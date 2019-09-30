Какое дополнительное образование можно получить в Туле?
Myslo подготовил обзор компаний, которые помогут тулякам получить новые знания и даже обзавестись новой профессией.
- СНОЦ «Стратегия Профи»
- Компьютерная академия ШАГ, кластер «Октава», 4-й этаж
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Современный научно-образовательный центр «Стратегия профи»
ООО «УПиНИЦ «Стратегия Профи» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности
Ведет образовательную деятельность по целому ряду направлений: обучение и повышение квалификации по рабочим профессиям, повышение квалификации целого ряда специалистов и руководителей разных сфер экономики. Обучение проводят как очно, очно-заочно, так и индивидуально и дистанционно.
Одно из преимуществ центра в том, что это не просто развивающие курсы, а полноценное обучение профессии.
Все выпускники получают удостоверения установленного образца, подтверждающие квалификацию и дающие право работать по специальности.
В учебном центре можно освоить или повысить разряд как очно-заочно, так и дистанционно по целому ряду рабочих профессий:
электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, контролер в производстве черных металлов, машинист крана (крановщик), электросварщик ручной сварки, машинист компрессорных установок, электромеханик по лифтам, стропальщик и многим другим.
В учебном центре можно получить крепкий массив знаний и пройти аттестацию по направлениям:
охрана труда, пожарно-технический минимум, первая помощь на производстве, основы гражданской обороны, безопасные приемы и методы работы на высоте, безопасность дорожного движения и многим другим.
В учебном центре можно пройти повышение квалификации как очно-заочно, так и дистанционно целому ряду педагогических работников высшего образования, среднего специального образования, учителям и преподавателям муниципальных школ по направлениям:
менеджмент в образовании, методист образовательной организации, охрана труда сотрудников образовательной организации, пожарно-технический минимум для сотрудников образовательной организации, противодействие коррупции в образовании, теория и методика преподавания по преподаваемым дисциплинам, современные технологии профессионального обучения, теория и методика преподавания игры в шахматы в образовательной организации и многим другим.
В учебном центре можно пройти профессиональную переподготовку по новому направлению деятельности в соответствии с профстандартами по направлениям:
управление персоналом, техносферная безопасность, охрана труда, менеджмент, юриспруденция, промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение и вентиляция, педагогика и психология и многим другим.
Почему лидеры рынка выбирают учебный центр
«Стратегия Профи»?
- Индивидуальный и оперативный подход к каждому клиенту.
- Квалифицированные преподаватели, которые регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в международных конференциях, семинарах, выставках.
- Полное сопровождение — от заявки до получения документов.
- На протяжении многих лет здесь обучают специалистов на высшем уровне.
- Реализация более 50 учебных программ.
- Есть возможность дистанционного обучения.
Заказать обучение просто! Выберите интересующие профессии, напишите или позвоните в учебный центр. Специалисты помогут вам с получением качественного образования!
Тула, ул. Пирогова, 14-а.
Тел.:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/03310 от 13 июня 2017 г.
Компьютерная Академия ШАГ, кластер «Октава», 4 этаж
Хотите сменить профессию и найти работу, приносящую хороший доход? Вы можете сделать шаг к своей цели уже это осенью.
Компьютерная академия ШАГ объявляет набор на профессиональные спецкурсы для взрослых по направлениям:
Каждая из этих востребованных сегодня специальностей включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, которые никогда не оставят вас без работы.
Эти программы предназначены для тех, кто хочет получить только актуальные знания. Студент получает внушительный практический опыт и твердую теоретическую базу.
Диплом международного образца, сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk, наработанное портфолио – всё это позволит нашему выпускнику успешно трудоустроиться как в крупные локальные компании, так и в международные корпорации.
В Компьютерной Академии ШАГ уверены, что освоить эти востребованные профессии
может каждый.
Чтобы достичь цели, от вас требуется желание, усердие и дисциплина, остальное возьмут на себя опытные преподаватели.
Обучение в Компьютерной Академии ШАГ базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования:
- Актуальная программа. Знания и навыки, которые получают наши студенты, должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому мы пересматриваем и обновляем программу курса каждые шесть месяцев.
- Преподаватели-практики. Преподаватели Академии ШАГ – специалисты ведущих компаний с опытом работы минимум пять лет. На занятиях студенты получают только актуальные знания из реальной практики.
- Дружеская атмосфера. Мы создали особую среду обучения, где преподаватели и студенты общаются на равных. Наши учебные классы и лаборатории обустроены комфортными рабочими местами, компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением.
Сейчас ведется набор в осенние группы! Успейте записаться в комфортное для вас время.
Компьютерная академия ШАГ
Тула, Центральный пер., 18, 4-й этаж.
(творческий индустриальный кластер «Октава»).
Курсы шугаринга в студии красоты L'Beauty
Ни для кого не секрет, что шугаринг сейчас одна из самых популярных процедур. Всё больше и больше людей выбирают шугаринг для избавления от нежелательных волос, а мастера становятся всё более востребованными в салонах красоты разных уровней.
В студии красоты L'Beauty вы можете получить новую профессию мастера по шугарингу или восковой депиляции. Набор идет сразу на несколько направлений.
Курсы для новичков:
- Курс «Сам себе мастер» — для самостоятельной депиляции в домашних условиях сахарной пастой или пленочным воском.
Длительность – 1 день. Стоимость 3000 руб.
Сертификат по окончании не выдаётся.
- Мастер восковой депиляции с нуля
Стоимость – 7 000 руб. Длительность – 1 день. Отработка на моделях.
Выдается сертификат компании ItalWax.
- Полный базовый курс «Шугаринг с нуля»
Длительность — 2 дня или один день интенсив. Стоимость — 10 000 руб. Отработка на моделях.
Выдается 2 сертификата.
- Мастер универсал с нуля (воск+шугаринг)
В обучение входят: полимерные (пленочные) и теплые воски. Техники: шпательная, бандажная.
Шугаринг-техники: мануальная, бандажная, шпательная. Ученики по окончании курса умеют применять в работе пять плотностей паст, от ультрамягкой до плотной.
Стоимость – 15 000 руб. Длительность – 2 полных дня. Выдается 3 сертификата.
На время обучения ученикам предоставляются учебные пособия, всё необходимое оборудование и модели. Обучение проводится на материалах премиум-класса, с использованием одноразовых материалов.
Курсы для профессионалов:
- Повышение квалификации (для мастеров с опытом работы)
- Скоростные техники;
- Вросшие волосы. Причины и способы избавления;
- Мужская депиляция.
Стоимость — 7000 руб. Длительность – 1 день.
Выдается сертификат.
- Реквалификация на TM Elseda (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринга).
Стоимость — 2500 руб. Выдается сертификат.
- Мастер восковой депиляции (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринг)
Стоимость – 6000 руб. Длительность – 1 день.
Выдается сертификат компании ItalWax.
- Обучение технологов с правом преподавания по шугарингу и ваксингу
Условия оговариваются индивидуально.
Студия красоты L'Beauty работает на основании разработанных протоколов, обучение проводят опытные и квалифицированные специалисты, так что каждый выпускник курсов без проблем сможет найти работу в салоне красоты любого уровня.
Мечтаете работать в индустрии красоты? Приходите в L'Beauty и получите профессию мечты!
Тула, ул. Октябрьская, 20, 2-й этаж, оф. 6.
Тел. 8-952-018-57-79.