Как среди тысячи найти того самого артиста: тулячка Анна Ушанова о профессии кастинг-директора

Поговорили с ней о том, каково это — искать и находить нужных артистов.

Фото из архива героини материала.

Анна Ушанова родилась и выросла в Туле. В родном городе она прославилась своими потрясающими вокальными данными и победами на конкурсах различного уровня.

Несколько лет назад Анна перебралась в столицу и связала свою жизнь с миром кино.

— Аня, расскажите, как так получилось, что вы, профессиональная певица, стали кастинг-директором?

— Мой путь в профессию не был заранее спланирован — он сложился очень органично, шаг за шагом, как естественное продолжение моего артистического пути. Музыка всегда была моей страстью: за моими плечами победы во всероссийских и международных конкурсах по вокальному мастерству, и я имела честь представлять свой регион на крупнейших площадках страны. Мое высшее образование — экономическое. И как ни странно, сегодня именно это сочетание очень помогает мне в работе. Экономическая база дает понимание бюджетирования, работы с актерской сметой, поиска финансовых решений и грамотного распределения ресурсов. А артистический опыт — ощущение сцены, понимание природы исполнителя, его психологию и потенциал.

В 2017 году началось мое сотрудничество с Ольгой Борисовной Кормухиной. Я часто приезжала к ней в Москву на встречи, выступала на ее концертах и каждый раз ощущала, как расту не только как артист, но и как человек. Этот этап стал переломным: именно тогда я поняла, что хочу идти дальше и сделать шаг к новой жизни в Москве.

Но несмотря на все устремления, мой родной город остается для меня особым источником силы. Он как тихий уголок вдохновения, где я заряжаюсь энергией, обретаю гармонию и нахожу смелость для новых свершений.

Дальше случился неожиданный поворот: я случайно попала на должность ассистента кастинг-директора. Это не было запланировано, но я сразу поняла, что мне это интересно: умение слышать артистов, чувствовать их потенциал и видеть, кто подойдет проекту, оказалось моим естественным талантом. Довольно быстро я выросла в самостоятельного кастинг-директора.

— Что это за профессия? Где ей обучают?

— Это кропотливый и крайне ответственный труд. Именно кастинг-директор становится связующим звеном между режиссёром, продюсером и актёром. Это человек, который видит потенциал, чувствует соответствие роли, понимает задачи проекта и способен среди сотен, а порой и тысяч претендентов найти именно «того самого» артиста. За каждым утверждённым актёром стоят часы просмотров, переговоров, аналитики, понимания психологии и тонкого профессионального чутья. Кастинг — это не просто подбор, это стратегическая работа, влияющая на успех всего проекта.

Профессия кастинг-директора в России новая, в прошлом году во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова была запущена первая образовательная программа.

— Какой проект стал вашим первым?

— Многосерийный сериал «Волк», снятый по мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост». Режиссёром выступил Геннадий Островский — не только постановщик, но и талантливый сценарист. Именно он написал сценарий к фильму «Праведник», который с большим успехом прошёл в прокате в 2023 году, а одна из его работ была отмечена номинацией в рамках Каннского кинофестиваля.

Кастинг стал для меня отдельной, очень серьёзной и во многом судьбоносной историей. Он длился долго: мы буквально по крупицам собирали молодых исполнителей главных ролей.

Я объехала ведущие театральные вузы Москвы, пересмотрела десятки актёрских курсов и сотни претендентов.

Материал требовал точного попадания, и мы не могли позволить себе компромиссов. Сейчас, спустя семь лет, с улыбкой вспоминаю те пробы. Через них прошли многие артисты, которые сегодня стали настоящими звёздами: Юра Борисов, Алёна Михайлова, Валентина Ляпина, Виталий Андреев и другие, на тот момент ещё только начинавшие свой путь. В итоге нам удалось собрать по-настоящему сильный ансамбль.

— Какие проекты уже в вашем багаже?

— На сегодняшний день в моей фильмографии 26 проектов. Среди них «В списках не значился», «Солдат по кличке Рекс», «Самогон» (все сезоны), «На сопках Маньчжурии», «Горький 53», «Огонь», «Топор» (все сезоны), «Кино про бандитов», «Дед Морозов» (все сезоны), «Волк» и другие. Я работаю в разных жанрах, но значительная часть моих проектов посвящена теме Великой Отечественной войны. Военное и историческое кино — это направление, в котором я чувствую себя особенно уверенно. По сути, оно стало моей творческой визитной карточкой.

Особенно меня потряс масштаб проекта «В списках не значился» по знаменитой повести Бориса Васильева, над которым мы работали в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Это полнометражный военный драматический фильм, режиссёром которого стал Сергей Коротаев, а главную роль лейтенанта Николая Плужникова исполнил Владислав Миллер.

В кратчайшие сроки на территории кинопарка «Москино» была возведена масштабная декорация Брестской крепости площадью более 42 000 кв. м, включая Тереспольские ворота, фрагменты казарм и другие элементы. Съёмки также проходили в самой Брестской крепости в Белоруссии.

В проекте было около 150 персонажей, которых нужно было утвердить. Мы также работали над масштабными батальными сценами с участием большого количества каскадёров, артистов и военной техники, чтобы передать драматизм и реализм событий 1941 года в первые дни Великой Отечественной войны.

Кроме того, у меня был международный опыт сотрудничества с Китаем на проекте «На сопках Маньчжурии». Это военная драма о советской разведгруппе в оккупированной Маньчжурии. Съёмки проходили в крупнейшем китайском киногороде Хэньдэ, известном как Китайский Голливуд, где удалось воссоздать атмосферу 1940-х годов с невероятной детализацией.

— С кем из звезд кино удалось поработать? Какие они вне съемочной площадки?

— С огромным количеством звезд, и для меня это действительно большая удача. Среди них Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Александр Балуев, Андрей Смоляков, Екатерина Климова, Анна Банщикова, Михаил Пореченков, Денис Шведов, Сергей Маковецкий, Никита Панфилов, Елена Подкаминская, Александр Семчев, Александр Дьяченко, Станислав Дужников, Михаил Евланов, Анна Снаткина, Алексей Макаров.



Александр Балуев и Анна Ушанова.

Все они не только яркие и талантливые артисты, но и удивительно глубокие, дисциплинированные и внимательные к деталям профессионалы. На площадке — максимальная концентрация, уважение к команде и партнёрам, полная самоотдача и потрясающая работоспособность! А вне кадра — открытые, интеллигентные, с чувством юмора и очень живые люди.



Анна Ушанова и Михаил Пореченков.

— Как кастинг-директор делает свой выбор актеров на тот или иной проект? На что ориентируется?

— Для меня кастинг — это всегда баланс между художественным замыслом режиссера, требованиями сценария и тем, что актер может привнести в роль уникального. Первое, на что я смотрю, это естественность и правдоподобность. Я пытаюсь понять, может ли этот человек быть «живым» героем, а не просто красивой картинкой на экране.

Дальше идет химия. Если это проект с несколькими ключевыми персонажами, мне важно, как они взаимодействуют друг с другом.

Иногда актеры идеально подходят по отдельности, но вместе создают напряжение или не срабатываются. Мы проводим пробы, читаем сцены вместе — и тогда становится понятно, кто действительно «работает» в коллективе.

Я также учитываю опыт и диапазон. Иногда нужен молодой, свежий взгляд, иногда — мастер с большим багажом.

Не менее важно прислушиваться к режиссеру и продюсерам, потому что кастинг — это командная работа. И честно говоря, иногда это интуиция. Есть моменты, когда смотришь на актера и сразу чувствуешь: «Вот он!» — и потом это подтверждается на съемочной площадке. В итоге кастинг — это смесь аналитики, наблюдательности и чуть-чуть магии кино.

— Такие звезды, как Владимир Машков, тоже проходят кастинг или их уже приглашают на проект без проб?

— Если мы говорим о таких артистах, как Владимир Машков, то, конечно, в классическом понимании кастинга они его не проходят.

Актёров такого масштаба утверждают без проб, и это связано не со «звёздностью», а с профессиональным статусом. За их плечами — десятки сильных работ, понятный уровень, огромный опыт и уже сформированное доверие со стороны режиссёров и продюсеров.



Владимир Машков.

Нам не нужно проверять, смогут ли они справиться с ролью, — мы это знаем. Более того, часто проект формируется с учётом конкретного артиста: сценарий может дорабатываться под него, а участие обсуждается ещё на этапе подготовки. В таком случае речь идёт не о кастинге, а о переговорах — творческих и производственных.

Поэтому да, актёров такой величины, как правило, приглашают напрямую.

— Сейчас набирает популярность проект «Солдат по кличке Рекс». Расскажите о нем.

— Да, это действительно так. Проект мы готовили специально ко Дню защитника Отечества и с большим удовольствием представили зрителям. Военная драма «Солдат по кличке Рекс» была показана на канале НТВ и сразу возглавила топ программ на всем российском телевидении, собрав самые высокие рейтинги. Сюжет рассказывает о непростых буднях солдата и его верного служебного пса Рекса, которые вместе сталкиваются с опасностями и личными испытаниями.

— Аня, за что вы любите свою профессию?

— За моменты настоящей магии, когда актёр и его персонаж сливаются воедино, — это состояние, которое я ищу каждый день. Помимо работы с артистами, я открыла для себя преподавательскую деятельность: помогаю им развиваться, выстраивать карьеру и формировать стратегию в индустрии. Часто работаю как член жюри различных конкурсов, и это тоже очень вдохновляет.

Недавно я была на спектакле в Тульском государственном академическом театре драмы, где отсматривала перспективных артистов для своих будущих проектов. Для меня важно поддерживать земляков и давать возможности талантам.

— А как же пение, творчество? Или оно все же есть в вашей жизни?

— Да, пение и творчество всегда со мной. Это то, что меня вдохновляет каждый день.

— Есть ли мысли и желание самой сняться в кино? Киношный мир затягивает?

— Да, мысли и интерес, конечно, есть! Уже был небольшой опыт: я снялась в проекте «Кино про бандитов» с Дмитрием Нагиевым, где сыграла роль кастинг-директора.



Анна Ушанова и Виктор Сухоруков.

— Вам всего 30 лет, а вы уже сделали такую яркую карьеру в мире кино. Как думаете, какие качества вам помогли?

— Я бы сказала, что это сочетание любопытства и терпения. В нашей работе важно видеть не только актёра и его навыки, но и то, как он чувствует роль, как он взаимодействует с другими.

Любопытство помогает мне открывать новые грани людей, а терпение — дождаться момента, когда подходящий кандидат действительно проявит себя.

Ещё одно качество — умение слушать: я стараюсь слышать не только слова, но и интуицию, чувствовать, кто способен вдохнуть жизнь в историю.

Помимо этого, важна высокая работоспособность и умение держать несколько задач одновременно: в нашей профессии часто приходится балансировать между кастингами, съёмками и творческими обсуждениями.

— А что позволяет вам каждый день становиться лучшей версией себя?

— Постоянное наблюдение и рефлексия. Я стараюсь каждый день чему-то учиться: анализирую свои ошибки, ищу вдохновение в театре, литературе, в общении с разными людьми. Работа с талантами учит быть гибкой и терпеливой, а маленькие победы — находить мотивацию каждый день.

При этом для меня очень важна дисциплина. У меня всё расписано практически по часам: встречи, просмотры, разборы, время на чтение и даже паузы для перезагрузки. Это помогает не распыляться и сохранять фокус. Творчество требует свободы, но профессиональный рост невозможен без системы.

И важно сохранять любовь к процессу: когда ты искренне увлечён своей работой, рост становится естественным.

