Какое дополнительное образование можно получить в Туле?

Myslo подготовил обзор компаний, которые помогут тулякам получить новые знания и даже обзавестись новой профессией.

ООО «УПиНИЦ «Стратегия Профи» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности от 13.06.2017 г. № 0133/03310, входит в реестр организаций обучающих охране труда от 18.12.2018 г. № 5727.

Ведет образовательную деятельность по целому ряду направлений: обучение и повышение квалификации по рабочим профессиям, повышение квалификации целого ряда специалистов и руководителей разных сфер экономики. Обучение проводят как очно, очно-заочно, так и индивидуально и дистанционно.

Одно из преимуществ центра в том, что это не просто развивающие курсы, а полноценное обучение профессии.

Все выпускники получают удостоверения установленного образца, подтверждающие квалификацию и дающие право работать по специальности.

В учебном центре можно освоить или повысить разряд как очно-заочно, так и дистанционно по целому ряду рабочих профессий:

электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, контролер в производстве черных металлов, машинист крана (крановщик), электросварщик ручной сварки, машинист компрессорных установок, электромеханик по лифтам, стропальщик и многим другим.

В учебном центре можно получить крепкий массив знаний и пройти аттестацию по направлениям:

охрана труда, пожарно-технический минимум, первая помощь на производстве, основы гражданской обороны, безопасные приемы и методы работы на высоте, безопасность дорожного движения и многим другим.

В учебном центре можно пройти повышение квалификации как очно-заочно, так и дистанционно целому ряду педагогических работников высшего образования, среднего специального образования, учителям и преподавателям муниципальных школ по направлениям:

менеджмент в образовании, методист образовательной организации, охрана труда сотрудников образовательной организации, пожарно-технический минимум для сотрудников образовательной организации, противодействие коррупции в образовании, теория и методика преподавания по преподаваемым дисциплинам, современные технологии профессионального обучения, теория и методика преподавания игры в шахматы в образовательной организации и многим другим.

В учебном центре можно пройти профессиональную переподготовку по новому направлению деятельности в соответствии с профстандартами по направлениям:

управление персоналом, техносферная безопасность, охрана труда, менеджмент, юриспруденция, промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение и вентиляция, педагогика и психология и многим другим.

Почему лидеры рынка выбирают учебный центр

«Стратегия Профи»?

Индивидуальный и оперативный подход к каждому клиенту. Квалифицированные преподаватели, которые регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в международных конференциях, семинарах, выставках. Полное сопровождение — от заявки до получения документов. На протяжении многих лет здесь обучают специалистов на высшем уровне. Реализация более 50 учебных программ. Есть возможность дистанционного обучения.

Заказать обучение просто! Выберите интересующие профессии, напишите или позвоните в учебный центр. Специалисты помогут вам с получением качественного образования!

stratprof.ru

ВКонтакте

Тула, ул. Пирогова, 14-а.

Тел.: 8 (4872) 30-81-48 , 8 (920) 744-77-22 .

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/03310 от 13 июня 2017 г.

Компьютерная Академия ШАГ, кластер «Октава», 4 этаж

Хотите сменить профессию и найти работу, приносящую хороший доход? Вы можете сделать шаг к своей цели уже это осенью.

Компьютерная академия ШАГ объявляет набор на профессиональные спецкурсы для взрослых по направлениям:

Каждая из этих востребованных сегодня специальностей включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, которые никогда не оставят вас без работы.

Эти программы предназначены для тех, кто хочет получить только актуальные знания. Студент получает внушительный практический опыт и твердую теоретическую базу.

Диплом международного образца, сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk, наработанное портфолио – всё это позволит нашему выпускнику успешно трудоустроиться как в крупные локальные компании, так и в международные корпорации. В Компьютерной Академии ШАГ уверены, что освоить эти востребованные профессии

может каждый. Чтобы достичь цели, от вас требуется желание, усердие и дисциплина, остальное возьмут на себя опытные преподаватели. Обучение в Компьютерной Академии ШАГ базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования: Актуальная программа. Знания и навыки, которые получают наши студенты, должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому мы пересматриваем и обновляем программу курса каждые шесть месяцев. Преподаватели-практики. Преподаватели Академии ШАГ – специалисты ведущих компаний с опытом работы минимум пять лет. На занятиях студенты получают только актуальные знания из реальной практики. Дружеская атмосфера. Мы создали особую среду обучения, где преподаватели и студенты общаются на равных. Наши учебные классы и лаборатории обустроены комфортными рабочими местами, компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением. Сейчас ведется набор в осенние группы! Успейте записаться в комфортное для вас время. Компьютерная академия ШАГ

Тула, Центральный пер., 18, 4-й этаж.

(творческий индустриальный кластер «Октава»).

Тел.: +7 (4872) 57-48-47 ,

+7 (930) 899-15-65 . tula.itstep.org

Ни для кого не секрет, что шугаринг сейчас одна из самых популярных процедур. Всё больше и больше людей выбирают шугаринг для избавления от нежелательных волос, а мастера становятся всё более востребованными в салонах красоты разных уровней.

В студии красоты L'Beauty вы можете получить новую профессию мастера по шугарингу или восковой депиляции. Набор идет сразу на несколько направлений.

Курсы для новичков:

Курс «Сам себе мастер» — для самостоятельной депиляции в домашних условиях сахарной пастой или пленочным воском.

Длительность – 1 день. Стоимость 3000 руб.

Сертификат по окончании не выдаётся.

Мастер восковой депиляции с нуля

Стоимость – 7 000 руб. Длительность – 1 день. Отработка на моделях.

Выдается сертификат компании ItalWax.

Полный базовый курс «Шугаринг с нуля»

Длительность — 2 дня или один день интенсив. Стоимость — 10 000 руб. Отработка на моделях.

Выдается 2 сертификата.

Мастер универсал с нуля (воск+шугаринг)

В обучение входят: полимерные (пленочные) и теплые воски. Техники: шпательная, бандажная.

Шугаринг-техники: мануальная, бандажная, шпательная. Ученики по окончании курса умеют применять в работе пять плотностей паст, от ультрамягкой до плотной.

Стоимость – 15 000 руб. Длительность – 2 полных дня. Выдается 3 сертификата.

На время обучения ученикам предоставляются учебные пособия, всё необходимое оборудование и модели. Обучение проводится на материалах премиум-класса, с использованием одноразовых материалов.





Курсы для профессионалов:

Повышение квалификации (для мастеров с опытом работы)

- Скоростные техники;

- Вросшие волосы. Причины и способы избавления;

- Мужская депиляция.

Стоимость — 7000 руб. Длительность – 1 день.

Выдается сертификат.

Реквалификация на TM Elseda (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринга).

Стоимость — 2500 руб. Выдается сертификат.

Мастер восковой депиляции (для мастеров, прошедших базовый курс шугаринг)

Стоимость – 6000 руб. Длительность – 1 день.

Выдается сертификат компании ItalWax.

Обучение технологов с правом преподавания по шугарингу и ваксингу

Условия оговариваются индивидуально.

Студия красоты L'Beauty работает на основании разработанных протоколов, обучение проводят опытные и квалифицированные специалисты, так что каждый выпускник курсов без проблем сможет найти работу в салоне красоты любого уровня.

Мечтаете работать в индустрии красоты? Приходите в L'Beauty и получите профессию мечты!

Тула, ул. Октябрьская, 20, 2-й этаж, оф. 6.

Тел. 8-952-018-57-79.

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