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Самый большой Курган Бессмертия в области создал художник из Киреевска
Николай Петровичев со своими работами.

Самый большой Курган Бессмертия в области создал художник из Киреевска

Имя этого талантливого человека - Николай Николаевич Петровичев.

Природа, портреты, городские пейзажи, зарисовки… Николай Николаевич Петровичев создал немало прекрасных работ. Но главным делом своей жизни художник считает создание мемориального комплекса «Курган Бессмертия», расположенного в Киреевском районе Тульской области на развилке дорог Тула-Новомосковск и Быковка-Богородицк.

Стать художником Николай Петровичев мечтал с юности — молодому человеку всегда нравилось рисовать. Но жизненные обстоятельства диктовали свои условия — надо было помогать семье, и Николай работал сначала сантехником, а потом слесарем-сборщиком.

- И однажды мне батяня сказал: «Сынок, ты все рисуешь и рисуешь, а твоя мечта стать художником никак не сбывается», — рассказывает Николай Петровичев. — Мне шел уже 26-й год, как-то поздновато становиться студентом. Но все же я решился и поступил в Рязанское художественное училище на факультет «Оформительство, промышленная графика и реклама». До сих пор помню эмоции, когда нашел в списках зачисленных свою фамилию!

Было очень интересно познавать тонкости профессии, изучать композицию, разные планы. Хотя мир живописи непознаваемый, его надо только чувствовать.

И вот в 30 лет я получил диплом художника-оформителя.


Николай Николаевич Петровичев. Автопортрет.

После училища Николаю и еще одному выпускнику предложили учиться дальше в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, но Николай выбрал семью. Он женился на девушке на 12 лет моложе, и вскоре у Петровичевых родилась дочка Наташа.

Николай устроился работать в художественную мастерскую на ул. Дзержинского в Киреевске.

- В полуподвальном помещении мастерской работали люди, в основном, без художественного образования. И меня сразу назначили старшим художником. Ёлки-палки, а я ведь самый молодой там был!

В советские годы оформительской работы было очень много. Строились Дома культуры, школы, больницы. Под руководством Николая Петровичева были оформлены сельские ДК в Быковке, Богучарово, Прогрессе. Реставрировал алтарные иконы в селе Панино. А в 1974 году райком партии принял решение возвести на территории Киреевского района Курган Бессмертия.

- Вызвали меня в райком партии. Прихожу, а в кабинете уже много народа собралось. Задание — сделать курган, чтобы было монументально и всем понятно. Тем более что во многих районах Тульской области Курганы Бессмертия уже на тот момент были открыты: в Богородицком районе, Плавском, Алексинском. Мол, а чем мы хуже? Поручили съездить в Москву в Минкульт и посмотреть альбомы всех монументальных сооружений на тот момент. Мы вдохновились, и началась сложная, напряженная, порой круглосуточная работа.

Все пространственные расчеты Петровичев делал сам. Курган был возведен в рекордно короткие сроки — чуть больше года. Высота — 16 метров. Это самый большой курган в области.


1975 год. Киреевский «Курган Бессмертия» строил весь район – от школьников до пенсионеров.

- Мне показалось, что курган как-то недоделан, и начал мозговать — как его закончить? И придумал водрузить сверху шестиметровый шпиль.

Комплекс состоит из двух скульптур: воин со склоненной головой и женщина-мать. В центре — Вечный огонь и пять братских могил, где захоронено около 5000 солдат и офицеров РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области.


Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» был открыт 7 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Входит в число крупнейших мемориальных комплексов ЦФО.

Николай Николаевич создал также много прекрасных картин — некоторые из них сейчас хранятся в коллекции его дочери Натальи Филипповой.

А на стене в ее доме Петровичев изобразил генеалогическое древо, а оформила его уже сама Наталья Николаевна, учитель истории Киреевской школы для детей-сирот.

- Папа на самом деле — талант! — говорит Наталья Филиппова. — Сейчас его очень захватила тема празднования 500-летия кремля. Картины, логотипы, значки — ему всё удается!

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:45 +2
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