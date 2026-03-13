Как стать счастливым?

Поговорили с психологом, психоаналитиком Ларисой Миловой о том, что делает нас по-настоящему счастливыми. Спойлер: оказывается, этот навык тренируется, как мышцы в спортзале.

В поисках счастья героиня фильма «Ешь, молись, люби» (12+) отправилась в путешествие по трем странам, которые подарили ей вкус к жизни, любовь и принятие, а также подсказали путь к себе

Часто ли вы ловите себя на мысли: «Вроде всё есть, а чего-то не хватает»? Или наоборот: «Я так устала куда-то бежать, что потеряла себя»?

Лариса Милова

В своей практике я слышу это постоянно. Мы привыкли верить в красивые картинки: «вот похудею – буду счастлива», «вот встречу мужчину – заживу», «вот куплю квартиру – успокоюсь». А потом мы это получаем... И ничего не меняется. Или меняется, но на пару недель.

Почему так происходит? Давайте разбираться.

Что такое счастье на самом деле? Однозначно, это не удача. В психологии давно уже нет понятия «счастье как подарок судьбы». Это работа. Но хорошая работа. Есть два взгляда на счастье. Первый – гедонистический (да, тот самый «гедонизм») – когда кайфа в жизни больше, чем боли. Второй – глубинный, эвдемонистический (спасибо Аристотелю и современному гуру позитивной психологии Мартину Селигману) – это когда у вас есть смысл.

Селигман вообще вывел гениальную формулу благополучия PERMA. Это как пять пальцев, на которых держится наше спокойствие:

1. Позитивные эмоции (радость, тепло, удовольствие).

2. Вовлеченность (тот самый «поток», когда вы забываете о времени).

3. Отношения (связи с людьми – вот почему без них так пусто).

4. Смысл (когда вы знаете, ради чего встаете по утрам).

5. Достижения (гордость за себя, маленькие и большие победы).

Чувствуете, что это не про «успешный успех»? Это про наполненность.

И здесь самое интересное. Исследования Сони Любомирски (за ними стоят годы наблюдений) говорят следующее:

• только 50% нашего счастья заложено в генах (это та самая базовая температура счастья, с которой мы родились);

• 10% – это обстоятельства. Деньги, страна, работа (да-да, всего 10%!);

• 40% – это наше поведение, наши привычки и то, куда мы направляем свои мысли. Это значит, что счастье – это не приз, а навык. И мы можем его натренировать.

А как же «женское счастье – был бы милый рядом...»?

Современные исследования гендерной психологии говорят об обратном.

Да, исследования Pro-Vision Communications (2025) подтверждают: семья и дети – главный источник радости для 62,8% россиянок. Но дальше…

На первое место выходит здоровье и красота (56,7%) – мы наконец-то поняли, что ресурс тела никто не отменял. А для половины женщин (50%!) критически важна самореализация.

Теперь самое интересное – ответ на вечный вопрос: «А можно ли быть счастливой без мужчины?»

Цифры следующие:

• 48,8% женщин считают: партнер желателен, но не обязателен.

• 36,6% уверены: «Счастье живет внутри меня, и точка».

• 14,6% думают, что без отношений счастья не бывает.

Миф о том, что «женщина – это половинка», рушится на глазах. Мы больше не ищем «своего человека», чтобы стать целыми. Мы хотим быть целыми сами, чтобы делить эту полноту с другим.

Почему же тогда мы так часто чувствуем пустоту?

В психологии есть жестокая штука – «гедонистическая беговая дорожка» . Это когда вы бежите, бежите за новой сумочкой, повышением, идеальными отношениями, а дорожка просто крутится под ногами. Эмоции взлетают, а через месяц вы снова на том же уровне.

Термин придумали в 1971 году психологи Филипп Брикман и Дональд Кэмпбелл. Учёные провели параллель с биологией: подобно тому, как зрачки сужаются при ярком свете и расширяются в темноте, наша психика адаптируется к любым переменам. Внезапное богатство, потеря близкого, триумф или провал – всё это лишь временные всполохи на фоне ровного свечения «гедонистического равновесия».

Кажется, у каждого из нас есть внутренний компас счастья, который упрямо указывает на одну и ту же координату, несмотря на шторма и штили судьбы.

Есть вопрос, который будоражит воображение: «Стану ли я счастливее, выиграв миллион?» Брикман и Кэмпбелл дали неожиданный ответ. Да, победители лотерей искрятся эйфорией, но лишь до тех пор, пока новизна не растворится в рутине. Год спустя их уровень счастья сравняется с теми, кто не держал в руках заветный билет. Точно так же, словно следуя строчкам из ироничной песенки, мы привыкаем даже к ударам судьбы: «Раз ударят, два ударят – а потом привыкнете».

Казалось бы, вывод обескураживает: гонка за счастьем напоминает погоню за горизонтом. Но здесь в диалог вступают древние истины. Буддисты, веками твердящие, что счастье – лишь игра ума, словно перекликаются с учёными: оба лагеря сходятся в том, что внешние обстоятельства – не более чем декорации.

Что же определяет наш эмоциональный фон? Гены, заложенные при рождении? Дет­ские впечатления, вплетённые в ДНК души? Долгое время считалось, что изменить эту данность невозможно. Но в 2006 году исследователи Эд Динер, Ричард Лукас и Кристи Сколково ворвались в научный мир с манифестом «По ту сторону гедонистической дорожки». Их выводы стали гимном надежды:

да, «точка счастья» подвижна! Но есть нюанс. Ее не сдвинуть пассивным ожиданием. Только сознательная работа над собой превращает теорию в практику.

Ключи к перепрограммированию удивительно просты и сложны одновременно:

• Переписать нарратив. Жизнь – не цепь случайностей, а история, где вы и автор, и герой. Меняйте сюжетные повороты, переосмысливая прошлое и проектируя будущее.

• Смех сквозь слёзы. Юмор – не побег от реальности, а способ увидеть в трещинах свет.

• «Жизнь продолжается» – не фраза, а стратегия. Новые увлечения, добрые поступки, поиск знаний – всё это кирпичики в фундаменте нового «я».

Счастье – это восхождение

Представьте: вы годами поднимались к вершине, но вместо ожидаемого плоскогорья обнаруживаете горную цепь. Каждая покорённая высота открывает виды, которые раньше невозможно было вообразить. Так и «сдвинутая точка счастья» – это не статичная отметка, а новый уровень, где воздух чище, а горизонты шире.

Дмитрий Леонтьев, наш мэтр психологии личности, делит счастье на три этажа:

• удовольствие (зависит от того, что снаружи);

• успех (зависит от того, что вы умеете);

• смысл (зависит от того, кто вы есть).

Мы часто застреваем на первом и втором, думая, что это «потолок». А счастье на третьем! Там, где тихо, тепло и не нужно никому ничего доказывать.

Что делать, чтобы счастье не убегало?

Есть три простые, но научно обоснованные практики:

1. Дневник благодарности. Каждый вечер пишите три вещи, за которые вы говорите «спасибо» этому дню. Мозг учится замечать хорошее.

2. Осознанность. Учитесь останавливаться. Чувствовать вкус кофе, ветер на коже, улыбку ребенка. Не пролетайте жизнь на автопилоте.

3. Проактивность. Помните про 40%? Это ваша зона ответ­ственности за свое настроение. Ждать, что кто-то придет и сделает вас счастливым, значит отдать эти 40% в чужие руки.

Счастье – это не финишная прямая, а способ идти по дороге. И наука сегодня только подтверждает то, что женщины всегда чувствовали интуитивно: путь к себе лежит через гармонию, а не через соответ­ствие. Через принятие, а не через гонку.