, и начал мозговать — как его закончить? И придумал водрузить сверху шестиметровый шпиль.

Комплекс состоит из двух скульптур: воин со склоненной головой и женщина-мать. В центре — Вечный огонь и пять братских могил, где захоронено около 5000 солдат и офицеров РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области.



Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» был открыт 7 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Входит в число крупнейших мемориальных комплексов ЦФО.

Николай Николаевич создал также много прекрасных картин — некоторые из них сейчас хранятся в коллекции его дочери Натальи Филипповой.

А на стене в ее доме Петровичев изобразил генеалогическое древо, а оформила его уже сама Наталья Николаевна, учитель истории Киреевской школы для детей-сирот.

- Папа на самом деле — талант! — говорит Наталья Филиппова. — Сейчас его очень захватила тема празднования 500-летия кремля. Картины, логотипы, значки — ему всё удается!